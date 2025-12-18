Educación financiera con perspectiva de género: cómo alcanzar la autonomía y el equilibrio económico, según una experta

La experta en finanzas personales destaca la importancia de la autonomía financiera femenina para el bienestar familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrea Redondo, experta en inversión y finanzas personales, ha centrado parte de su trabajo reciente en la educación financiera para mujeres, un ámbito que, según relató en una entrevista en el pódcast Tengo un Plan, sigue contando con una audiencia mayoritariamente masculina.

Redondo afirma que los principios fundamentales de la inversión no varían entre géneros, aunque reconoce que las mujeres suelen requerir un estímulo adicional para dar el primer paso. “Son exactamente los mismos consejos. Es simplemente que las mujeres necesitamos un impulso más”, señala, subrayando que la diferencia radica más en la actitud frente al riesgo que en el contenido de los consejos.

Al abordar la autonomía financiera femenina, Redondo enfatiza la importancia de que las mujeres tomen el control de sus finanzas, especialmente considerando su mayor esperanza de vida y la posibilidad de enfrentar largos periodos de autosuficiencia.

“A tu marido le puede pasar cualquier cosa. Entonces, tú tienes que saber proveer para ti y para tu familia”, explica. Para ella, la educación financiera no es un manifiesto feminista, sino una herramienta de empoderamiento colectivo: “Quien ayuda a un hombre, ayuda a una persona. Quien ayuda a una mujer, ayuda a una comunidad”.

El impacto positivo de la educación financiera en mujeres se extiende a toda la comunidad, según la especialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Redondo sostiene que cuando las mujeres mejoran su situación económica, el beneficio se extiende a su entorno, ya que tienden a priorizar el bienestar de los demás.

Gestión financiera en pareja

En cuanto a la gestión financiera en pareja, la entrevistada señala que el régimen matrimonial y la disposición de cada miembro hacia el riesgo son factores determinantes. “Aquí depende mucho si la pareja está casada o no, y si está casada, si está en gananciales o en separación de bienes”, detalla.

Redondo considera que invertir en pareja puede ser enriquecedor si ambos comparten objetivos y apoyo mutuo, pero advierte sobre los retos que surgen cuando uno de los dos no se siente cómodo con el riesgo.

“Cuenta conjunta para los gastos del hogar, sí, por supuesto… Las inversiones, yo lo veo como algo más separado”, sostiene, argumentando que cada persona debe invertir según su propio perfil y nivel de comodidad. Además, recomienda la separación de bienes como medida de protección, aunque reconoce que la decisión es profundamente personal y debe adaptarse a cada caso.

La gestión financiera en pareja depende del régimen matrimonial y la tolerancia al riesgo de cada miembro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre libros de finanzas personales, Redondo comparte su visión crítica y recomendaciones. Respecto a La psicología del dinero de Morgan Housel, destaca su valor como bestseller y su enfoque en el sentido común: “Es un libro que me leí hace mucho tiempo. Me gustó mucho, pero es curioso porque es de esos libros que es un bestseller y con razón, porque es muy bueno, pero cuando te paras a desgranarlo, dices: ‘Pero si es que es puro sentido común’”.

También menciona Las cosas que nunca cambian del mismo autor como un complemento interesante, y resalta la importancia de centrarse en los principios inmutables de la inversión. Entre otros títulos, Redondo recomienda El cuadrante del flujo del dinero, de Robert Kiyosaki por encima de su obra más conocida, Padre rico, padre pobre, y el Almanaque de Naval Ravikant, como una lectura inspiradora sobre la vida y la inversión.

Para quienes buscan profundizar en bolsa, sugiere los libros de Peter Lynch, como Un paso por delante de Wall Street, y destaca Morir con cero, de Bill Perkins por su enfoque en el disfrute del dinero y la utilidad marginal del tiempo.

Encontrar el equilibrio entre ahorrar, gastar y disfrutar

La experta también reflexiona sobre el equilibrio entre el ahorro, el gasto y la libertad financiera. Recuerda las enseñanzas de su padre sobre la importancia de vivir de lo que no se gasta, aunque reconoce que, en su caso, el ahorro extremo no fue el principal motor de su éxito económico.

La experta destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre el ahorro, el gasto y la libertad financiera (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No se trata de llegar a ser el más rico del cementerio… hay que saber disfrutar el camino y encontrar un justo equilibrio entre reinvertir y disfrutar”, afirma.

Redondo observa que, mientras algunas personas necesitan fomentar el hábito del ahorro, otras requieren aprender a gastar y disfrutar de los frutos de su esfuerzo, incluso destinando un porcentaje de sus ingresos a experiencias o lujos que aporten valor emocional.

En su diálogo en Tengo un Plan, Redondo concluye que la clave de su libertad financiera no ha residido tanto en el ahorro como en el aumento de ingresos y la exposición a entornos de inversión positivos.

Para ella, el verdadero cambio proviene de identificar y potenciar aquellas acciones que generan el mayor impacto en los resultados económicos, una visión que invita a repensar el papel del ahorro y la inversión en la vida personal y familiar.