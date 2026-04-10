Charlie y la fábrica de chocolate convirtió la calle Corrientes en un musical: el adelanto de magia, dulces y canto

Así es Charlie y la fábrica de chocolate: el musical que invade el Gran Rex a pura magia, dulces y canto

En la calle, un escenario revestido como una antigua fábrica irrumpe en la vida de calle Corrientes. Mientras los taxistas se detienen a observar, un grupo de fans se agolpan alrededor a la espera de que la magia comience. De pies a cabeza, el teatro Gran Rex se viste de violeta y dorado, con una imagen gigante de Willy Wonka, interpretado por Agustin Rada Aristarán, sosteniendo el famoso golden ticket que permite el ingreso a su mundo.

Cuando el reloj marca las 18.15, el show inicia bajo el atardecer porteño. Un grupo de fotógrafos, vestidos con sombreros, anteojos negros y cámaras antiguas dan color a la escena mientras dos presentadores anuncian sobre el escenario: “El gran día llegó, estamos aquí para atestiguar la llegada de los cinco portadores de los tickets que ganaron un viaje al paraíso del chocolate”. Acto seguido, los personajes de Augustus Gloop, Violet Beauregarde, Mike Teavee y Veruca Salt hacen su aparición.

Tras la presentación, un antiguo auto descapotable estaciona en plena Corrientes. De pie, sobre el asiento del acompañante, Rada resalta con galera verde, anteojos y saco púrpura. “Detrás de esta puerta, mil sorpresas van a vivir, pero hay que creer para ver. Prepárense, bienvenidos a mí fábrica”, expresó Aristarán, en la piel de Wonka.

Una vez en el interior del teatro, los protagonistas reciben a Teleshow, listos para relatar los detalles de la obra que estrena el 4 de junio, y contar por qué formar parte de la obra es un sueño cumplido.

El actor dialogó con Teleshow sobre el estreno de Charlie y la fábrica de Chocolate

El primero en abrir el juego es Agustín Aristarán, quien se exalta cuando se le menciona que falta poco para el estreno. “No digas que falta poco, Dios. Porque tenemos que ensayar un montón. Y obvio que hay nervios, más vale. Los nervios son necesarios, es el motor para arrancar esta máquina infernal. Es un infierno lo que van a ver, es maravilloso”.

A su lado, Dante Barbera, uno de los niños que interpreta al protagonista Charlie Bucket, cuenta cómo nota a Rada en los ensayos finales. “Re bien. Ahora siento que ya lo conozco un poco más, entonces siento que esta vez está muy cebado, se podría decir. Muy cebado te veo”, afirma el pequeño de 13 años.

El actor y el joven mantiene un estrecho vínculo, al punto que han compartido elenco en Matilda y School of Rock. “Es la tercera obra que hacemos juntos. Dante me reemplazó en el programa, en Otro día perdido. Compartimos pasillos en Envidiosa. Porque vos estás en la cuarta y yo estaba en la tercera. Pero acá vivimos algo superespecial. Es una obra muy mágica, una historia muy linda de contar. Es un delirio lo que van a ver. Modificaron el escenario del Gran Rex para poder soportar el peso que tiene todo”.

Ante la consulta de cuál creen que será el momento más inolvidable de la obra, Dante destaca: “Y yo ya estoy muy intrigado con cómo hacen lo del ascensor. El vuelo. Hace un rato ya me enteré lo del ascensor y ya estoy cebado con cómo va a ser. Ya quiero arrancar a jugar con el personaje, conocerlo bien”.

Mery del Cerro junto a Agustín Rada Aristarán y Sebastián Almada (Crédito: RSFOTOS)

Los actores destacan la relación cercana entre Agustín Aristarán y Dante Barbera, quienes vuelven a compartir escenario tras varios proyectos conjuntos, potenciando la química en la obra

Por último, Aristarán comenta si alguna vez se sintió identificado con alguno de los personajes de la obra: “Con él, con Charlie. Soñador, de verdad, muy soñador, de que sigue su pasión, porque él es apasionado de los chocolates. Yo no soy apasionado de los chocolates, pero sí apasionado de un montón de cosas”.

Otra de las que palpita este estreno es Mery del Cerro, quien se pondrá en la piel se la señora Bucket, la madre de Charlie. La modelo lucía chaleco, pantalón y saco blanco. En un paso de comedia, vinculó su look con la obra: “Yo soy fanática del chocolate blanco. Por eso el look. Pero también del chocolate con menta, con naranja, o con frutilla, que no es tan habitual, ese tipo de combinaciones con frutas me encantan”.

“Estamos preparándonos para darlo todo, este musical va a ser una locura. Cuando me confirmaron que quedé no lo podía creer, sigo aún sin poder creerlo cuando estoy en los ensayos y veo el nivel de talento que hay”, comenzó diciendo la actriz.

A su lado, Mateo Argibay recordó cómo conoció esta historia y resaltó cuál era su versión favorita. “La de Tim Burton. La vi mucho de chico. Y después cuando me enteré del casting, la empecé a ver todo el tiempo, conocer al personaje por el que iba a audicionar”, señaló el joven de 14 años que también interpreta a Charle.

Los actores relatan la emoción y los nervios del estreno, destacando la preparación intensiva y la importancia de los ensayos finales para la obra

Agustín 'Rada' Aristarán interpreta a Willy Wonka y encabeza un elenco que incluye a Dante Barbera, Mateo Argibay y Juan Martín Flores como Charlie Bucket

En ese marco, del Cerro explicó cómo compartió esta historia con su familia: “La que vi fue la de 2005. La vi varias veces y las vi con Mila y con Cala, que no la habían visto en su momento. Cada personaje tiene su impronta bien marcada, es una película icónica y me parece que llevarla al teatro y llevarla al musical es lo que le faltaba”.

Otro de los que no puede ocultar su entusiasmo es Sebastián Almada, quien da vida al abuelo de Charlie. “Yo cuando era chico vi la primera con Gene Wilder, es mi comediante favorito, y me enamoré de la historia. Y cuando me llaman para hacer este musical casi me muero. Es algo que de chiquito soñaba, entrar a la fábrica. Yo quería el ticket dorado. Ahora me toca hacer de abuelo, convivir con los niños y ser niño de nuevo”, comenzó diciendo el actor.

Luego, Almada se refirió a su personificación como el abuelo Joe, la cual lo llevó a sorprender a más de uno del elenco: “Estoy irreconocible, esa es la idea”. A su lado, Juan Martín Flores, quien también interpreta a Charlie, subrayó: “Yo la primera vez que lo vi ya se estaba poniendo la barba y todo y como que no lo reconocía”.

La puesta en escena de 'Charlie y la fábrica de chocolate' convierte al Gran Rex en una auténtica fábrica con decorados violetas y dorados y el icónico golden ticket como protagonista

La calle Corrientes se transforma con el estreno de 'Charlie y la fábrica de chocolate' en el teatro Gran Rex, protagonizada por Agustín Aristarán como Willy Wonka

Entre risas, el artista recordó cómo fue ese momento: “Y había muchos chicos del elenco que no me habían visto, porque son cuatro elencos de niños. Y cuando me vieron no lo podían creer. Me encanta disfrazarme en el buen sentido, crear un personaje, inspirarme en mis abuelos y que no me conozcan”.

Otra de las claves de esta historia son los padres de los niños que acompañan a Charlie en su recorrido por la fábrica. “Somos los chocopapis”, asegura Denise Cotton, quien interpreta a la señora Gloop al referirse al grupo integrado por Marcelo Albamonte (señor Beauregarde), Dolores Ocampo (señora Teavee) y Sebastián Holz (señor Salt).

El grupo de padres actores, apodados 'los chocopapis', subraya los desafíos de adaptar 'Charlie y la fábrica de chocolate' al teatro y la emoción de reinterpretar personajes para públicos de todas las edades

El musical adapta la icónica historia para el teatro e introduce cambios y diferencias respecto a las películas originales, sorprendiendo al público de todas las edades

Respecto a las similitudes con las películas, Ocampo destacó: “Hay algunas diferencias de la historia que ya todos conocemos. Hay que descubrirlas, hay algunos cambios. Es una película que además es inolvidable para todos en nuestra vida, que la mayoría de la gente la conoce, la disfruta, la recuerda. Gente grande y gente joven, porque une varias generaciones”.

En ese sentido, Albamonte se refirió al desafío que enfrentaron al dar vida a esta historia: “El mayor desafío es representar todo eso que la gente tiene en su imaginario de lo que vio, que seguramente lo vamos a lograr (risas). Para nosotros es emocionante y muy sorpresivo, no lo podemos creer”.

Para cerrar, Cotton habló sobre su rol como madre en la historia y trazó un paralelismo con la realidad: “Yo que soy madre me siento muy identificada con varios de nosotros. Estoy atónita con esto que me tocó, porque viste que uno como actor a veces te toca, a veces no. Es así la vida. Los cuatro estamos listos con este equipazo de compañeros, de niños y niñas. Si Matilda y School of Rock fueron una bomba, vamos por más”.

Crédito: RSFOTOS