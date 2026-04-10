El Gobierno porteño licitará la construcción de cinco estacionamientos subterráneos

Vista aérea del Parque de la Innovación en Núñez, uno de los cinco puntos en donde proyectan construir estacionamientos subterráneos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) adjudicará a concesionarios privados el diseño, la construcción y la explotación de cinco estacionamientos subterráneos en plazas y parques estratégicos, mediante una licitación pública oficializada el lunes 6 de abril.

El pliego prevé una gestión privada por 20 años. Estas obras, proyectadas en Barracas, Parque Patricios, Palermo, Núñez y Belgrano, tienen como propósito regular el ingreso de autos al centro porteño y desalentar la congestión vehicular. De esta forma, dichos espacios modificarán la infraestructura urbana y el entorno de cada sitio intervenido.

Mapa que ilustra las ubicaciones propuestas para los futuros estacionamientos subterráneos en Buenos Aires, Argentina, incluyendo Parque de la Innovación, Plaza Noruega, Plaza Inmigrantes de Armenia, Espacio Lavardén y Parque España.

El tiempo estimado de obra para cada estacionamiento es de 24 meses; debe considerarse la excavación y la recuperación del espacio verde en las superficies del Parque España (Barracas), el predio situado en Lavardén y Los Patos (Parque Patricios), la Plaza Inmigrantes de Armenia (Palermo), el Parque de la Innovación (Núñez) y la Plaza Noruega (Belgrano).

Estos proyectos, en su mayoría ubicados cerca de centros de transbordo, están pensados como playas “disuasorias”: buscan que los conductores provenientes de la periferia o del conurbano dejen sus vehículos en estos estacionamientos y continúen su viaje en transporte público, para así reducir la presión vehicular en el área central.

El Espacio Lavardén, en Parque Patricios, otro punto de destino para la implementación de estacionamientos soterrados (Captura Google Maps)

La propuesta no se limita a cocheras. Contempla la incorporación de sectores gastronómicos, espacios de entretenimiento y áreas verdes renovadas. Además, se prevé la integración a la red Blinkay de estacionamiento medido y la posibilidad de ofrecer beneficios tarifarios para quienes combinen el estacionamiento residencial con sistemas de transporte público como el Pase Subte o tarjetas de movilidad.

La capacidad estimada para los nuevos estacionamientos será de 1.500 vehículos, y esta cifra responde a la demanda creciente en una ciudad donde habitualmente circulan cerca de un millón y medio de autos, aunque el número de vehículos patentados en la capital supera el millón.

Detalles de la licitación

El valor base fijado para la concesión asciende a $95.596.312 mensuales, según la tasación efectuada por Banco Ciudad y consignada en el lanzamiento de la licitación. El llamado a ofertas permanecerá abierto hasta el 6 de mayo a las 12, y la apertura inicial de sobres se realizará ese mismo día en la sede oficial situada en avenida Martín García 346.

La Plaza Inmigrantes de Armenia, en Palermo, donde también se proyectaría construir estacionamientos bajo tierra (Captura Google Maps)

El proceso incluye varias etapas bajo la supervisión de una comisión evaluadora designada específicamente. Los pliegos y condiciones están disponibles gratuitamente en el portal del Gobierno de la Ciudad, y las visitas a los futuros emplazamientos de obra deben coordinarse previo al cierre de la convocatoria.

La iniciativa contempla una inversión total de USD 60 millones, proveniente íntegramente de capital privado, y operará bajo el formato de “iniciativa privada”, declarado de interés público por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno porteño.

La Plaza Noruega, en Belgrano, donde también intentan desalentar el uso vehicular a través de estacionamientos subterráneos (Captura Google Maps)

La empresa E-ARG SRL impulsó el proyecto, cuyo contrato será administrado y supervisado por la Dirección General de Concesiones y Permisos. Esta dependencia tendrá la potestad de regular las etapas del proceso, aplicar sanciones y, si fuera necesario, rescindir el acuerdo ante posibles incumplimientos, de acuerdo con la Ley 6.246 y las normas ambientales asociadas.

Cada iniciativa deberá someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental, como exige la Ley 123. Ninguna obra podrá comenzar sin antes obtener el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental (CAA), requisito que detallan los pliegos.

Una vista panorámica del Parque España, en Barracas, otro de los destinos del proyecto (Captura Google Maps)

El plazo de concesión de 20 años responde a la necesidad de amortizar la inversión privada sin comprometer recursos públicos. Las compañías responsables asumirán tanto la construcción como el mantenimiento y la instalación de equipamiento, bajo estricto control y fiscalización estatal.

En el plano normativo, la iniciativa retoma proyectos y leyes de los años 2000 y 2009, que habilitaron la creación de hasta 55 playas subterráneas. Solo una de ellas se concretó: la ubicada bajo Plaza Mitre, en Recoleta. Otros intentos fueron detenidos por conflictos vecinales o no pasaron del llamado a licitación.