Sociedad

El Gobierno porteño licitará la construcción de cinco estacionamientos subterráneos

Las nuevas playas estarán ubicadas en Barracas, Parque Patricios, Palermo, Núñez y Belgrano. Formarán parte de un plan integral para regular la circulación de vehículos y promover el uso de transporte público en la Ciudad

Guardar
Vista aérea del Parque de la Innovación en Núñez con césped, árboles, senderos y una gran escultura blanca con las letras "PI". Se ven farolas y bancos
Vista aérea del Parque de la Innovación en Núñez, uno de los cinco puntos en donde proyectan construir estacionamientos subterráneos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) adjudicará a concesionarios privados el diseño, la construcción y la explotación de cinco estacionamientos subterráneos en plazas y parques estratégicos, mediante una licitación pública oficializada el lunes 6 de abril.

El pliego prevé una gestión privada por 20 años. Estas obras, proyectadas en Barracas, Parque Patricios, Palermo, Núñez y Belgrano, tienen como propósito regular el ingreso de autos al centro porteño y desalentar la congestión vehicular. De esta forma, dichos espacios modificarán la infraestructura urbana y el entorno de cada sitio intervenido.

Mapa de CABA mostrando la ubicación de los cinco futuros estacionamientos subterráneos en Núñez, Belgrano, Palermo, Parque Patricios y Barracas
Mapa que ilustra las ubicaciones propuestas para los futuros estacionamientos subterráneos en Buenos Aires, Argentina, incluyendo Parque de la Innovación, Plaza Noruega, Plaza Inmigrantes de Armenia, Espacio Lavardén y Parque España.

El tiempo estimado de obra para cada estacionamiento es de 24 meses; debe considerarse la excavación y la recuperación del espacio verde en las superficies del Parque España (Barracas), el predio situado en Lavardén y Los Patos (Parque Patricios), la Plaza Inmigrantes de Armenia (Palermo), el Parque de la Innovación (Núñez) y la Plaza Noruega (Belgrano).

Estos proyectos, en su mayoría ubicados cerca de centros de transbordo, están pensados como playas “disuasorias”: buscan que los conductores provenientes de la periferia o del conurbano dejen sus vehículos en estos estacionamientos y continúen su viaje en transporte público, para así reducir la presión vehicular en el área central.

Calle con cruce peatonal frente al Espacio Lavarden en Parque Patricios, mostrando un muro con mural, árboles, juegos infantiles y coches estacionados
El Espacio Lavardén, en Parque Patricios, otro punto de destino para la implementación de estacionamientos soterrados (Captura Google Maps)

La propuesta no se limita a cocheras. Contempla la incorporación de sectores gastronómicos, espacios de entretenimiento y áreas verdes renovadas. Además, se prevé la integración a la red Blinkay de estacionamiento medido y la posibilidad de ofrecer beneficios tarifarios para quienes combinen el estacionamiento residencial con sistemas de transporte público como el Pase Subte o tarjetas de movilidad.

La capacidad estimada para los nuevos estacionamientos será de 1.500 vehículos, y esta cifra responde a la demanda creciente en una ciudad donde habitualmente circulan cerca de un millón y medio de autos, aunque el número de vehículos patentados en la capital supera el millón.

Detalles de la licitación

El valor base fijado para la concesión asciende a $95.596.312 mensuales, según la tasación efectuada por Banco Ciudad y consignada en el lanzamiento de la licitación. El llamado a ofertas permanecerá abierto hasta el 6 de mayo a las 12, y la apertura inicial de sobres se realizará ese mismo día en la sede oficial situada en avenida Martín García 346.

Entrada a la Plaza Inmigrantes de Armenia en Palermo, con escaleras de hormigón, una persona sentada, árboles, un parque infantil cercado y edificios al fondo
La Plaza Inmigrantes de Armenia, en Palermo, donde también se proyectaría construir estacionamientos bajo tierra (Captura Google Maps)

El proceso incluye varias etapas bajo la supervisión de una comisión evaluadora designada específicamente. Los pliegos y condiciones están disponibles gratuitamente en el portal del Gobierno de la Ciudad, y las visitas a los futuros emplazamientos de obra deben coordinarse previo al cierre de la convocatoria.

La iniciativa contempla una inversión total de USD 60 millones, proveniente íntegramente de capital privado, y operará bajo el formato de “iniciativa privada”, declarado de interés público por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno porteño.

Una calle con un paso de cebra en primer plano, acera con una mujer caminando y una furgoneta blanca, junto a la entrada de la Plaza Noruega con bicicletas y árboles
La Plaza Noruega, en Belgrano, donde también intentan desalentar el uso vehicular a través de estacionamientos subterráneos (Captura Google Maps)

La empresa E-ARG SRL impulsó el proyecto, cuyo contrato será administrado y supervisado por la Dirección General de Concesiones y Permisos. Esta dependencia tendrá la potestad de regular las etapas del proceso, aplicar sanciones y, si fuera necesario, rescindir el acuerdo ante posibles incumplimientos, de acuerdo con la Ley 6.246 y las normas ambientales asociadas.

Cada iniciativa deberá someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental, como exige la Ley 123. Ninguna obra podrá comenzar sin antes obtener el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental (CAA), requisito que detallan los pliegos.

Imagen de Parque España en Barracas, mostrando una zona verde con árboles, una farola y una estatua cercada, junto a una calle asfaltada y edificios
Una vista panorámica del Parque España, en Barracas, otro de los destinos del proyecto (Captura Google Maps)

El plazo de concesión de 20 años responde a la necesidad de amortizar la inversión privada sin comprometer recursos públicos. Las compañías responsables asumirán tanto la construcción como el mantenimiento y la instalación de equipamiento, bajo estricto control y fiscalización estatal.

En el plano normativo, la iniciativa retoma proyectos y leyes de los años 2000 y 2009, que habilitaron la creación de hasta 55 playas subterráneas. Solo una de ellas se concretó: la ubicada bajo Plaza Mitre, en Recoleta. Otros intentos fueron detenidos por conflictos vecinales o no pasaron del llamado a licitación.

Temas Relacionados

Estacionamientos SubterráneosCiudad de Buenos AiresMovilidad UrbanaInfraestructura UrbanaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Sin lluvias y con temperaturas templadas: así estará el tiempo en el AMBA el fin de semana

Los valores térmicos oscilarán entre los 11 y los 25 grados durante los próximos días. Rige una alerta por lluvias al sur del país

Sin lluvias y con temperaturas templadas: así estará el tiempo en el AMBA el fin de semana

Cerrarán el Paso Cristo Redentor por condiciones climáticas: a partir de qué hora se corta el tránsito

El cierre se estableció desde las 16hs del viernes por decisión coordinada entre organismos argentinos y chilenos. El parte oficial advierte sobre persistencia de mal tiempo y recomienda a la población no viajar hacia la frontera

Cerrarán el Paso Cristo Redentor por condiciones climáticas: a partir de qué hora se corta el tránsito

Investigan la desaparición de más de 100 armas que estaban guardadas en la sede judiciald de Río Negro

Las autoridades comenzaron otro proceso administrativo luego de que se detectara un nuevo faltante. Hay tres empleados investigados, entre ellos un fiscal

Investigan la desaparición de más de 100 armas que estaban guardadas en la sede judiciald de Río Negro

Atraparon a un narco que se hizo pasar por entrenador de un club de Santa Fe para ocultarse de la Justicia

El apresado tenía pedido de captura por venta de drogas en la localidad de Villa Mugueta

Atraparon a un narco que se hizo pasar por entrenador de un club de Santa Fe para ocultarse de la Justicia

Un alumno llevó un cuchillo de 30 centímetros al colegio en La Rioja

La policía encontró varias armas blancas en la mochila del adolescente de 17 años y el Consejo Departamental de Niñez, Adolescencia y Familia intervino con ayuda psicológica y medidas de resguardo

Un alumno llevó un cuchillo de 30 centímetros al colegio en La Rioja
DEPORTES
Atención selección argentina: dos gigantes de Europa pujan por fichar a Nico Paz

Atención selección argentina: dos gigantes de Europa pujan por fichar a Nico Paz

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

El plan del Atlético de Madrid para retener a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

Belgrano y Aldosivi abrirán la fecha 14 del Torneo Apertura en Córdoba: hora, TV y probables formaciones

Camp Nou cerrará sus puertas en 2027 por reformas: dónde jugará el Barcelona

TELESHOW
Nazarena Vélez y el eterno homenaje a su hermana Jazmín: su conmovedor recuerdo a 16 años de la tragedia

Nazarena Vélez y el eterno homenaje a su hermana Jazmín: su conmovedor recuerdo a 16 años de la tragedia

Charlie y la fábrica de chocolate convirtió la calle Corrientes en un musical: el adelanto de magia, dulces y canto

Gerardo Romano recordó el día que un cura lo echó: “Participé de orgías y tomé drogas”

El impactante ingreso de Anna, la hija de Andrea del Boca, a Gran Hermano: “Sigan ladrando los perritos falderos”

Quién es Fabio Agostini, el escandaloso mediático de La Casa de los Famosos que entrará a Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Cinco cosas sobre las conversaciones previstas entre Irán y Estados Unidos en Islamabad

Cinco cosas sobre las conversaciones previstas entre Irán y Estados Unidos en Islamabad

Quién fue Joseph Pulitzer y por qué se entregan premios de periodismo con su nombre

El papa León XIV hará su primera gran gira internacional en África

Jacques Lacan, psicoanalista francés: “Amar es dar lo que no se tiene a quien no es”

Así está el tráfico en el estrecho de Ormuz