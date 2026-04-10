El plan del Atlético de Madrid para retener a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

Ante la intención del Barcelona por contratarlo, Atlético de Madrid busca blindar a Julián Álvarez con una mejora contractual (EFE/Siu Wu)

El Atlético de Madrid prepara una oferta de renovación y mejora contractual para Julián Álvarez, con el objetivo de mantenerlo en el club y evitar su salida hacia el Barcelona, que lo considera su principal objetivo para reforzar la delantera en el próximo mercado de fichajes, según informó el diario catalán Sport.

La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid ha despertado una intensa disputa en el mercado de verano europeo. El delantero argentino se ha consolidado como una de las figuras del equipo dirigido por Diego Simeone, lo que ha incrementado el interés de los Culé en ficharlo como refuerzo prioritario. La directiva rojiblanca, conocedora de la presión de varios clubes europeos, ha definido una estrategia basada en la mejora de condiciones deportivas y económicas para convencerlo de permanecer en la capital española.

Según dicho medio, el entorno del jugador, representado por Fernando Hidalgo y Sergio Díaz, ha mantenido contactos regulares con la dirección deportiva del Barcelona durante toda la temporada, aunque siempre con discreción. El mencionado rotativo precisó que “todas las conversaciones que han existido hasta la fecha se han producido por vía telefónica”, evitando encuentros presenciales que pudieran generar incomodidad en el club colchonero. No obstante, la relación entre los agentes y la dirigencia del Atlético es fluida y se producen coincidencias frecuentes en hoteles y concentraciones, facilitando el diálogo pero también reforzando la postura firme del club madrileño.

Desde el Atlético de Madrid, la consigna es clara: Julián Álvarez es considerado intransferible. Durante la nota, remarcaron que cualquier posible negociación debe canalizarse directamente entre instituciones y sin la intervención de intermediarios cercanos al Barcelona.

En la previa al partido de ida de los cuartos de final por la Liga de Campeones, Enrique Cerezo, presidente del elenco colchonero, dejó en claro la postura del conjunto de la capital sobre el futuro de la Araña: "Te lo voy a explicar en tres palabras: tiene contrato con Atlético de Madrid. Bueno, han sido siete en vez de tres". Y luego, añadió: “Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años de contrato con ese equipo, pues tú dime a mí qué puede pasar”.

Respecto a la posibilidad de que el propio Álvarez manifieste su deseo de abandonar el Metropolitano, Cerezo volvió a utilizar una metáfora: “En ese caso tú piensa que yo soy Dios, y hasta que no le diga que se marche, no se va a marchar”. Esta afirmación refuerza la inflexible postura que adoptó el club ante los rumores sobre una posible salida del futbolista argentino durante el próximo período de transferencias.

El contrato actual de Julián Álvarez lo vincula al Atlético hasta 2030 e incluye una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra pensada para disuadir a cualquier potencial comprador. La reciente participación decisiva del argentino en la Champions League, donde marcó un gol de tiro libre ha reforzado su estatus dentro del proyecto rojiblanco.

La directiva colchonera planea acelerar las negociaciones para una mejora salarial y una ampliación del contrato de Álvarez al finalizar la temporada. Esta estrategia se apoya en la nueva situación financiera del club tras la entrada del fondo inversor Apolo como máximo accionista, lo que elimina la necesidad de vender activos clave para cuadrar balances.

Desde el entorno del delantero existe disposición a escuchar la oferta de renovación, aunque tampoco se descarta que consideren propuestas de otros equipos. El Barcelona, por su parte, mantiene a Julián Álvarez como prioridad absoluta para la próxima campaña, aunque reconoce que la operación depende tanto del margen económico disponible como del resultado final de la temporada colchonera. En caso de que el Atlético alcance instancias finales de la Champions League, la postura del club madrileño podría endurecerse todavía más, cerrando cualquier posibilidad de traspaso.

El futuro de Julián Álvarez permanece abierto y en suspenso, a la espera de los movimientos que realicen tanto el Atlético como sus agentes una vez concluya la actual temporada. Mientras tanto, el club rojiblanco se muestra decidido a blindar a su goleador y evitar su salida, especialmente hacia un rival directo de La Liga como el Barcelona.

Los próximos días resultarán determinantes para conocer si la oferta de renovación del Atlético logra seducir al delantero argentino o si, por el contrario, el Barcelona logra avanzar en una negociación que lleva meses gestándose.