Economía

El Gobierno negocia con las empresas de colectivos la normalización del servicio y siguen las dificultades para viajar

La reunión de ayer entre la secretaría de Transporte y el sector privado no encontró resoluciones. La discusión seguirá en una mesa técnica

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Paro de Colectivos
Aunque no hubo acuerdo, las cámaras transportisas se comprometieron a normalizar los servicios Fotografía: Adrián Escandar

El conflicto entre el Gobierno y las empresas de colectivos por el pago de subsidios y la suba del precio del gasoil que derivó en la reducción de la frecuencia de los servicios sigue abierto. Mientras sigue la negociación entre ambas partes para normalizar la situación, las dificultades para los pasajeros continúan ya que hay muchas líneas que no repusieron la cantidad de colectivos que quitaron en los últimos días.

Ayer se realizó una reunión entre la secretaría de Transporte y las empresas de colectivos que operan en el AMBA que no terminó de la mejor manera. Aunque las autoridades nacionales se comprometieron a abrir un canal de diálogo para avanzar en un nuevo sistema de subsidios y así terminar con los recurrentes reclamos por más fondos, las compañías insisten en la exigencia del pago de la deuda y advierten que, si no se regulariza la situación, no podrán continuar operando y se agravarán las demoras.

“No, no hubo acuerdo”, sintetizó ante Infobae un directivo de una de las cámaras del sector. “Hay una mesa técnica, que se reunirá el martes, para evaluar cómo resolver la disparada del gasoil sin trasladarla a tarifa. También hay un compromiso de las cámaras de hacer todo lo posible para mejorar los servicios”, explicó el directivo, quien aclaró que hay una “situación dispar” en las empresas. La normalización de las frecuencias no es igual para todas.

Filas de espera y demoras tras el paro de colectivos
Aunque no hubo acuerdo, las cámaras transportisas se comprometieron a normalizar los servicios

Luego del encuentro, las autoridades nacionales emitieron un comunicado en el que se anunció la creación de ese ámbito de discusión para avanzar en un nuevo esquema. “Durante la reunión, las autoridades nacionales propusieron avanzar en una reestructuración integral del sistema, que presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes, con el fin de mejorar su eficiencia y sustentabilidad. En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias”, destacaron en el comunicado de la Secretaría de Transporte.

Si bien las empresas ya confirmaron que van a asistir a ese encuentro la semana que viene, la respuesta del Gobierno no las convenció y continúan pidiendo que sen pague la deuda acumulada que, según denuncian, llega a casi los 120.000 millones de pesos.

“Crearon una comisión, ¿para qué? Para nada. El martes, por supuesto, estaremos allí, pero en concreto, en la reunión de hoy había un punto central, que era la deuda. Ellos nos ofrecieron un bono, pero no tenemos novedades o respuestas concretas ni sobre esto ni respecto al otro planteo, que es el precio del combustible", cuestionó uno de los representantes de las compañías al salir de la reunión.

Un grupo de trece hombres en un despacho, sentados alrededor de una mesa de madera. Al fondo, dos banderas argentinas y una pantalla con el logo del Ministerio de Economía
Funcionarios del Gobierno y representantes de empresas de colectivos se reunieron para abordar el conflicto por la reducción de frecuencias, motivado por el aumento del gasoil. (Secretaría de Transporte de la Nación)

Entre los asistentes estuvieron el secretario Coordinador de Infraestructura,Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor,Fernando Cortés. Por el sector empresario participaron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

La jornada de ayer acumuló escenas de un sistema colapsado, con colectivos abarrotados, largas esperas en las paradas y muchas líneas que no pudieron funcionar en virtud del paro que determinó la UTA. La normalización de ese escenario, explican en las empresas no solo será gradual sino que además no está asegurada.

Además de los subsidios, otra cuestión clave que provocó la reducción de un 30% en la circulación de las líneas de colectivo fue el aumento del combustible tras el estallido del conflcito en Oriente Medio. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro”, comentaron en un comunicado de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).

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