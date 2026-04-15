Emma Watson cumple años: los 10 looks que definen su estilo

Desde vestidos de gala hasta conjuntos informales, Emma Watson ha impactado en múltiples ocasiones con atuendos que reflejan sofisticación y creatividad (REUTERS/Henry Nicholls)

Emma Watson consolidó una imagen versátil y refinada a lo largo de los años, convirtiéndose en referente de estilo tanto en eventos formales como en apariciones cotidianas.

La actriz, quien este miércoles celebra sus 36 años, experimentó una evolución estilística que destaca por su equilibrio entre sobriedad, creatividad y elegancia. Cada etapa de su carrera se pudo ver reflejada en elecciones de vestuario que marcan tendencia.

A continuación, un repaso por 10 de sus looks más destacados.

Un top para resaltar su lado sofisticado y relajado

La elección de un top negro de escote halter y labios rojos resalta el lado sofisticado y relajado de Emma Watson en eventos destacados (REUTERS/Mike Segar)

En una de sus apariciones, Emma Watson optó por un top negro de escote halter y tela lisa. Complementó el atuendo con un collar dorado de cadena gruesa, mientras que su cabello, peinado en ondas sueltas, aportaba un aire relajado al conjunto. El toque final lo dio el maquillaje con labios en rojo intenso, resaltando la sofisticación del look.

Conjunto informal de camiseta blanca y sandalias

Un conjunto de camiseta blanca, leggings y sandalias muestra el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo en la rutina diaria de la actriz (The Grosby Group)

En otra ocasión, la reconocida actriz apostó por la comodidad sin renunciar al estilo. Eligió una camiseta blanca de manga larga y corte recto, acompañada de leggings negros ajustados y sandalias blancas de doble tira. El bolso negro cruzado sumaba un elemento práctico al conjunto, ideal para sus actividades diarias.

Vestido de gala de terciopelo negro y tul blanco

El vestido de gala de terciopelo negro y tul blanco refleja la faceta más audaz y teatral de Emma Watson en la alfombra roja (REUTERS/Henry Nicholls)

En una alfombra roja, lució un vestido de gala compuesto por dos piezas: la parte superior, en terciopelo negro con escote profundo y tirantes, contrastaba con una falda de tul blanco en capas asimétricas y cola. El atuendo se completaba con tacones negros de tiras y pendientes largos de pedrería, mostrando una faceta más audaz y teatral de su estilo.

Suéter rosa y pantalón de estampado étnico

La combinación de suéter rosa y pantalón étnico evidencia la apuesta de la actriz por un estilo relajado y veraniego (The Grosby Group)

Para un look más relajado, eligió un suéter rosa de tejido ligero combinado con pantalones holgados de estampado étnico en blanco y negro. Las zapatillas deportivas blancas y el bolso bandolera de rafia añadieron un aire desenfadado, mientras que las gafas de sol sobre la cabeza le dieron un toque veraniego.

Vestido blanco acanalado y cuello alto minimalista

El minimalismo y la elegancia se fusionan en un vestido blanco acanalado de cuello alto que resalta la presencia natural de Emma Watson (HBO Max)

En otro evento, Emma Watson apostó por la sencillez con un vestido blanco de manga larga, tejido acanalado y cuello alto. El diseño, ceñido y sin detalles adicionales, reflejaba un estilo minimalista que resaltaba su porte elegante.

Vestido de tul con detalles florales y pantalones negros

Una propuesta original y vanguardista emerge con el vestido de tul floral y pantalones negros de pierna ancha en eventos de gala (REUTERS)

En otra gala, se decantó por un vestido blanco de tul con detalles florales en el escote y tirantes. El corte asimétrico y vaporoso, sumado a la falda de varias capas, dejaba ver pantalones negros de pierna ancha bajo el vestido, logrando una propuesta original y vanguardista.

Traje sastre verde oscuro con estampado geométrico

El traje sastre verde oscuro con estampado geométrico revela la inclinación de Emma Watson hacia la experimentación cromática y el diseño moderno (ftnb)

En una aparición pública, Emma Watson eligió un traje sastre de dos piezas en verde oscuro con estampado geométrico blanco. El conjunto, formado por blazer de solapa negra y pantalón recto, se complementó con sandalias de tacón amarillo y un bolso pequeño transparente, reflejando su gusto por la experimentación cromática.

Vestido largo gris claro con capa posterior

Un vestido largo gris claro y capa posterior brinda una silueta amplia y fluida, destacando la elegancia en ocasiones especiales (REUTERS/Neil Hall)

En una ocasión, Emma Watson vistió un vestido largo de tono gris claro, con escote recto y hombros descubiertos. El detalle más llamativo era una gran capa posterior que caía hasta el suelo, creando una silueta amplia y fluida.

Mono negro con escote V y adorno dorado

El mono negro con escote en V y adorno dorado refleja la sofisticación moderna y el gusto de Emma Watson por los detalles llamativo (AFP)

Otra de sus elecciones fue un mono negro de escote pronunciado en V y tirantes finos. El ajuste en la cintura se destacaba por un gran adorno metálico dorado en forma de flor, acompañado de tacones negros clásicos para un efecto sofisticado y moderno.

Vestido largo de terciopelo negro con cuello-joya

El vestido largo de terciopelo negro con cuello-joya estructurado evidencia la preferencia de la actriz por detalles lujosos y acabados sofisticados en apariciones recientes (AFP)

En una gala reciente, optó por un vestido largo de terciopelo negro, de corte recto y sin mangas. El protagonista fue un cuello-joya estructurado formado por varias filas de cadenas doradas y plateadas con pedrería, realzando la sobriedad y el glamour de su presencia.