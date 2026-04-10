Albergues transitorios: cómo cambió el consumo y qué perfil de clientes crece

La crisis llega hasta la intimidad: los albergues transitorios sufren una fuerte caída en la demanda. Los clientes ahora llevan su propia comida y bebida para abaratar costos. ¿Qué estrategias implementan los 'telos' para atraer público en este contexto económico?

En la actualidad, los albergues transitorios en Argentina enfrentan una baja en el consumo general. El sector responde con nuevas estrategias ante la disminución del poder adquisitivo y busca mantener su clientela a través de promociones y ajustes en los servicios. Hay alrededor de 500 establecimientos de este tipo en todo el país.

El presidente de la Federación Argentina de Alojamientos por Hora (FADAPH), José Manuel Capelo, detalló en Infobae en Vivo Al Amanecer que, si bien la situación económica impacta en la actividad, “el sector está bien, con intención de consumo por parte de la gente”. Además, subrayó que los costos vinculados a mano de obra y servicios públicos aumentaron de forma significativa, y para sostener el volumen de clientes se priorizaron ajustes en los márgenes de rentabilidad.

Las tarifas y el comportamiento de los usuarios mostraron transformaciones claras. Un turno promedio en los albergues transitorios ronda los 30 mil pesos. El servicio de pernocte incluye un recargo de entre un 10% y un 20% sobre esa base, de acuerdo a la calidad y los servicios de cada establecimiento.

El sector de hoteles alojamiento ajusta precios y servicios para enfrentar la disminución del poder adquisitivo de los clientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en los hábitos de consumo en los albergues

Consultado sobre el impacto en los servicios adicionales, Capelo destacó una reducción en la demanda del servicio de habitación y de bar. “Seguramente hay un menor consumo en lo que es servicio de habitación, lo que es servicio de bar”, describió el titular de FADAPH, atribuyendo esta tendencia a la situación del bolsillo de los usuarios. Sin embargo, aclaró que históricamente estos servicios representaron un ingreso complementario para el sector, sin afectar de forma determinante la actividad principal.

En relación a los cambios en la duración de los turnos, Capelo puntualizó que el esquema se mantiene. “Es una estructura que se mantiene de un horario de entre dos y tres horas”, indicó, aunque mencionó que en algunos establecimientos existen turnos más cortos, dependiendo de la zona geográfica.

Un fenómeno reciente es la llegada de clientes que optan por llevar su propia comida o bebida. Capelo confirmó que esta práctica se incrementó. “Hay que reconocer que la situación de lo que es delivery ha crecido en todos los aspectos de la vida cotidiana. Es común que alguien venga con su comida que ha comprado en su lugar preferido”, relató. Sostuvo que, si bien no ocurre de manera masiva, los establecimientos permiten el ingreso de comida propia o la opción de take away.

Un turno promedio en los albergues transitorios cuesta 30 mil pesos, con recargos para servicios de pernocte según cada establecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias y promociones para sostener la demanda

Ante la caída del poder adquisitivo, el sector impulsó promociones específicas. Capelo explicó: “Siempre hay promociones vigentes. Depende de cada lugar. Lo que más está vigente a veces son descuentos para un determinado rango etario, para gente más joven o para días especiales, como el día del cumpleaños o día del aniversario”. En muchos establecimientos, las personas de entre 18 y 22 años acceden a beneficios por entender que este sector tiene el presupuesto más restringido.

El presidente de FADAPH detalló también que los descuentos varían según el día y la cantidad de trabajo. Los días con menor ocupación suelen ofrecer promociones especiales. En fechas como aniversarios o cumpleaños, quienes acreditan el motivo obtienen un beneficio adicional sobre la tarifa estándar.

Baja la demanda de servicios adicionales como bar y room service, impactando los ingresos complementarios de los hoteles alojamiento

Cambios generacionales en el perfil de quienes usan albergues transitorios

Capelo señaló una modificación en el perfil de los usuarios por factores sociales y culturales. Observó que, en las últimas décadas, los jóvenes frecuentan menos los albergues debido al cambio en las costumbres familiares y la naturalización de recibir visitas en el hogar. “Los jóvenes pueden incorporar en sus propias casas, algo que cuando yo era joven era casi impensado”, afirmó.

No obstante, remarcó que este descenso en el público joven fue compensado por un fuerte crecimiento del segmento de adultos mayores. “La vida sexual se ha prolongado, y también buscan un lugar para tener un momento de intimidad sin el ruido de los chicos o el resto de la familia”, describió Capelo sobre la demanda generada por personas de entre cincuenta y setenta y cinco años.

El sector de albergues transitorios en Argentina se adapta a la coyuntura económica con promociones, ajustes de tarifas y cambios en las propuestas de servicio. La demanda se mantiene activa, a pesar de una baja en el consumo general y en los servicios adicionales, y con un perfil de usuarios que responde a nuevas dinámicas generacionales.

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