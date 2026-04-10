Condena de 48 años y dos detenciones marcan nuevos casos contra menores en Panamá

El caso más grave ocurrió en Alcalde Díaz, donde el tribunal impuso una pena total de 48 años de prisión por delitos cometidos durante varios años dentro del núcleo familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría General de la Nación logró una condena de 48 años de prisión contra un hombre por violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de personas menores de edad, en un caso ocurrido en el corregimiento de Alcalde Díaz que se extendió por casi una década.

El fallo fue emitido tras un juicio oral realizado en abril de 2026, donde el Ministerio Público sustentó su teoría del caso con pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado ante un tribunal.

Durante el proceso, la Fiscalía expuso que los hechos ocurrieron de manera reiterada entre 2009 y 2018, cuando la víctima tenía entre 8 y 17 años de edad. El condenado, quien era el padre biológico de la menor, cometía las agresiones dentro del entorno familiar, aprovechando la convivencia diaria y la relación de confianza.

Este elemento, sumado a la prolongación en el tiempo de los hechos, fue determinante para establecer la gravedad del delito y la imposición de una pena elevada.

El tribunal estableció una sanción que incluye 20 años por violación agravada, 8 años por actos libidinosos agravados y 20 años por corrupción de menores, para un total de 48 años de prisión.

Los tribunales han reiterado la aplicación de penas severas en casos que involucran a menores de edad. crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

Además, se dictó una pena accesoria de inhabilitación que prohíbe al sentenciado ejercer cargos, oficios o profesiones en espacios donde haya presencia de menores, como centros educativos, parques y áreas deportivas, con el objetivo de reducir riesgos futuros.

Este caso se enmarca dentro de los delitos que contemplan las penas más severas del Código Penal panameño, especialmente cuando existe vínculo familiar o una relación directa de autoridad sobre la víctima.

Las autoridades han insistido en que estos procesos requieren una actuación rigurosa del sistema judicial, debido al impacto que generan en la integridad física y emocional de las víctimas.

En un segundo caso, la Procuraduría General de la Nación logró que un juez de garantías ordenara la detención provisional de un hombre de 44 años, imputado por el delito de violación sexual agravada en perjuicio de una menor de edad, en la provincia de Veraguas.

La solicitud fue presentada por la Fiscalía Regional a través de su sección especializada, que argumentó la existencia de riesgos procesales y peligrosidad del imputado.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en el año 2018, en el corregimiento de Las Cruces, distrito de Cañazas. La denuncia fue presentada por la madre de la víctima, luego de que la menor comenzara a manifestar alteraciones emocionales, incluyendo episodios de pesadillas, y posteriormente relatara lo sucedido.

En Veraguas, un juez ordenó detención provisional para un imputado con antecedentes por delitos sexuales, tras evaluar riesgos procesales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de manifestaciones suele ser considerado un indicador relevante en procesos de investigación relacionados con delitos sexuales.

Un aspecto que influyó en la decisión judicial fue que el imputado mantiene antecedentes penales por al menos tres casos de delitos sexuales, lo que incrementa la valoración de riesgo.

El juez determinó que la detención provisional era necesaria para evitar la afectación de pruebas, proteger a la víctima y garantizar la presencia del imputado durante el proceso penal. La medida responde también a la naturaleza grave del delito investigado.

En un tercer caso, un hombre de 38 años fue detenido provisionalmente por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad, tras una investigación desarrollada en la provincia de Panamá Oeste.

La acción fue ejecutada por la Fiscalía Regional, que logró acreditar la comisión del hecho durante una audiencia de solicitudes múltiples ante un juez de garantías.

El caso se originó a partir de una diligencia de allanamiento y registro realizada en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, en coordinación con la Policía Nacional.

La investigación en Panamá Oeste permitió ubicar más de 390 archivos con contenido ilegal en un dispositivo incautado durante un allanamiento. (Fotografía de Infobae)

Durante el procedimiento, se incautó un equipo telefónico que, tras su análisis, permitió identificar más de 390 archivos, entre imágenes y videos, con contenido de carácter sexual que involucraba a menores de edad.

Estos elementos fueron determinantes para que el tribunal ordenara la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la imposición de la medida cautelar.

El Ministerio Público argumentó que existe un riesgo de manipulación de evidencia, así como un peligro para la comunidad, considerando la naturaleza del material encontrado y el impacto que este tipo de delitos tiene en la protección de la niñez.