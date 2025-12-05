Riley Keough, la nieta de Elvis Presley que se convirtió en ícono fashion y celebritie de Hollywood

Nieta de Elvis Presley y figura central de Daisy Jones & The Six, Riley Keough redefine el legado familiar en clave contemporánea

Entre luces, cámaras y portadas internacionales, Riley Keough aprendió a moverse desde niña bajo la sombra de un apellido legendario.

Nieta de Elvis Presley e hija de Lisa Marie Presley, su historia parecía escrita para la prensa, pero la actriz eligió otro camino: transformar esa herencia en una carrera propia. El fenómeno global de Daisy Jones & The Six la consagró en la industria audiovisual y, lejos de los focos del pasado familiar, hoy ocupa un lugar propio en las conversaciones sobre moda y cultura pop.

En cada aparición, Keough desafía el imaginario de la “heredera Presley” al abrazar los códigos de la alta costura y convertirse en referencia de estilo.

Daisy Jones & The Six (Prime Video)

La mujer, de 36 años, combinó su genética Presley con una carrera que avanza entre proyectos independientes y superproducciones. Su papel en Daisy Jones & The Six supuso un impulso mediático, aunque desde antes ya pisaba fuerte las alfombras rojas y los sets de rodaje con más de 20 películas en su historial.

Entre estrenos, responsabilidades familiares y desafíos personales —como la reciente llegada de su segundo bebé y la publicación póstuma de las memorias de Lisa Marie Presley—, Keough reafirmó su lugar en Hollywood y en la moda internacional.

Su presencia en eventos de alta costura y portadas de revistas la consolidan como referente de estilo, pero la diversidad de sus looks es, para muchos, la verdadera señal de su madurez creativa.

Riley Keough, izquierda, y su madre Lisa Marie Presley (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Looks memorables de Riley Keough

Clásico con estructura y arte

Uno de los looks más recordados de Riley Keough incluyó un vestido de Chanel que fusionó tradición y modernidad. La parte superior estructurada con textura vertical y mangas largas remite a la elegancia clásica de la maison; la falda de volantes en tonos rojos, blancos y negros introdujo un contraste visual que equilibra sofisticación y atrevimiento.

El diseño aprovecha los detalles fruncidos y la fluidez de la falda para dar movimiento, mientras el color rojo dominante destaca sobre el resto. El peinado sencillo y los accesorios minimalistas potenciaron la silueta y el foco en el vestido, subrayando el característico sello de la casa francesa.

Keough con vestido Chanel de silueta estructurada y falda de volantes en rojo, blanco y negro

Sastrería contemporánea

En otro evento, la nieta del rey del rock and roll eligió un conjunto de Chanel basado en una chaqueta oversize y una falda midi recta.

La chaqueta introdujo líneas masculinas, pero los detalles en satén y los botones metálicos sumaron un aire refinado. La falda acentúa el equilibrio entre sobriedad y sensualidad con un corte que se ajusta sin imponerse. Un top relajado asoma bajo la chaqueta, bajando la rigidez de la composición, y los tacos beige completaron la imagen de poder seductor.

Chaqueta oversize y falda midi Chanel, combinación de sastrería moderna y detalles refinados

Casual chic elevado: la parka de satén

Entre sus apuestas más arriesgadas destacó un look compuesto por una parka corta de satén negro, también obra de Chanel.

El corte relajado ajustado en la cintura y los botones dorados mostraron cómo la funcionalidad puede codificarse como lujo dentro del universo de la maison.

La combinación con bolso clásico de cadena y tacones negros otorga al look un aire urbano, femenino y chic, reforzado por el cabello peinado hacia atrás y labios de color intenso.

Parka corta de satén negro Chanel, estética urbana elevada con botones dorados

Mini dress marfil con flecos, sofisticación reinterpretada

En el repertorio de la protagonista de Daisy Jones & The Six sobresalió una pieza principalmente marfil, corta, con capas de flecos y textura bouclé en la parte superior, clásica de Chanel.

El juego de texturas y los paneles superpuestos generan movimiento visual y logran esa estética etérea que suele buscar la marca. El outfit se acompañó de pendientes llamativos y peinado ondulado, favoreciendo un aire natural y sofisticado; una opción ideal para eventos formales y fotos editoriales.

Minivestido marfil Chanel con flecos y textura bouclé, acompañada de estilismo natural

Bordados florales y dramatismo: romance en clave couture

En la met gala del 2024 optó por vestidos bordados con motivos florales en tonos pastel y transparencias en tul. Una silueta con forma de “V” invertida y falda larga de gasa negra confirió impacto visual, mientras el bordado reveló la precisión artesanal característica de Chanel.

El drapeado frontal y la caída hasta el suelo convierten el vestido en una declaración red carpet, donde fuerza y delicadeza se entrelazan sin estridencia.

Vestido largo Chanel con bordados florales y transparencias, ideal para alfombra roja

Minimalismo escultórico

La actriz también confía en casas como Loewe para transmitir elegancia bajo otro registro. Un vestido negro minimalista, de corte midi y hombros drapeados, destacó la importancia de la construcción arquitectónica sobre cualquier ornamento.

La asimetría suave y la ausencia de accesorios llaman la atención sobre la silueta, atributo central en la visión contemporánea de la firma bajo Jonathan Anderson.

Vestido negro Loewe de corte minimalista y hombros drapeados, máxima elegancia

El guiño dorado: cuadros y líneas modernas

En otra glamurosa oportunidad la intérprete lució un minivestido blanco de Chanel, decorado con líneas doradas en patrón de cuadros, solapas anchas y hombros pronunciados.

Mini vestido blanco Chanel con líneas doradas y hombros marcados, acabado geométrico

La pieza, estructurada y con detalles metálicos, se acompañó de una cadena negra y un maquillaje neutro combinado con labios rojos, fórmula que subrayó el brillo metálico sin artificios ni excesos.