Política

El Gobierno eximió de impuestos a libros extranjeros destinados a la Feria del Libro

La medida oficial permitirá que materiales editoriales provenientes del exterior participen en la próxima exposición literaria internacional, con límites y regulación especial para fortalecer el intercambio cultural durante el evento en Buenos Aires

Guardar
Feria del Libro 2023 - La rural - 30.04.23
La eximición de impuestos para libros extranjeros fue publicada en el Boletín Oficial (Foto: Franco Fafasuli)

El Gobierno argentino resolvió eximir del pago de varios tributos a las importaciones de libros y materiales asociados que participarán en la “Quincuagésima Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos Aires”, prevista del 21 de abril al 11 de mayo de 2026 en el predio La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida ya se había implementado durante el año pasado y se decidió volver implementarla.

Según informó el Boletín Oficial de la República Argentina, la decisión busca facilitar la exhibición, obsequio y venta de producciones editoriales de países invitados, reafirmando a la Feria como un polo de intercambio cultural y comercial en la región.

Por medio del Decreto 255/2026 publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, se establece un monto máximo de USD 15.000 por país participante para las mercaderías exentas, calculado sobre valores FOB. Solamente serán beneficiados los libros, atlas, libros musicales y materiales complementarios como discos, videos, catálogos o elementos decorativos de stands, siempre que sean destinados exclusivamente al evento y provengan de las naciones participantes.

La exención comprende el derecho de importación, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuestos internos, así como tasas por servicios portuarios, estadística y comprobación de destino asociadas a la importación para consumo. El beneficio incluye tanto materiales impresos en papel como aquellos reproducidos en soportes magnéticos, ópticos o electrónicos, y abarca todo tipo de idioma, según consta en el decreto.

La Feria refuerza su carácter internacional y expositivo

La solicitud formal fue presentada por la Fundación El Libro, organizadora de la muestra. El texto señala que el pedido fue respaldado institucionalmente por el Ministerio de Cultura de la República del Perú y la Embajada de Ucrania en Argentina, ambos auspiciantes destacados en esta edición.

Feria del Libro de Buenos Aires
La medida aplicará solo a los libros destinados a la Feria del Libro (Foto: Fundación El Libro)

La organización y su respaldo gubernamental consideran que la medida promueve el intercambio tecnológico, comercial y cultural a escala internacional. Según el texto oficial, el propósito es acercar al público argentino “las manifestaciones editoriales del mundo” y favorecer la promoción de la lectura a través del conocimiento de diversas culturas. La exención reforzará además el posicionamiento de la feria en el circuito latinoamericano.

A modo de control, el decreto instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo dependiente del Ministerio de Economía, para que supervise en el predio de la exposición el destino exclusivo de las mercaderías importadas bajo este régimen especial de exención.

Detalles de la exención fiscal y condiciones de acceso

El artículo 2 de la norma dispensa además del IVA y de impuestos internos a la venta de los productos eximidos entre los visitantes al evento, siempre que correspondan dichos gravámenes. Esta medida otorga un incentivo adicional a la compraventa directa durante los días de la exposición, según lo consigna el Boletín Oficial de la República Argentina.

La disposición ampara la importación y comercialización por motivos vinculados estrictamente a la feria, limitando explícitamente el monto y los productos que pueden beneficiarse, en correspondencia con las normas establecidas por la Ley N° 20.545 y sus modificaciones, así como las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Nacional.

El 21 de abril iniciará la Feria del Libro en La Rural de Buenos Aires (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)
El 21 de abril iniciará la Feria del Libro en La Rural de Buenos Aires (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El control y la estricta aplicación de las condiciones se consideran centrales para evitar desvíos de las mercaderías importadas bajo este régimen fiscal. Por tal motivo, se aclaró que es instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía, a que practique los controles pertinentes en la feria referenciada, con el objeto de que la mercadería ingresada con los beneficios establecidos en el artículo 1° de la presente medida sea destinada exclusivamente a los fines propuestos.

La resolución, firmada por el presidente Javier Milei junto a Manuel Adorni y Juan Bautista Mahiques, entró en vigencia en la fecha de su publicación.

Temas Relacionados

Feria Internacional del Libro de Buenos AiresCiudad Autónoma de Buenos AiresPolítica TributariaSector EditorialFeria del LibroÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno autorizó a nueve provincias a otorgar concesiones de obras públicas en rutas nacionales

Se trata de las provincias comandadas por gobernadores considerados aliados para el Ejecutivo nacional. Los convenios serán temporales y estarán sujetos a supervisión de la Dirección Nacional de Vialidad

El Gobierno autorizó a nueve provincias a otorgar concesiones de obras públicas en rutas nacionales

El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de las Fuerzas Armadas estadounidenses para ejercicios militares

La decisión publicada en el Boletín Oficial busca la capacitación militar y la interoperabilidad con unidades extranjeras, incluyendo ejercicios combinados que emplearán infraestructura y medios de ambos países en territorio nacional

El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de las Fuerzas Armadas estadounidenses para ejercicios militares

Se reactiva la interna bonaerense del Gobierno por la disputa de un lugar clave en la Legislatura

La Libertad Avanza planea una reestructuración del bloque en la Cámara de Diputados provincial, pero se demoran las definiciones y continúan las negociaciones sin un final claro

Se reactiva la interna bonaerense del Gobierno por la disputa de un lugar clave en la Legislatura

Fentanilo mortal: comenzaron las nuevas indagatorias al clan García Furfaro y la causa suma 124 muertes

La voluminosa causa ingresó en etapa de definiciones. El juez Ernesto Kreplak indagó ayer a dos de los 14 procesados. Ariel García Furfaro pidió postergar su interrogatorio

Fentanilo mortal: comenzaron las nuevas indagatorias al clan García Furfaro y la causa suma 124 muertes

Eliminan la exigencia de habilitación municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas

La nueva resolución publicada en el Boletín Oficial regula la presentación de documentación para fábricas, depósitos y agencias, ajustándose a normativas de desregulación y quitando una instancia que antes ralentizaba los procedimientos

Eliminan la exigencia de habilitación municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas
DEPORTES
A los 43 años, se retiró Tacuara Cardozo: de la apuesta de los USD 100 por gol que lo vistió al premio en “gallinas paraguayitas”

A los 43 años, se retiró Tacuara Cardozo: de la apuesta de los USD 100 por gol que lo vistió al premio en “gallinas paraguayitas”

A qué instancia llegará la selección argentina en el Mundial: la opinión que marca la ilusión en Messi y los campeones del mundo

La postura de los hinchas de Boca Juniors respecto a la posible renovación del contrato de Claudio Úbeda

El mensaje de respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto luego de la prueba especial que realizó a bordo del Alpine

Rechazó a la selección de Chile, le dicen el “pibe de las rabonas” y llevó a Argentina a la final del Mundial Sub 17

TELESHOW
Quiénes serán los artistas invitados de Tini Stoessel para su show en Rosario

Quiénes serán los artistas invitados de Tini Stoessel para su show en Rosario

La íntima noche de Luana Fernández, Franco Zunino y Fabio Agostini en Gran Hermano: juegos y besos en un duro desafío

Darío Barassi tuvo un llamativo percance en vivo y debió abandonar su programa para cambiarse: “El operativo secarme”

La reacción de Maciel tras ser notificada judicialmente por la policía en Gran Hermano: “Me movió la cabeza”

Paco Amoroso sorprendió al revelar cuántas veces tuvo relaciones sexuales en el último mes

INFOBAE AMÉRICA

La genética explica la mayor parte de la inteligencia y el éxito profesional, según un nuevo estudio

La genética explica la mayor parte de la inteligencia y el éxito profesional, según un nuevo estudio

Trump calificó el inicio de la tregua entre Israel y Líbano como un “día histórico” e instó a Hezbollah a “actuar correctamente”

El antisemitismo de Roald Dahl vuelve a escena: ¿Qué es realidad y qué es ficción en una obra teatral sobre su vida?

Qué leer esta semana: Fernando Aramburu y el amor en tiempos de ETA; una delicia para los chicos y todo lo que un padre no debe ser

La herencia silenciosa de la violencia en Colombia: memorias familiares de una tragedia nacional