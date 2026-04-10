La estrategia que implementó un entrenador paraguayo durante la pausa de hidratación de un partido de Copa Libertadores

El debut de Libertad en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Universidad Central de Venezuela marcó un inicio accidentado para el conjunto paraguayo, que cayó 3-1 en Caracas y sumó una derrota que inquieta a su entorno. La visita del cuadro gumarelo a territorio venezolano dejó una perlita que tuvo a su entrenador como protagonista.

Francisco Arce, recordado lateral derecho de la selección paraguaya que sorprendía con su potente pegada en los tiros libres, aprovechó la pausa de rehidratación en el complemento y se dirigió hacia sus jugadores en idioma guaraní, sabiendo que las cámaras de la transmisión oficial lo estaban tomando y que sus palabras podrían ser escuchadas por el rival de turno si lo hacía en castellano. Su estrategia no surtió efecto: el partido estaba 1-1 y Libertad lo perdió sobre el final.

El comentarista de la transmisión aclaró que su dialecto era el jopará, una mezcla entre español y guaraní que muchos paraguayos utilizan a menudo. Esta implementación de la Conmebol lleva a los entrenadores a reinventarse y sacar provecho lo máximo posible dentro de sus posibilidades. El tiempo muerto puede servirles para ordenar sus filas en momentos claves del juego, pero también expondrán sus diálogos cara a cara con los futbolistas, tal como se vislumbró a lo largo de los primeros partidos de la competición.

El Grupo H de la Libertadores también registró un empate anoche en Arroyito, donde el Rosario Central de Ángel Di María no pasó del empate sin goles ante Independiente del Valle de Ecuador. El próximo miércoles, Libertad recibirá al Canalla en Asunción por la segunda jornada de la fase de grupos (arrancará a las 19).

La evaluación del Chiqui luego del encuentro apuntó de forma directa a los errores no forzados cometidos, que, según advirtió, se han convertido en un patrón preocupante en las presentaciones recientes del equipo. En el último tramo de su declaración, Arce subrayó una situación que trasciende este primer partido internacional. El entrenador señaló que, al igual que en la mayoría de los reveses del campeonato local, “cometimos errores no forzados”. Este diagnóstico diferenció la derrota en Caracas del simple efecto de jugar fuera de casa, para centrar el foco en problemas internos y recurrentes.

En un análisis autocrítico, Arce también destacó que Universidad Central no fue claramente superior durante el duelo. El director técnico manifestó: “Yo creo que podíamos habernos llevado algo más; el partido fue igual, parejo. En ningún momento percibí eso que no conseguimos descifrar, pero varias ocasiones estuvimos”. No obstante, reconoció que los momentos de desconcentración resultaron determinantes: “Nos desconcentramos en las jugadas de los goles y ellos aprovecharon bien, usando su localía”.

El entrenador remarcó que el problema no reside en la preparación ni en la dedicación del grupo. Arce afirmó que el club está en “una transformación”, impulsada desde la base formativa, motivo por el cual el plantel presente fue reestructurado. El trabajo colectivo y el respaldo de la directiva se mantienen, según el técnico, pero los resultados todavía no reflejan ese esfuerzo: “El trabajo, el esfuerzo del equipo y de la directiva es bueno y no conseguimos transportar eso con buenos resultados”. Según él, la causa del traspié radica en aspectos anímicos y técnicos. Arce defendió la necesidad de “mejorar el poder de concentración, de aprovechar los momentos en donde estamos mejor y levantar cabezas, cerrar los oídos y trabajar, que no hay otra cosa para hacer”.