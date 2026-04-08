Receta de chipá con maicena, rápida y fácil

El chipá con maicena es una receta tradicional del Litoral argentino que ofrece una alternativa rápida, fácil y sin gluten para la merienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay aromas que logran atravesar generaciones y geografías, y el chipá es uno de esos. El instante en que se abre el horno y se libera el perfume a queso y manteca, es sinónimo de merienda compartida, charlas familiares o el ritual del mate. En la región del Litoral, el chipá con maicena se volvió una alternativa rápida y económica para disfrutar ese sabor tan querido, sin complicaciones.

En las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, el chipá es mucho más que un simple pan: es parte de la identidad, de la memoria colectiva y del día a día. Ya sea en el desayuno, la merienda, o como tentempié a media tarde, su presencia es casi obligada en cualquier mesa del NEA. La versión con maicena, nacida de la adaptación popular y la necesidad de facilitar los ingredientes, democratizó aún más el acceso a este clásico.

Receta de chipá con maicena

La versión de chipá con maicena democratizó el acceso al clásico sabor litoraleño, convirtiéndose en una opción económica y fácil de preparar en cualquier hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chipá con maicena es una variante del chipá tradicional que reemplaza el almidón de mandioca por fécula de maíz, más conocida como maicena en las despensas argentinas. El resultado son bollitos tiernos y algo elásticos, con una costra dorada y un interior húmedo, que ofrecen ese sabor característico a queso fundido y manteca. Perfectos para cuando se busca una opción fácil, económica y sin gluten, estos pancitos son la solución exprés para improvisar una merienda especial en casa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

250 g de maicena (fécula de maíz)

150 g de queso rallado (Mar del Plata, reggianito o sardo)

100 g de queso cremoso en cubos (también puede usarse cuartirolo)

1 huevo

50 g de manteca blanda

1 cucharadita de sal fina

1/2 cucharadita de polvo para hornear

50 ml de leche (puede ser un poco más, según absorción)

Cada porción de chipá con maicena aporta aproximadamente 110 calorías, 6 gramos de grasas, 12 de carbohidratos y 4 de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer chipá con maicena, paso a paso

Precalentar el horno a 200 °C, para que esté bien fuerte al momento de hornear los chipá. En un bowl grande, mezclar la maicena, la sal y el polvo para hornear. Incorporar el queso rallado y el queso cremoso cortado en cubos, mezclando para que los quesos se distribuyan de manera pareja. Agregar la manteca blanda y el huevo. Mezclar con las manos o una cuchara hasta obtener una textura arenosa. Incorporar la leche de a poco, solo lo necesario para que la masa se una y sea maleable pero no pegajosa. Si hace falta, sumar un chorrito más. Armar bollitos del tamaño de una nuez y acomodarlos en una placa enmantecada, dejando espacio entre ellos. Llevar al horno bien caliente y cocinar entre 15 y 20 minutos, hasta que estén dorados en la base.

Consejos técnicos:

El horno debe estar bien caliente desde el principio para que el chipá crezca y dore bien.

No amasar demasiado, solo unir la masa para que quede aireada y suave.

Si la masa se resquebraja, agregar apenas más leche para mejorar la textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 chipá pequeños, ideales para compartir en una merienda familiar o acompañar varios mates.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110 kcal

Grasas: 6 g

Carbohidratos: 12 g

Proteínas: 4 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El chipá con maicena se conserva en heladera hasta 3 días en recipiente hermético o puede freezarse por un mes para mantener su frescura y textura (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chipá con maicena se puede conservar hasta 3 días en heladera, siempre dentro de un recipiente hermético para evitar que se sequen. Si se desea freezar, se recomienda hacerlo apenas estén fríos, envueltos en film o dentro de bolsa para freezer, hasta 1 mes. Para recuperar la textura original, basta con calentar unos minutos en horno fuerte antes de servir.