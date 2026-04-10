La guerra de Irán cambiará nuestras vidas

Continúa a la incertidumbre global y el aumento en los costos internacionales pese al alto el fuego. (Cortesía: RECOPE S.A.)

¿Cuándo terminará el conflicto con Irán? El cronograma del presidente Trump, al igual que su estrategia militar, es incierto. Pero sus repercusiones ya se sienten. Esta guerra, con toda probabilidad, está afectando su vida, y seguirá haciéndolo durante la mayor parte de este año.

Empecemos con la planificación de sus vacaciones de verano. Las aerolíneas están respondiendo a los altos precios del combustible para aviones aumentando las tarifas y reduciendo sus horarios; United ya ha anunciado un recorte del 5% en sus vuelos. Esto significa que habrá menos asientos disponibles en temporada alta y las tripulaciones trabajarán menos horas.

¿Viaja a o desde una ciudad como Presque Isle, Maine, o Butte, Montana, que solo cuentan con servicio de aerolíneas regionales? Esos vuelos serán los primeros en cancelarse, según ha señalado Mike Boyd, consultor de la industria aérea. Las aerolíneas no pueden operar de forma rentable los pequeños aviones de 50 plazas que dan servicio a esos mercados cuando el precio del combustible para aviones se ha duplicado con creces, superando los 4 dólares por galón.

Las aerolíneas de bajo costo que operan en destinos populares como Orlando, Florida, y Las Vegas podrían verse particularmente afectadas. Spirit Airlines, con sede en Florida y conocida por sus aviones amarillos y su estructura tarifaria flexible, acaba de salir de su segunda bancarrota; Frontier, su contraparte en el oeste, retrasó los pedidos de nuevos aviones y canceló algunos contratos de arrendamiento de su flota actual para concentrarse en llenar los aviones que ya tiene. Todo esto se suma al caos aeroportuario provocado por el mal tiempo (¡hola, cambio climático!), la escasez de controladores aéreos y los problemas de personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

Quienes viajan por carretera no lo tendrán mucho mejor. Para los propietarios o arrendatarios de vehículos recreativos, un viaje a parques nacionales como Zion y las Grandes Montañas Humeantes —que ya sufren recortes presupuestarios del Departamento de Energía y Geografía (DOGE)— se volverá más complicado con vehículos recreativos que tienen un consumo promedio de entre 6 y 15 millas por galón. Los navegantes también podrían tener problemas.

Además, cabe esperar un aumento en el precio de los alimentos. Los precios de la carne, el trigo, el café y el azúcar están subiendo debido a que la siembra, la cosecha, el procesamiento, el almacenamiento y el transporte de alimentos requieren un alto consumo de energía. Los agricultores tienen dificultades para conseguir los fertilizantes que han pedido a Oriente Medio. El precio del amoníaco anhidro, uno de los fertilizantes más utilizados, ha aumentado más del 20 % este año. Los agricultores pueden comprar fertilizantes a base de potasa a Canadá, pero estos están sujetos a un arancel del 10 %. ¿El otro gran proveedor? Rusia.

Si la actual interrupción en el suministro de fertilizantes afecta la temporada de siembra, que ya está en marcha en muchas partes del mundo, los precios de los alimentos subirán en la segunda mitad del año.

Y eso no es todo.

En países desarrollados como el nuestro, una inflación persistentemente alta aumenta el riesgo de que la Reserva Federal y otros bancos centrales se vean obligados a subir los tipos de interés. Esto eleva el coste de los préstamos en toda la economía, no solo para tarjetas de crédito y automóviles, sino también para las hipotecas.

Aunque la opinión generalizada es que los bancos centrales deberían ignorar las fluctuaciones de los precios de la energía y no modificar sus tipos, su capacidad para mantenerse firmes es limitada. Aún lidiando con la inflación derivada de la pandemia, los bancos centrales europeos podrían tener que considerar pronto subir los tipos para proteger su reputación en la lucha contra la inflación: otro freno económico cuando menos lo necesitamos.

En un momento en que el aumento de los precios del petróleo presiona los presupuestos familiares, los gobiernos de la UE podrían verse obligados a recortar el gasto. Los tipos de interés de los bonos gubernamentales han subido drásticamente en Gran Bretaña y Francia desde el inicio de la guerra, lo que significa que estas naciones tendrán que gastar más para cubrir los pagos de la deuda, dejando menos dinero para aliviar la carga económica de la población.

El gran desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial —que ha inyectado miles de millones en nuestra economía— también está en peligro. El helio es un componente vital en la producción de semiconductores, y un tercio del suministro mundial se produce en Qatar, país que ha sido blanco de ataques iraníes. Sin un suministro fiable, los fabricantes de semiconductores no podrán satisfacer la demanda. Lo mismo ocurre con el nivel de financiación de estos proyectos, vinculado a la contracción del sector crediticio privado y, posiblemente, a una retirada de los fondos soberanos de Oriente Medio, que ahora deben destinar fondos a reparar los daños de la guerra.

La mayoría de los problemas de Estados Unidos, que no son insignificantes, palidecen en comparación con lo que sucede en el resto del mundo. Los países en desarrollo se encuentran en una situación particularmente peligrosa. Las Naciones Unidas calculan que más de 670 millones de personas padecían hambre en 2024 y, en los 68 países donde opera el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, se prevé que 318 millones de personas sufran hambre aguda este año.

Todo esto suponiendo que la situación en Irán se mantenga sin cambios. Las cosas podrían empeorar rápidamente si los hutíes en Yemen deciden bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, en la desembocadura del mar Rojo, por donde deben pasar los barcos tras transitar por el canal de Suez. Esto ocurriría probablemente cuando el precio del petróleo, que ronda los 100 dólares por barril, suba a 200 dólares.

El peor escenario posible es imposible de predecir, por supuesto, pero lo que cada vez es más seguro es que si las perturbaciones derivadas del conflicto con Irán siguen siendo significativas el día en que Estados Unidos celebra su 250 aniversario, el coste de la celebración será enorme.

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