Receta de turrón de maní casero para Navidad

El turrón de maní casero es una de esas tradiciones que definen las celebraciones de fin de año. Tan familiar y esperado como el pan dulce o la sidra, no puede faltar en la mesa navideña. Su delicada mezcla de dulzura y textura crocante lo convierte en el bocado perfecto para cerrar cualquier festejo.
Originalmente, el turrón es una preparación de origen árabe/español que evolucionó en Latinoamérica con ingredientes propios de cada país. En Argentina, encontramos una variante accesible y muy popular: el turrón de maní casero. Se elabora tradicionalmente con maní tostado, azúcar, miel y obleas, y se ha vuelto una infaltable golosina en las bandejas de dulces de fin de año.
Receta de turrón de maní casero
El turrón de maní casero se prepara a partir de una mezcla de azúcar, miel y agua que se cocina hasta lograr un almíbar denso. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, se añade el maní tostado y, si se desea, un toque de esencia de vainilla para perfumar la preparación. El secreto de este turrón está en el punto justo de cocción del almíbar, que define si te queda más blando, tipo “turrón blando”, o más crocante y duro, como los turrones industriales.
La mezcla se vuelca en un molde forrado con obleas, se presiona bien para compactar y, finalmente, se cubre con otra oblea. Tras enfriarse y endurecerse, se corta en porciones rectangulares. El resultado es un dulce dorado y fragante, con una crocancia característica y el sabor inconfundible del maní tostado que hace las delicias de grandes y chicos.
Tiempo de preparación
La receta de turrón de maní casero requiere aproximadamente 20 minutos para la preparación de los ingredientes y el cocinado del almíbar, más un tiempo de enfriado de 1 a 2 horas hasta que toma la consistencia ideal para cortarlo.
- Preparación de ingredientes: 5 minutos
- Cocción (almíbar y mezcla): 15 minutos
- Enfriado: 1 a 2 horas
Ingredientes
- 250 g de maní tostado sin sal
- 200 g de azúcar
- 100 g de miel
- 1 cucharada de agua (opcional, ayuda a disolver el azúcar)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional, para perfumar)
- 2 obleas grandes (del tamaño del molde) o varias chicas para cubrir base y superficie
Cómo hacer turrón de maní casero, paso a paso
- Forrar un molde rectangular (preferentemente de 20 x 10 cm) con una oblea cubriendo toda la base.
- En una cacerola, colocar el azúcar, la miel y el agua. Cocinar a fuego medio, revolver hasta que el azúcar se disuelva completamente.
- Cuando la mezcla empiece a hervir, bajar un poco el fuego y continuar removiendo hasta que tome un color dorado claro. El almíbar debe alcanzar el “punto bolita dura” (aproximadamente 135-140 °C); se puede probar dejando caer una gota en agua fría: si se forma una bolita dura, ya está listo.
- Agregar el maní tostado y la esencia de vainilla. Mezclar rápidamente para integrar bien.
- Volcar la mezcla caliente sobre la oblea en el molde y, con cuidado, emparejar y presionar para que quede bien compacto.
- Cubrir con la otra oblea y presionar suavemente para que se adhiera.
- Dejar enfriar a temperatura ambiente (no en la heladera, para que no humedezca la oblea) hasta que esté firme y frío.
- Una vez frío, desmoldar y cortar en rectángulos del tamaño deseado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con esta receta de turrón de maní casero se obtienen aproximadamente entre 10 y 12 porciones, dependiendo del tamaño en que se corte.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción estándar contiene aproximadamente:
- Calorías: 180
- Grasas: 8 g
- Grasas saturadas: 1,2 g
- Carbohidratos: 23 g
- Azúcares: 17 g
- Proteínas: 4 g
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El turrón de maní casero se conserva en un recipiente hermético, en lugar fresco y seco, por hasta 2 semanas. Si se envuelve en papel manteca o aluminio, mantiene mejor su crocancia. Evitar la humedad para que las obleas no se ablanden.