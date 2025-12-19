Tendencias

Cómo lograr un jardín florido todo el año: especies clave y consejos de una experta

Los trucos fundamentales para alternar variedades y aprovechar sus ciclos

Jardines que deslumbran todo el año: las claves de Suni Bustinza, flores anuales y perennes, y el secreto de la zinnia para atraer mariposas

Lograr un jardín exuberante y colorido durante todo el año es posible si se combinan especies anuales y perennes, según explicó la experta Suni Bustinza en una charla con Infobae Deco. La clave reside en seleccionar variedades que florezcan en distintas estaciones y aplicar cuidados específicos, como la eliminación regular de flores marchitas y el uso de abonos naturales, para prolongar la floración y atraer polinizadores como abejas y mariposas.

La combinación de flores anuales
La combinación de flores anuales y perennes permite lograr un jardín exuberante y colorido durante todo el año, según la jardinera

Entre las recomendaciones de Suni, destaca la importancia de las flores anuales para quienes buscan un jardín siempre florido. Estas plantas completan su ciclo vital en un año: germinan, crecen, florecen, producen semillas y mueren, lo que les otorga una floración más intensa y vistosa que las perennes.

Cultivar cosmos, zinnias y amapolas
Cultivar cosmos, zinnias y amapolas en balcones es posible si se dispone de suficiente luz solar y macetas adecuadas

Suni subrayó que, al alternar especies que germinan en otoño con otras que lo hacen en primavera, se puede mantener el jardín en flor durante todo el año. Por ejemplo, la amapola, especialmente la variedad rosada doble, es una de las favoritas en Buenos Aires y florece a comienzos de la primavera, llenando el espacio de color. Además, su cápsula de semillas resulta decorativa incluso después de la floración.

La flor del puerro añade
La flor del puerro añade valor ornamental a tu espacio verde

Otra especie destacada es la escabiosa, que tiene la particularidad de resembrarse sola: una vez introducida en el jardín, sus semillas caen y germinan al año siguiente sin intervención adicional.

La flor de la zanahoria
La flor de la zanahoria atrae abejas, favoreciendo la polinización en huertas y jardines

Bustinza también mencionó el uso ornamental de plantas habitualmente asociadas a la huerta, como el puerro y la zanahoria. El puerro, de ciclo bianual, desarrolla una flor tipo pompón que, además de su atractivo visual, atrae a numerosas abejas, contribuyendo a la polinización. La flor de la zanahoria, blanca y etérea, combina con cualquier otra especie y aporta un toque delicado al conjunto.

Seleccionar especies que florecen en
Seleccionar especies que florecen en distintas estaciones garantiza una floración continua y variada en el jardín

La dalia ocupa un lugar especial entre las preferidas del público, aunque técnicamente no es anual. Esta planta desarrolla raíces tuberosas, conocidas como “papas”, que pueden permanecer bajo tierra si el terreno no se encharca, rebrotando cada primavera.

La eliminación regular de flores
La eliminación regular de flores marchitas y el uso de abonos naturales prolongan la floración y atraen polinizadores

Si el suelo es húmedo, se recomienda extraerlas y almacenarlas en un lugar fresco, seco y oscuro hasta la siguiente temporada. Las dalias ofrecen flores espectaculares desde la primavera hasta las primeras heladas.

Las flores anuales, como la
Las flores anuales, como la amapola y los cosmos, ofrecen una floración intensa y vistosa en jardines urbanos

Para asegurar una floración continua, la jardinera aconseja combinar distintas especies, de modo que no todas florezcan al mismo tiempo. Entre las anuales más fáciles de cultivar y de floración prolongada, resaltó los cosmos, que pueden sembrarse directamente en el cantero y florecen hasta el otoño siguiente. Además, sus flores son aptas para corte y algunas variedades, como la amarilla, son comestibles.

La zinnia fue señalada por
La zinnia fue señalada por Bustinza como la anual con la floración más extensa

La zinnia fue señalada como la anual con la floración más extensa, comúnmente llamada la “flor de papel” y requerida por su capacidad para atraer mariposas: “Si querés un jardín de mariposas, sí o sí tenés que germinar zinnias” comentó la experta. Una sola planta puede multiplicarse en pocos años, y si se cortan las flores marchitas con regularidad, la zinnia continúa floreciendo hasta la llegada de las heladas.

El mantenimiento adecuado es fundamental
El mantenimiento adecuado es fundamental para prolongar la floración de las anuales

El mantenimiento adecuado es fundamental para prolongar la floración de las anuales. Suni recomendó cortar las flores marchitas al menos dos veces por semana y abonar con compost o fertilizantes naturales, como té de cáscara de banana o pasto cortado fermentado, para estimular la producción de nuevas flores.

Para asegurar una floración continua,
Para asegurar una floración continua, la experta aconseja combinar distintas especies, de modo que no todas florezcan al mismo tiempo

Consultada sobre la posibilidad de cultivar estas especies en balcones, la jardinera afirmó que es viable, siempre que se disponga de suficiente luz solar. En condiciones de semisombra o sombra, la cantidad de flores disminuye, pero especies como los cosmos, las zinnias y las amapolas pueden crecer en macetas y aportar color incluso en espacios reducidos.

Fotos y video: Belén Altieri - IWoKFilms

