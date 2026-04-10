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Darío Lopilato mostró cómo se recupera del accidente: “Rodeado de mucho amor y oraciones”

El actor fue operado tras un caída en un partido de fútbol, pero ni los tornillos ni las dificultades lograron quitarle la sonrisa. El apoyo constante de sus seres queridos y la importancia de la fe

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Darío Lopilato se recupera de una operación de peroné

El actor Darío Lopilato compartió en sus redes sociales el relato completo de la lesión que sufrió, el proceso de operación y el camino de rehabilitación. Su testimonio, expresado con honestidad y humor, estuvo marcado por la gratitud hacia quienes lo acompañaron en este momento.

“Metí la pata. Prácticamente metí la pata”, comenzó Lopilato, resumiendo en esa frase el accidente que tuvo jugando al fútbol y lo dejó fuera de actividad. En su habitual tono risueño, describió que fueron dos episodios: “La primera me caí, la segunda me desestabilizaron y de pronto, me quedé con la patita entre medio de las gambas”.

El actor detalló las consecuencias del episodio sin perder el humor: “Hay gente que se fractura, hay gente que se rompe los ligamentos, vos te rompiste los huesos, los ligamentos, las venas, placa, tornillo, bulones, alambres, de todo, todo, todo”. Con una sonrisa, agregó: “Orando para la recuperación”.

Darío Lopilato se recupera de una operación de peroné
El protagonista de 'Viralizados' destacó el apoyo de familiares, amigos y su pareja María en este proceso de rehabilitación

A continuación, relató el desafío que implican los pasos a seguir: “Ahora tengo un tiempito de rehabilitación, pero estamos bien”. Y quiso subrayar el apoyo que le brindaron sus seguidores en este tiempo: “Quería agradecerles a ustedes por todos los mensajes que me mandaron, en un momento ya no pude contestar más”, se disculpó.

En su mensaje, hizo especial mención a quienes lo han acompañado de cerca. “Gracias por todas las oraciones, gracias por todos. A muchos amigos que estuvieron presentes, que me están viniendo a visitar y a todo el cuerpo de cirugía de la clínica Zabala. Ahí su médico, el doctor Marcelo Río. La verdad que gracias, gracias enormemente por la paciencia que me han tenido”, destacó el actor, incluyendo a los profesionales que participaron de la operación, quienes tuvieron que calmar, además, sus ansiedades: “Al día siguiente quería ir a grabar Viralizados, pero me dijeron que tenemos que ir de a poco”.

Los hermanos Lopilato revelaron las maldades que le hacían a Luisana cuando eran chicos
Los hermanos Lopilato: Darío, Luisana y Daniela

No faltaron palabras para su entorno más cercano: “A mi novia María, a mi hermana Luisana, a mi hermana mayor Daniela, que no le gusta que le digan ‘mi hermana mayor’, a mis sobrinos, a mis viejos, por todo ese amor hermoso que me están dando y me están cuidando”, contó en el video subido a su cuenta de Instagram.

Lopilato también extendió su agradecimiento al equipo de Viralizados, el ciclo que conduce en América:A mis productores, a toda la gerencia de América. Gracias a todos, Estamos adelante, de esta vamos a salir”, prometió, y confirmó que el proyecto televisivo continúa en la pantalla de América el próximo domingo.

Darío Lopilato se recupera de una operación de peroné
El testimonio de Lopilato enfatizó el valor del optimismo, el humor y la gratitud frente a momentos difíciles, invitando a sus seguidores a no perder la esperanza

Durante su testimonio, Lopilato insistió en lo fundamental que fue el cariño recibido: “Estoy, lo más importante, rodeado de mucho amor y mucha oración”. Para el actor, la fe tiene un rol esencial en su recuperación, tal como lo detalló: “Y hay un versículo de la Biblia que hoy proclamo día a día y me levanto y digo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses,4,13”.

A modo de mensaje general, dejó una reflexión para quienes puedan estar atravesando un momento difícil: “No sé qué tipo de situación estás pasando, pero en Cristo vas a encontrar una respuesta. Te mando un beso enorme y gracias a todos, en serio, por los mensajes que me han mandado”.

Darío Lopilato
A pesar de la lesión, Darío Lopilato aseguró que continúa adelante con sus proyectos y que el programa 'Viralizados' sigue al aire

El accidente de Darío Lopilato lo obligó a someterse a una operación y a enfrentar una recuperación extensa, pero el apoyo de sus seres queridos, el personal médico y sus seguidores, clave en este proceso. El actor continúa enfocado en recuperarse y mantener sus proyectos profesionales, reafirmando su optimismo y fe.

Su testimonio, relatado en primera persona, deja en claro el valor que tiene estar “rodeado de mucho amor y mucha oración” para atravesar momentos complicados. La gratitud, el humor y la esperanza marcan cada uno de sus mensajes públicos.

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