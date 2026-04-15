Las bartenders argentinas que inspiran creatividad y técnica en coctelería

La pasión, la técnica y la hospitalidad definen el estilo de las bartenders líderes del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las barras más reconocidas de Argentina, el pulso de la coctelería se renueva bajo la impronta de mujeres que combinan precisión, intuición y una visión propia sobre el arte de mezclar sabores. A fuerza de creatividad y rigor técnico, redefinen el universo de los tragos en el país y marcan tendencia en un rubro históricamente dominado por figuras masculinas.

Sus nombres resuenan en cartas, premios y festivales, pero también en la experiencia cotidiana de quienes descubren, vaso a vaso, nuevas formas de entender la hospitalidad y el placer sensorial.

El Día Nacional del Bartender, celebrado este 15 de abril, encuentra a las bartenders argentinas como protagonistas de una escena en plena transformación, capaces de reinterpretar clásicos y de inventar caminos propios detrás de la barra.

En diálogo con Infobae, varias de ellas compartieron sus experiencias, estilos y el valor de la dedicación detrás de cada cóctel.

Mujeres bartenders argentinas: referentes de creatividad y técnica

Flavia Arroyo apuesta por técnicas clarificadoras y cócteles sin alcohol (Casa Cavia)

Flavia Arroyo, reconocida como una de las bartenders jóvenes más influyentes de la escena local, se destaca por su dominio de los clarificados y una propuesta de coctelería elegante y en constante desarrollo. En declaraciones a Infobae, Arroyo explicó: “Clarifico ideas y cocino conceptos: es mi premisa como bartender coctelería moderna”.

Desde Casa Cavia impulsa Prototipo Cero, un proyecto de cócteles sin alcohol que reinterpreta la coctelería tradicional desde un enfoque botánico. Allí desarrolla bebidas a base de cinco espirituosos cero elaborados en la casa, que sostienen la misma experiencia sensorial tanto en versiones con alcohol como sin él. Entre los cócteles destacados de su carta figuran Técnicas Clarificadoras y Final Realista, además de clásicos reinterpretados y el Bloody Mary clarificado, una receta propia que Arroyo define como “únicamente perfecta”.

Sobre el crecimiento del sector, Arroyo afirma: “Hoy, la coctelería argentina es referencia en el mundo, y la hospitalidad también. Eso se debe a los colegas que están en los ’50 Best, quienes muestran a la Argentina tal como es”.

Para ella, la creatividad es un ejercicio cotidiano. “Siempre hay posibilidades de probar cosas nuevas, desde un ingrediente o una preparación. Suelo tener abierta una carpeta de notas donde deposito todo lo que se me ocurre en cualquier momento del día”, confiesa.

En cuanto a sus preferencias, Arroyo elige al Negroni como su receta favorita por su versatilidad y profundidad. “Siento que en los clásicos podés encontrar grandes diferenciales. El punto justo lo hace perfecto”, dijo la experta de Casa Cavia. En ese sentido, considera que el compromiso del bartender es el ingrediente imprescindible en una barra, más allá de los insumos técnicos.

Mona Gallosi fusiona hospitalidad clásica y creatividad conceptual, inspirando a nuevas generaciones de bartenders (Punto Mona)

Por su parte, Mona Gallosi, bartender y creadora de Punto Mona, le cuenta a Infobae que la coctelería fue, en principio, una respuesta a la necesidad. “Cuando me mudé a Buenos Aires para estudiar diseño, la gastronomía se convirtió en el vehículo que me permitía sostener mis sueños de día mientras trabajaba de noche. Sin embargo, lo que empezó como un sustento económico, terminó siendo el descubrimiento de mi verdadera vocación”.

Sobre su estilo detrás de la barra, describió: “Es una búsqueda constante del equilibrio entre la hospitalidad de vieja escuela y la creatividad conceptual. El servicio es el corazón de todo”. Y agregó: “La coctelería clásica es el cimiento absoluto de mi trabajo, son las ‘patas de mi mesa’. Sin entender los pilares históricos no se puede innovar con sentido”.

En relación a la actualidad del rubro, Gallosi consideró que hoy tienen “acceso a técnicas globales, herramientas de vanguardia y una comunicación inmediata que antes era impensada”. Sin embargo, advierte: ”En este vértigo de innovación estamos descuidando las raíces”.

“Se puede saber mucho de clarificados o espumas, pero si no sabés ejecutar un Dry Martini perfecto o, peor aún, si no sabés leer las necesidades de la persona que tenés sentada enfrente, el cóctel pierde su alma”, sentenció.

La barra se transforma en un espacio para la creatividad y la diversidad de estilos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la creatividad, la bartender señaló: “Es el motor que me mueve, pero no la entiendo de forma aislada. No se limita únicamente a la creación de una receta nueva o a la combinación de sabores en un vaso. La creatividad es una herramienta de diseño de experiencias”.

Su cóctel insignia es el OLIVETTINI, una versión propia del Dry Martini: “Busqué un perfil de sabor elegante y sedoso. El resultado es un cóctel con una textura envolvente y un brillo único”. Para Gallosi, el hielo es innegociable en una barra: “Necesitamos hielos cristalinos, de gran calidad y pureza”.

Sobre los ingredientes esenciales en la barra, subrayó: “Sin dudas, el primero es el hielo. Necesitamos cristalinos, de gran calidad y pureza, porque son el alma de la dilución y la estética de cada preparación. Luego, es clave la estructura de la propuesta: soy una defensora de la diversidad de vermuts y de una selección cosmopolita de destilados. No creo en las barras que proponen un ‘monólogo’. Una barra tiene que ser un ecosistema diverso de marcas y etiquetas para que pueda latir por sí sola”.

Pipi Yalour destaca su curiosidad y experimentación constante en la coctelería argentina, aportando frescura y dinamismo a la barra (Pipi Yalour)

Por otro lado, Pipi Yalour, referente de Chicas Barra, compartió a Infobae que su ingreso al mundo de la coctelería fue fortuito tras finalizar sus estudios en Ciencias de la Educación. “Necesitaba buscarme un trabajo nuevo y un amigo me insistió. De ahí en más empecé de nueve de la noche a cinco de la mañana, a veces más tarde”.

Sobre su estilo personal, detalló: “Diría que soy bastante curiosa. Creo que es un poco un sello distintivo de que paso tiempo experimentando, ya sea como técnicas que me resultan novedosas y también buscando bastante información en libros viejos”.

Consultada sobre la coctelería argentina, opinó: “La veo muy bien posicionada y los consumidores también se interesan por la coctelería”.

En relación a sus preferencias reconoció que “es difícil definir una receta favorita porque hay un montón de cócteler”. ¿Si tiene que elegir una? “Diría que un negroni porque es sencillo para preparar. Es replicable, un clásico y riquísimo. Lleva partes iguales de gin, que yo suelo usar Era-Heráclito, Campari y vermut rosso”.

Para Asis, la creatividad es clave en el trabajo diario y eventos como la Buenos Aires Cocktail Week contribuyen a visibilizar el talento de la coctelería argentina (Cortesía Brenda Yamila Asi)

Brenda Yamila Asis, conocida como “La China Asis”, compartió con Infobae su recorrido y visión sobre la coctelería. Su llegada al rubro fue casual: mientras estudiaba filosofía, trabajaba como ayudante de barra para costear los libros y, con el tiempo, descubrió que la coctelería le permitía unir sus conocimientos y su costado artístico en la creación de cócteles.

“Cuando terminé la carrera, viajé y viví en Uruguay y Brasil. Encontré la fórmula para mezclar la filosofía con la coctelería. Es la profesión que más podía unir mis conocimientos y la parte artística con la creación de un cóctel”, recordó.

Sobre su estilo, Asis lo define como artístico y con una tendencia al trabajo con un solo insumo, explorando una estética que ella misma describe como “brutalista”. Un ejemplo es su interpretación de la piña colada: “En nuestro menú actual tenemos una que no se parece a la versión tradicional. Sale en una copa presidente, con un solo hielo. No es cremosa pero sí suntuosa, transmite el sabor clásico y la sensación de playa, aunque visualmente es diferente. Parece simple, pero es muy estética”.

Asis considera que la coctelería en el país ha evolucionado, en parte gracias a espacios que visibilizan el talento local y permiten a bartenders mostrar sus estilos.

Brenda “La China” Asis reinterpreta clásicos en la barra con una mirada artística y apuesta por la hospitalidad como ingrediente fundamental en cada servicio (Cortesía Brenda Yamila Asi)

Tras años de reinterpretaciones, observa un regreso a la coctelería: “Estamos volviendo a las raíces”. En su trabajo diario, la creatividad resulta esencial: “Ser bartender no es solo crear un cóctel, esa es la parte más fácil. Hay que pensar en cómo se ve, cómo se transmite el mensaje, si encaja con la temática y la personalidad del lugar. Hacemos cócteles para los otros, no para nosotros”.

Entre sus recetas favoritas, destaca el cóctel Presidente, al que reversionó con una granadina y un aire de naranja fresca, logrando una textura más untuosa. “Me gusta porque la gente no se imagina el resultado hasta que lo prueba y suele querer repetir”. En su bar, los cócteles clásicos sirven de base para nuevas versiones: “Para reformular un clásico hay que entender muy bien su estructura”.

Asis señala que, más allá de los mixers y productos elaborados, el ingrediente imprescindible en una barra es la hospitalidad: “Es muy importante y no se habla lo suficiente de eso”.

La dedicación detrás de cada cóctel revela el compromiso y profesionalismo de las referentes femeninas (Imagen ilustrativa Infobae)

El trabajo detrás de la barra

La tarea diaria de quienes lideran la coctelería trasciende la preparación de bebidas. Kiara “Kiki” Beltrán, a cargo de Zona de Producción en el bar Gordo Chanta, subrayó en diálogo con Infobae que “detrás de una carta hay desarrollo, estudio, tiempo e inversión para entender sabores y técnicas”.

Por último, Sofía Abbruzzese (Soffo), al frente de la barra de Harrison, resaltó la importancia del trabajo invisible: “Hay mucho: mise en place, control de stock, estandarización de recetas, limpieza constante. El cliente ve el cóctel terminado, pero no todo lo que pasa para que ese momento sea fluido”.