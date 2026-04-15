La rutina fitness de una influencer de 80 años: las 5 señales que tu cuerpo da cuando necesitas ganar fuerza

Joan MacDonald, de 80 años, desafía estereotipos al levantar 90 kilos en el gimnasio (Instagram/@trainwithjoan)

Una mujer levanta 90 kilos en el gimnasio. Tiene 80 años, más de dos millones de seguidores en Instagram y una misión: demostrar que nunca es tarde para recuperar la fuerza. La influencer canadiense Joan MacDonald inspira a miles de personas mayores con su transformación física y su mensaje claro: “Nunca es demasiado tarde para elegirte a vos mismo”.

Las imágenes de Joan MacDonald levantando pesas o ejecutando ejercicios complejos circulan en redes sociales y desafían estereotipos sobre la vejez.

Su historia muestra cómo el entrenamiento de fuerza puede cambiar la vida incluso a edades avanzadas. La mujer comenzó su viaje a los 70 años y, tras una década de constancia, se consolidó como referente global del fitness senior.

Con más de dos millones de seguidores en Instagram, inspira a adultos mayores globalmente (Instagram: @trainwithjoan)

El punto de partida: del miedo al cambio

En 2017 enfrentaba un contexto común en la tercera edad: tomaba medicación para la hipertensión y el colesterol, sufría de reflujo ácido y experimentaba caídas frecuentes. La advertencia de su hija, entrenadora profesional, fue determinante. “No tienes por qué envejecer como todo el mundo”, le dijo, según recordó la propia MacDonald a Women’s Health. “Me daba miedo incluso poner un pie en un gimnasio. Pensaba que mi cuerpo era demasiado frágil… demasiado débil”, confesó en sus redes sociales.

El inicio no fue fácil. Imprimía rutinas de ejercicios, seguía videos en YouTube y avanzaba paso a paso. Pronto, la constancia rindió frutos: abandonó la medicación y ganó independencia física. Su caso se viralizó en 2018, cuando un video suyo haciendo un hip thrust con 90 kilos recorrió el mundo. Para entonces, las mujeres mayores de 50 apenas comenzaban a incluir ejercicios de fuerza en sus rutinas.

Su mensaje principal: “Nunca es demasiado tarde para elegirte a vos mismo” (Instagram: @trainwithjoan)

Las cinco señales que da el cuerpo cuando falta fuerza

MacDonald, en su rol de divulgadora, identificó cinco señales que el cuerpo manifiesta cuando necesita fortalecer la musculatura. Según detalló en su cuenta de Instagram esos indicadores son:

Cansancio frecuente: sentir agotamiento durante el día, incluso tras actividades habituales, puede ser una advertencia de pérdida muscular. Dificultades en tareas cotidianas: acciones simples como cargar bolsas, subir escaleras o abrir frascos se vuelven más complejas. Miedos asociados al movimiento: el temor a perder el equilibrio, caerse o lesionarse limita la autonomía. Pérdida de independencia: la falta de fuerza impacta en la capacidad de vivir sin ayuda y mantener la calidad de vida. Baja confianza corporal: la inseguridad sobre las propias capacidades físicas reduce la autoestima y la motivación para moverse.

La influencer canadiense muestra que la fuerza física puede recuperarse a cualquier edad (Instagram/@trainwithjoan)

“Escuché que muchos de ustedes se sienten atascados, como si sus mejores años hubieran quedado atrás. Confíen en mí, no es así. Solo necesitan darle a su cuerpo una razón para volverse fuerte”, publicó MacDonald en Instagram.

Así es la rutina fitness que desafía la edad

La propuesta de la mujer se basa en el entrenamiento de fuerza progresivo y adaptable. Recomendó iniciar con ejercicios simples, como movimientos con bandas elásticas o pesas livianas, y aumentar la dificultad en función del progreso. “No necesitas ser ‘fit’ para empezar… solo necesitas estar dispuesto a dar el primer paso”, resaltó la influencer.

Comenzó su transformación a los 70 años, tras recibir una advertencia de salud de su hija (Instagram/@trainwithjoan)

MacDonald también enfatiza la importancia del calentamiento previo, los estiramientos posteriores y la alimentación adecuada, con especial atención al consumo de proteínas. Subraya que los mitos sobre el riesgo de volverse “muy corpulenta” o dañar las articulaciones carecen de fundamento. “El entrenamiento de fuerza no te quiebra. Te fortalece. Protege tus articulaciones, mejora el equilibrio y te ayuda a mantenerte firme”, explicó.

Hoy puede levantar hasta 90 kilos, realiza rutinas con mancuernas, kettlebells y barras, y motiva a otros adultos mayores a sumarse al desafío. Además, desarrolló una aplicación móvil y escribió libros donde comparte su experiencia y consejos prácticos.

Enfrentó hipertensión, colesterol elevado y caídas frecuentes antes de cambiar su estilo de vida (Instagram/@trainwithjoan)

El valor de la constancia y los hábitos

A pesar de haber atravesado cirugías y hospitalizaciones recientes, MacDonald mantiene sus rutinas y hábitos saludables. “Hay días en los que no me siento motivada. La diferencia es que ya no dependo de la motivación… Dependo de los hábitos”, detalló en una publicación reciente.

La influencer destaca que la clave no está en la perfección, sino en la regularidad. “No puedes compararte con nadie. Tú eres único. Mientras te esfuerces al máximo, no importa lo que hagan los demás”, afirmó.

Su propuesta se resume en cinco hábitos: presentarse cada día, simplificar las rutinas, reconocer los avances, anticipar el bienestar tras el ejercicio y sostener la regularidad. “Si sigo moviéndome y cuidándome, podré disfrutar mucho más de estos años dorados. La movilidad lo es todo a medida que envejecemos”, concluyó.