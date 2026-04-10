Crimen y Justicia

Desmantelaron un desarmadero de autos clandestino en La Matanza: tres detenidos y seis vehículos recuperados

El operativo se llevó a cabo entre el miércoles y jueves de esta semana. Incautaron cubiertas, caños de escape y varias autopartes. Cómo fue el trabajo encubierto de los investigadores

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Así fue el operativo para desarticular el desarmadero

Agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, llevaron a cabo un operativo que culminó con la desarticulación total de un desarmadero clandestino de autos en la localidad matancera de Isidro Casanova. Tres personas fueron detenidas y se recuperaron al menos seis vehículos, listo para ser desguazados.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el procedimiento, realizado entre el miércoles y el jueves de esta semana, permitió, además, el secuestro de 45 autopartes, herramientas y elementos asociados al robo automotor.

Desarticularon un desarmadero clandestino en isidro casanova
Los tres detenidos luego de los operativos

La investigación se inició tras tareas de inteligencia realizadas por la DDI, que obtuvo información concreta sobre una vivienda de Isidro Casanova donde se ocultarían vehículos robados para su desmantelamiento y posterior comercialización de sus piezas en el mercado negro. Fue así que este miércoles, el personal policial efectuó una vigilancia encubierta en las inmediaciones del domicilio que estaba en la mira de los investigadores.

Desarticularon un desarmadero clandestino en isidro casanova
Uno de los autos robados

Durante la observación, los agentes detectaron que del lugar salía un auto Alfa Romeo Mito, con patente apócrifa. El vehículo fue seguido hasta que finalmente lo interceptaron y detuvieron a su conductor. Se trata de un hombre identificado como Fabián Ariel Galván, de 35 años.

Desarticularon un desarmadero clandestino en isidro casanova
Incautaron un total de seis autos

En ese procedimiento se constató que el auto presentaba pedido de secuestro activo por hurto agravado desde el 26 de marzo del año pasado, solicitado por la UFI Nº13 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares, cuyo análisis pericial fue autorizado por la Justicia.

Ante la sospecha de que en el lugar de donde salió el Alfa Romero se llevaran adelante actividades ilícitas, el Ministerio Público Fiscal dispuso una consigna policial sobre el lugar mientras se gestionaba la orden de allanamiento. La medida judicial finalmente fue otorgada por el Juzgado de Garantías Nº6 e instruida por la UFI Descentralizada N°1 de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garate.

Desarticularon un desarmadero clandestino en isidro casanova
(Fuente)

Con el aval de la Justicia, ayer el personal de la DDI llevó a cabo el allanamiento en la vivienda. Se trata de una casa ubicada en la calle Coronel Isleños 308. Allí fueron detenidos Silvia Nora Mongelos (57) y Claudio Aníbal Zapata(50). El operativo permitió también el secuestro de una amplia variedad de elementos de interés para la causa.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, entre los bienes recuperados figuran la carrocería en proceso de desguace de un Fiat Palio, con pedido de secuestro activo desde el 24 de febrero pasado por robo automotor; un block de motor correspondiente a un vehículo, sustraído en diciembre de 2024; dos puertas de Fiat Palio con grabado de autopartes, vinculadas a una causa de febrero de 2025; chasis y block motor de Ford Ranger, con requerimiento judicial de julio del año pasado, y un Fiat Siena con chasis suprimido y motor solicitado por la Justicia desde enero de 2024.

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Parte de las autopartes incautadas

La nómina de secuestros incluye, además, la carrocería de un Fiat Siena en proceso de desguace, un Volkswagen Voyage con chasis suprimido y motor con pedido de secuestro desde marzo de 2023, así como autopartes de una Volkswagen Suran, un Peugeot 206, Chevrolet Corsa y Ford Focus, todas con requerimientos judiciales por robo o hurto automotor en distintas fiscalías de La Matanza.

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Agentes de la DDI La Matanza durante el operativo

La intervención judicial incluyó la disposición de pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados a Galván para profundizar la pesquisa. En cuanto a los nuevos aprehendidos, Zapata y Mongelos, la magistrada dispuso su detención por averiguación de ilícito, en el marco de la causa por robo automotor y comercialización de autopartes.

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Los operativos se llevaron a cabo entre el miércoles y jueves de esta semana

El operativo permitió establecer la conexión del desarmadero con al menos once vehículos robados, según la información consignada en los pedidos de secuestro activos gestionados por diferentes unidades fiscales de La Matanza y Lomas de Zamora.

Desarticularon un desarmadero clandestino en isidro casanova
La vivienda allanada

Las actuaciones judiciales continúan, aclararon las fuentes, con el análisis del material incautado y la identificación de posibles ramificaciones de la organización dedicada al robo y desguace de automóviles en la región.

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