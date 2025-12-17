Deportes, arte y cocina: 5 pasatiempos recomendados por expertos para fortalecer la salud mental infantil

Los pasatiempos para niños reducen la ansiedad y fortalecen la salud mental infantil, según expertos en psicología (Freepik)

El aumento del estrés y la sobrecarga de actividades han generado preocupación respecto a la salud mental infantil. En contextos donde los menores viven jornadas estructuradas, presión académica y una mayor exposición a las pantallas, expertos consultados por Good Housekeeping enfatizan que los pasatiempos son herramientas eficaces para reducir el estrés, fortalecer la confianza y favorecer el bienestar emocional en la infancia.

Especialistas en psicología infantil advierten que estas actividades no solo brindan un respiro ante la rutina, sino que propician la socialización y potencian habilidades fundamentales.

El papel de los pasatiempos en el bienestar emocional

La profesora Kathryn Hirsh-Pasek, de la Universidad de Temple y la Brookings Institution, resalta el impacto de los pasatiempos al afirmar: “Escapar de todos esos problemas, estar con otros seres humanos y realmente crear algo maravilloso y sentirse bien consigo mismo”.

Este enfoque cuenta con respaldo científico, ya que investigaciones recientes demuestran que la práctica regular de pasatiempos disminuye la ansiedad y la soledad, dos factores en aumento entre los niños.

Los pasatiempos contribuyen al bienestar emocional al ofrecer una vía de escape de los problemas cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir la actividad adecuada

La variedad de opciones puede dificultar la elección del pasatiempo ideal. Los especialistas recomiendan basar la selección en los intereses personales del menor. La psicóloga clínica Kathryn L. Keough, del Child Mind Institute, sostiene: “Los mejores pasatiempos para los niños son aquellos que se alinean con sus intereses”.

Keough aconseja a las familias observar las inclinaciones de sus hijos y permitirles experimentar distintas alternativas, incluso si al inicio la motivación es baja. Para facilitar la adaptación, sugiere optar por clases de prueba o actividades en el hogar antes de unirse a grupos más avanzados.

Pasatiempos recomendados para la salud mental infantil

Entre los pasatiempos sugeridos por especialistas destacan cinco categorías, cada una con beneficios específicos para el bienestar mental infantil:

1. Deportes y juego activo

La práctica de deportes y juegos activos disminuye la depresión y fomenta la autorregulación en la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica deportiva se asocia con menor incidencia de ansiedad y depresión en niños, según un estudio citado por los expertos de Good Housekeeping. Keough explica que el deporte fomenta vínculos de apoyo con entrenadores y compañeros, además de fortalecer habilidades como la autorregulación y la cooperación. Es importante considerar el carácter del niño; quienes se sienten incómodos bajo presión podrían beneficiarse de deportes de equipo, donde la atención se distribuye entre varios participantes.

2. Artes visuales y escénicas

El arte y la música ofrecen vías de autoexpresión valiosas para el bienestar emocional. Hirsh-Pasek indica que pintar, tocar un instrumento o cantar permite a los niños expresar sentimientos y canalizar emociones complejas. La participación en bandas o coros también facilita el desarrollo de habilidades socioemocionales y el control de impulsos. Se aconseja comenzar con materiales simples y permitir la exploración artística.

3. Juegos de estrategia e historia

Juegos de estrategia como el ajedrez potencian la autoconfianza y la atención, especialmente en niños neurodiversos (Freepik)

El ajedrez y otros juegos de estrategia ofrecen un espacio estructurado para entrenar habilidades sociales, aumentar la autoconfianza y desarrollar la atención. Keough subraya que estos juegos resultan particularmente útiles para niños neurodiversos.

Aquellos que prefieren el trabajo colaborativo pueden encontrar en los juegos de rol, como Dungeons & Dragons, un ámbito para desarrollar el trabajo en equipo y la creatividad mediante la narración compartida.

4. Curación de colecciones

La recopilación de objetos, como piedras, plumas, sellos, monedas o cromos, puede convertirse en un pasatiempo enriquecedor. Hirsh-Pasek destaca que las colecciones estimulan la curiosidad, además de aportar aprendizajes de historia, cultura y matemáticas. Formar clubes de coleccionistas entre amigos fomenta la socialización y el aprendizaje conjunto.

5. Aventuras culinarias

Cocinar en familia fomenta la confianza, la comunicación y la resolución de problemas en la niñez (Freepík)

La cocina es un espacio ideal para que los niños inicien un pasatiempo, sin necesidad de ser expertos. Cocinar fomenta habilidades prácticas y confianza, especialmente al preparar algo para compartir.

Según el Dr. Kathryn L. Keough, seguir recetas posibilita ejercitar medición, conteo y comunicación, además de aprender a resolver problemas cuando las cosas no salen según lo esperado. El objetivo central no es la perfección, sino el juego y el disfrute. Mantener este equilibrio favorece el bienestar emocional, ya que los pequeños experimentan momentos de felicidad y orgullo al cocinar.

Recomendaciones finales de los expertos

Good Housekeeping destaca la importancia de la experimentación y la paciencia para encontrar el pasatiempo adecuado. Los expertos aconsejan priorizar el disfrute y el aprendizaje, permitiendo que los niños exploren diferentes actividades sin presiones.

Esta libertad favorece la autoestima, la resiliencia y convierte el juego y la curiosidad en claves para su bienestar emocional. La flexibilidad y el acompañamiento respetuoso son esenciales para que los pasatiempos aporten beneficios duraderos a la salud mental infantil.