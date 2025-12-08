Cómo elegir el color de cabello ideal en 2026: claves para lograr un cambio favorecedor y duradero

El 2026 trae una explosión de colores para el cabello, desde castaños sofisticados hasta rubios cálidos y tonos creativos (Imagen ilustrativa de Infobae)

El 2026 llega con una renovada apuesta por la elegancia natural, el brillo intenso, los tonos ricos y profundos, y algunos matices atrevidos, ideales para quienes quieren destacar sin perder sutileza. En este artículo te cuento cuáles serán los colores más buscados este año, cómo favorecen según tu estilo y rostro, y qué cuidados debes tener.

Los colores estrella para 2026

Estos colores que te contaré aquí debajo, son los que emergen para este año, como los colores más deseados:

Espresso Martini Brunette: un castaño oscuro profundo, con ese brillo sofisticado — “cara de castaño caro” — perfecto para quienes buscan elegancia clásica.

Si tu base es castaña, este color es de bajo mantenimiento. Si tienes canas tienes que retocarlo todos los meses, pero si no tienes cada 4 semanas te puedes hacer un gloss color o toner para mantener el color brillante y perfecto.

Cobrizo intenso o cálido: tonos rojizos-cobrizos, cálidos, que aportan luz y vida al rostro, especialmente favorecedores en pieles cálidas u oliváceas.

Si te gustan los colores intensos como son los cobrizos y rojizos, esta tendencia es para tí.

Muchas mujeres piensan que por su tipo de color de piel, estos colores no funcionan para ellas. Pero te cuento que están equivocadas. Si tu piel es clara entonces puedes jugar con los cobrizos o rojizos claros sin ningún problema. Pero si tu piel es más oscura entonces te tienes que aplicar los cobrizos o rojizos más oscuros. En ambos casos realzarán su color de piel dándoles mucha luminosidad.

Negro azulado (blue black o negro profundo con reflejos fríos): ideal si buscas intensidad, profundidad y un look dramático pero pulido.

El Espresso Martini Brunette se perfila como el tono oscuro estrella para lograr elegancia clásica con bajo mantenimiento (Freepik)

El negro azul es ideal para aquellas personas que les gusta el color oscuro pero no lo quieren tener de un solo color pleno. Para lograr un efecto más profundo, es ideal hacer unas luces o el efecto balayage, y así de esta manera el azul quedará súper intenso gracias a tener mechones más claros.

Anímate a probarlo, pero recuerda que el color negro endurece mucho las facciones. Por tal motivo no se lo recomiendo a las personas que quieren suavizar sus facciones o buscan iluminar su rostro.

Honey Ginger Blonde: una mezcla cálida de rubio con matices miel o jengibre, vibrante y luminosa, perfecta para quienes desean un look alegre sin llegar al rubio platino extremo.

Los colores ginger son hermosos, son colores con una intensidad única, o sea que si tienes este color no pasarás desapercibida. Todos notarán tu color y lograrás un wow efecto en las personas.

Soft Coral Pink: Otro de los colores fuertes de la temporada será el color rosado coral suave, ideal para personas que quieran un color llamativo pero al ser suave o pastel no llama tanto la atención. Pero igualmente logramos iluminar muchísimo la melena, teniendo una personalidad increíble. Perfecto para las personas que ya tienen su cabellera rubia, y podemos cambiar aportándole este color con un gloss color o toner.

Rubio butter: rubios naturales, cálidos, suaves, que aportan luminosidad e incluso pueden suavizar facciones, sin la dureza o frialdad de rubios platinados. Estos tonos conocidos también como color champagne, son ideales para personas que quieran tener su cabello rubio, pero no platinado.

Estos colores hay que darle mayor mantenimiento para que estén siempre en perfectas condiciones, ya sea con el color o con el cuidado diario y semanal, para que esté siempre muy bien hidratado y nutrido.

Caramel highlights: ideales para quienes quieren dimensión, luz y naturalidad, dando movimiento al cabello sin un mantenimiento alto.

Perfecto para las personas que quieren un contraste pero que no sea muy marcado. Podemos lograr los tonos caramelo, chocolate, cinnamon, logrando iluminar la melena de una manera muy natural.

Los matices cobrizo intenso y ginger claro aportan luminosidad y vitalidad a distintos tonos de piel y estilos personales (Freepik)

En este caso dependiendo lo que busques se pueden hacer los highlights o las luces desde la raíz (si tienes canas y de esta manera las vas a disimular), o efecto balayage para las que quieran menos mantenimiento (te los haces cada 3 a 6 meses).

Otro dato importante es que este color los podemos lograr sin tener que realizar una decoloración, se realiza aclarando el cabello con tintes o con cremas aclarantes y de esta manera el cabello se mantiene más sano.

Colores creativos o menos convencionales: para quienes buscan originalidad, profundidad de color y un estilo con personalidad.

Estos colores son los que verdaderamente lograrán un impacto increíble en el 2026. Los podemos lograr con colores plenos o jugando previamente con luces o balayage. Y les quedan bien a personas de cualquier edad, ya que aportan mucha luz y realzan el estilo.

Si tu hija tiene el cabello rubio claro, le podemos realizar algunas secciones o lograr un efecto balayage aplicando mascarillas con color violeta, que luego se van con los lavados, y de esa manera no estará atado al color por mucho tiempo.

Técnicas de mezcla suave: melting colors, balayage natural o degradados suaves: en lugar de contrastes marcados, predominan las transiciones sutiles y naturales entre tonos, que dan un efecto elegante y facilitan el mantenimiento.

El cuidado profesional, con mascarillas y productos nutritivos, es fundamental para mantener el brillo y la salud del cabello teñido (Freepik)

Para lograr muchos de los colores que hablamos más arriba, podemos realizar cualquiera de estas técnicas que nos garantizan un resultado suave, con colores mezclados y sin marcas de ningún tipo.

En este caso siempre es importante visitar a un estilista experto, con el que te sientas a gusto y de esa manera luego del asesoramiento puedan organizar el plan para lograr el resultado que están buscando.

Cómo estos colores favorecen según tu rostro, piel y estilo

No hay un “mejor color absoluto”. Lo clave es elegir el que realce tu belleza natural, tu tono de piel y la forma de tu rostro. Estas son mis recomendaciones como profesional:

Si tienes piel clara o neutra-fría: los rubios suaves (butter, beige) o tonos honey-ginger aportan luminosidad y suavizan rasgos. Si buscas contraste sofisticado, el negro azulado o el Espresso Martini pueden dar profundidad y definición.

Si tu piel es oliva, beige cálido o dorado: los tonos cobrizo, miel, caramelo o ginger claro realzan tu calidez natural, iluminan el rostro y realzan rasgos como ojos cafés o verdes. También las balayage miel-caramelo funcionan muy bien.

Si tienes facciones delicadas o un rostro redondeado: los tonos oscuros como Espresso o negro azulado pueden “afinarlas” ópticamente. Balayage o highlights suaves pueden dar dimensión sin expandir visualmente el rostro.

Si buscas un look más luminoso, alegre o juvenil: los rubios butter, honey-ginger, rubio claro o mechas caramelo aportan frescura, luz y suavidad.

Si quieres algo original, vanguardista y con personalidad: los matices violeta, los tonos joya y las mezclas suaves tipo melting van perfectos si te animás al cambio y te gusta lo audaz.

El 2026 celebra la versatilidad: cada tendencia puede adaptarse según la forma del rostro y el tono de piel (Imagen ilustrativa de Infobae)

Mi experiencia como estilista: cómo trabajo con estos tonos usando mis productos

Como experto y creador de la línea de cuidado capilar Rocco Donna Professional, me gusta combinar los colores tendencia con fórmulas que cuiden la fibra del cabello, protejan su salud y mantengan el brillo.

Por ejemplo:

Para un Espresso Martini Brunette o negro profundo, recomiendo aplicar un gloss semipermanente nutritivo cada 6–8 semanas para mantener el brillo intenso sin resecar, y usar mascarillas hidratantes con extractos naturales.

Si optás por rubios butter, honey grisados, balayage caramelo o ginger claro, el proceso con decoloración debe ir acompañado de tratamientos reconstrucción y protección térmica estricta, para evitar quiebre o resequedad.

Para las versiones más vibrantes (cobrizo, violet magenta, ginger), conviene usar shampoo y acondicionador para cabello teñido, evitar lavados frecuentes, y aplicar mascarillas nutritivas semanalmente.

Mi consejo: no se trata solo de cambiar el color, sino de cuidar la salud del cabello. Con los productos adecuados y mantenimiento responsable, el color brilla más, dura más y se ve más sofisticado.

La clave está en combinar los colores de moda con un mantenimiento inteligente, priorizando la protección y la hidratación del cabello (Freepik)

Mantenimiento inteligente: cómo cuidar tu color en 2026

Para que tu color se mantenga vibrante, sano y con un aspecto profesional, hay elementos clave:

Shampoo y acondicionador especiales para cabello teñido: ayudan a fijar el color y proteger la fibra. Tienen que ser sin sulfatos ni parabenos para mantener el color en perfectas condiciones.

Evitar agua muy caliente al lavar el cabello: el agua tibia o fría prolonga la duración del color y mantiene el brillo.

Mascarillas nutritivas y reparadoras cada 1–2 semanas, especialmente si hay decoloración.

Protección térmica al usar secador o plancha — el calor daña la cutícula y acelera el desgaste del tinte.

Gloss o baño de color semipermanente cada 6 u 8 semanas — sobre todo para tonos oscuros o intensos — para reavivar brillo y dimensión.

Si optás por balayage, las visitas al salón pueden espaciarse más: este tipo de color requiere menos retoque de raíces, ideal si querés bajo mantenimiento.

El negro azulado y los reflejos violetas representan la opción ideal para quienes desean profundidad y un look audaz (Freepik)

Mi opinión como estilista profesional

En mi experiencia, 2026 es un año que celebra la belleza natural con sofisticación. Personalmente, si tuviera que recomendar un color universal, me inclinaría por un Espresso Martini Brunette o un balayage miel-caramelo: ambos aportan elegancia, funcionan con diversos tonos de piel y requieren un mantenimiento razonable.

Si querés un cambio más llamativo, pero siempre con estilo: un cobrizo intenso, ginger claro o incluso un matiz violeta profundo puede ser exquisito. Pero siempre con cuidado: la clave no está solo en el color, sino en la salud del cabello.

Quien busca sofisticación diaria, elegancia sin esfuerzo y versatilidad, encontrará en los tonos oscuros o miel-caramelo su mejor aliado. Quien quiere expresarse, destacar y divertirse, puede apostar a cobrizos, rubios cálidos, mechas o colores creativos. La moda cambia, pero tu estilo personal es lo que siempre debe prevalecer.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.