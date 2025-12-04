Qué es la personalidad tipo B y cómo 3 hábitos simples pueden mejorar su organización, según un psicólogo

La mayoría de los métodos de productividad están diseñados para personas con personalidad tipo A, dejando de lado a quienes tienen un enfoque más flexible (Crédito: Freepik)

La mayoría de los métodos de productividad fueron diseñados para individuos detallistas y altamente estructurados, un modelo vinculado a la “personalidad tipo A”, definida por su preferencia por rutinas estrictas y alta organización.

Sin embargo, existe un sector considerable de la población con un estilo cognitivo más flexible y relajado, que no se adapta a estos esquemas. En ese marco, un informe del psicólogo Mark Travers para Forbes, analiza cómo las personas “tipo B” pueden organizar sus días y qué herramientas respaldadas por estudios ayudan a gestionar tareas sin forzar hábitos incompatibles con ese perfil.

Uno de los estudios citados describe a las personas con personalidad tipo B como individuos que adoptan un enfoque más informal frente a las responsabilidades, con niveles de estrés reducidos, un temperamento equilibrado, paciencia y una marcada creatividad.

Las personas con personalidad tipo A suelen mostrar meticulosidad, organización rigurosa y una fuerte inclinación hacia sistemas y métodos predecibles (Crédito: Freepik)

También revela una notable flexibilidad, adaptabilidad y una actitud relajada ante los desafíos. Esto no implica una división estricta: las personas se ubican en un espectro de rasgos, oscilando entre los dos tipos.

Aunque la disposición calmada típicamente reduce tensiones, puede favorecer la procrastinación, afectando la gestión del tiempo, la vida laboral y la administración cotidiana.

Cuando la productividad no es universal

Según Forbes, gran parte del contenido sobre eficiencia está concebido desde la perspectiva de personas minuciosas, lo que limita su utilidad para quienes operan según un enfoque más laxo.

Para estos perfiles, las guías organizativas tradicionales resultan excesivamente rígidas y pueden generar la sensación de carecer de “un gen esencial para la adultez”. Esta percepción favorece el desorden, el aplazamiento de tareas y la acumulación de asuntos pendientes.

La tendencia a la procrastinación en el tipo B puede afectar la gestión del tiempo y la administración de tareas diarias (Crédito: Freepik)

Travers remarcó que la personalidad tipo B no representa una versión inferior de la tipo A, sino un modo de funcionamiento con menor aversión al aburrimiento, más apertura y una relación flexible con el paso del tiempo.

En función de estas características, el experto presentó tres estrategias fundamentadas en la investigación y adaptadas a una mente que valora la espontaneidad frente a la estructura inflexible.

1. Hitos temporales como impulso inicial

La primera estrategia se centra en el denominado “efecto del nuevo comienzo”, ampliamente documentado en las ciencias del comportamiento. Este fenómeno sostiene que las personas muestran mayor disposición a fijar objetivos después de acontecimientos que simbolizan un nuevo inicio, como el primer día de mes, un cumpleaños o el inicio de una estación.

El efecto del nuevo comienzo impulsa a las personas tipo B a fijar objetivos tras hitos temporales como el inicio de mes o cumpleaños (Crédito: Freepik)

En vez de imponer horarios rígidos, Travers sugirió aprovechar esos hitos para la puesta en práctica de pequeñas acciones organizativas, como un reajuste breve del escritorio el primer lunes de cada mes. Esta dinámica promueve el establecimiento de hábitos sin depender de la regularidad estricta asociada al tipo A.

2. Responsabilidad social moderada para sostener tareas sencillas

La segunda propuesta se basa en hallazgos de un estudio publicado en PNAS, el cual demuestra que los compromisos públicos informales fomentan el cumplimiento de metas. La clave no reside en una presión social elevada, sino en contar con un testigo simbólico que reafirme la intención de actuar.

A quienes se inclinan por el tipo B, les resulta más efectivo mantener compromisos informales: avisar a un compañero de trabajo que se destinarán cinco minutos a organizar el escritorio después de una reunión, o compartir a un familiar una nota en donde se propuso pequeños objetivos.

Los compromisos sociales informales ayudan a las personas tipo B a cumplir metas sin la presión de estructuras estrictas (Crédito: Freepik)

Estos recordatorios imponen un “costo social de la inacción” tan bajo como suficiente para estimular la continuidad sin generar tensión adicional.

3. Métricas simples y visibles para reforzar la constancia

La tercera recomendación consiste en registrar un comportamiento sencillo en un espacio visible. Los datos recabados por Travers evidencian que la automonitorización aumenta la probabilidad de sostener hábitos, aunque sean pequeños.

Puede tratarse de registrar en un cuaderno los días en que se dedicaron unos minutos a ordenar el espacio de trabajo, o de anotar cada vez que se cumplió un objetivo. Este tipo de seguimiento sencillo y visible facilita la continuidad del hábito sin exigir grandes estructuras.

Las señales visuales brindan evidencia concreta de regularidad, un recurso valioso para quienes tienden a evitar estructuras rígidas. Al reflejar progresos tangibles, se refuerza la motivación necesaria para mantener rutinas modestas y sostenibles.

El registro visible de hábitos sencillos refuerza la constancia y la motivación en quienes evitan rutinas rígidas y prefieren métricas simples (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque expuesto por el psicólogo reconoce que la creatividad, la paciencia, la flexibilidad y un nivel bajo de estrés, atributos del tipo B, conviven con la inclinación a postergar tareas.

Las prácticas sugeridas se ajustan a ese funcionamiento: priorizan hitos oportunos, apoyo social moderado y métricas visibles. Estos mecanismos facilitan la organización personal sin violentar la naturaleza de quienes trabajan mejor bajo reglas simples y adaptables.