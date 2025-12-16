De la alta costura al “street style”: ocho looks de Anne Hathaway que reflejan su influencia en la moda

Anne Hathaway demuestra cómo adaptar cada prenda y accesorio para lograr coherencia estilística en cualquier contexto (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Anne Hathaway consolidó su presencia en la moda contemporánea con una capacidad notable para adaptarse a múltiples códigos estéticos.

A lo largo de distintas apariciones públicas y sesiones ante las cámaras, la actriz ha recorrido desde la sofisticación de la alta costura hasta la comodidad funcional urbana, siempre con precisión en los detalles y dominio de los accesorios.

A continuación, ocho elecciones que muestran cómo es posible alternar entre dramatismo, sencillez, glamour y desenfado.

1. Vestido azul satinado con drapeado y accesorios metálicos

El vestido azul satinado y los accesorios metálicos de Anne Hathaway marcan un equilibrio entre sofisticación y frescura ideal para eventos nocturnos (The Grosby Group)

Anne Hathaway deslumbró para una escena del “Diablo viste a la Moda 2″ -que se estrena en 2026- con un vestido azul de tejido brillante y efecto satinado, que destacó por sus tirantes delgados y una falda de largo medio. El corte fluido y el drapeado aportaron movimiento a la prenda, mientras que el color era intenso. Complementó el conjunto con sandalias a juego, un bolso metálico de cadena plateada y una melena suelta y ondulada. Este look fusionó sofisticación y frescura ideal para una gala o cóctel que busque un toque contemporáneo.

2. Camisa blanca y falda de lentejuelas en contraste

La combinación de camisa blanca y falda de lentejuelas resalta la capacidad de Anne Hathaway para crear contrastes elegantes con detalles llamativos en la Met Gala 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra de sus apariciones, para la Met Gala 2025, Hathaway eligió una camisa blanca de algodón con mangas remangadas y escote generoso, combinada con una pollera larga y ajustada compuesta por franjas horizontales de lentejuelas plateadas y negras.

La propuesta adquirió más fuerza gracias a un collar plateado de gran tamaño con detalles en azul, mientras su cabello peinado hacia atrás con volumen reforzó la elegancia de la composición.

3. Vestido corto negro de acabado charol y accesorios audaces

El vestido corto negro estilo charol junto a accesorios audaces refleja el lado más atrevido y desenfadado de Anne Hathaway en pasarelas internacionales (REUTERS/Eric Gaillard)

Para un enfoque más audaz, durante el desfile de Otoño-Invierno de Versace 2023, la actriz apostó por un vestido corto de textura tipo charol en color negro, que tenía tirantes finos y una pollera con pliegues estructurados. Añadió medias oscuras, botines de plataforma gruesa con hebillas doradas y un bolso pequeño negro. Los anteojos de sol oscuros, junto con un collar y una pulsera plateados, completaron este look nocturno cargado de actitud, donde el cabello permanecía suelto para un efecto desenfadado.

4. Abrigo negro y pantalón vaquero ancho en clave urbana

El abrigo negro con pantalón vaquero ancho y bufanda colorida muestra la preferencia de Anne Hathaway por la comodidad y el estilo urbano en reuniones cotidianas (The Grosby Group)

En un registro mucho más relajado, Hathaway apareció, para una reunión de negocios en Nueva York durante 2023, con un abrigo negro largo que cubre un pantalón vaquero ancho y deportivo. La elección de una bufanda colorida anudada al cuello, sumada a una camisa de rayas y zapatillas blancas, acentuó el carácter urbano del conjunto.

5. Vestido largo de tul negro transparente con patrones geométricos

El vestido largo de tul negro transparente con motivos geométricos y guantes de cuero añade dramatismo a una presencia sofisticada en la alfombra roja (REUTERS/Annegret Hilse)

De regreso a la sofisticación de alta costura, Hathaway vistió, para el International Film Festival 2023 en Berlín, un vestido largo de tul negro completamente transparente, realzado por patrones geométricos circulares en tono claro y un forro interior tipo body.

Los guantes largos de cuero negro sumaron dramatismo, mientras que los tacones en punta y el cabello recogido con flequillo dotaron de elegancia y formalidad al conjunto. Esta opción reforzó la versatilidad de la actriz en eventos de alfombra roja.

6. Sudadera negra y falda de cuero arrugado

La sudadera negra combinada con falda de cuero arrugado redefine el concepto de look casual y vanguardista para Anne Hathaway en eventos promocionales (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Para una versión más casual y vanguardista, para la promoción de la película “She Came to Me” en 2023, la actriz escogió una sudadera negra con capucha combinada con una falda negra de talle alto y textura de cuero arrugado, de largo hasta el tobillo. Las medias oscuras y tacos negros mantuvieron la coherencia cromática, mientras su cabello suelto con flequillo sugería un estilo desenfadado y juvenil, ideal para un evento informal o una cita urbana.

7. Vestido largo azul con aplicaciones brillantes

El vestido largo azul con aplicaciones brillantes y accesorios mínimos resalta la elegancia atemporal elegida por Anne Hathaway para galas formales (REUTERS/Aude Guerrucci)

En otra aparición formal, para la celebración anual de ELLE Women en Hollywood de 2022, Hathaway lució un vestido largo sin mangas en tono azul oscuro cubierto de pequeñas aplicaciones brillantes. El diseño favorecía su figura con tirantes delgados y escote discreto, mientras que el cabello suelto y peinado hacia un lateral, junto a la mínima presencia de accesorios como un anillo visible, reforzó un aire de elegancia sobria y atemporal, adecuado para la gala nocturna.

8. Mini vestido azul metálico con falda texturizada

El mini vestido azul metálico con falda texturizada y gafas blancas representa la faceta más juvenil y moderna de Anne Hathaway en festivales internacionales (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La actriz también sorprendió para el Festival de Cine de Cannes 2022 con un mini vestido azul que integró un corpiño de efecto metálico y una falda corta texturizada. Como accesorio le sumó unos anteojos de sol con montura blanca y una pulsera plateada, manteniendo el cabello suelto y ondulado.