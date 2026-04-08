Tiene 16 años, diseña robots para salvar vidas y representará a Argentina en una competencia mundial

Martina Talamona representará a Argentina en la RoboCup 2026 de Corea del Sur, uno de los certámenes más exigentes de la robótica mundial (El Trece)

A los 16 años, Martina Talamona se prepara para enfrentar uno de los desafíos más exigentes en el mundo de la robótica internacional: representar a Argentina en el Mundial de Robótica, la reconocida RoboCup 2026 que tendrá lugar en Corea del Sur. Su historia, que cruza la pasión por la tecnología con una vocación de servicio social, ya inspira a jóvenes y adultos en todo el país.

Desde su infancia en la provincia de Buenos Aires, Talamona se sintió atraída por la tecnología. “Fui a talleres de robótica desde los cinco años. Era mucho más tranquilo, un espacio recreativo y más lúdico. Con el pasar de los años, sumados a talleres que ofrece mi colegio, fui participando en competencias nacionales y generando nuevos proyectos”, explicó. Esta vocación temprana la llevó a integrarse en el equipo Sub-19 de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), reconocido por sus títulos internacionales en la RoboCup.

Simuladores virtuales para salvar vidas en zonas de desastre

Con solo 16 años, la joven bonaerense combina pasión por la tecnología y vocación social en cada proyecto

El proyecto que llevará a la competencia global no solo destaca por su sofisticación técnica, sino por su impacto potencial en situaciones de emergencia. Talamona ha desarrollado un robot simulador capaz de detectar víctimas y mapear zonas peligrosas sin exponer a rescatistas. Según explicó en el programa “Otro día perdido”, conducido por Mario Pergolini, se trata de espacios virtuales donde los robots son evaluados por la precisión de sus algoritmos y su capacidad de respuesta frente a escenarios complejos como derrumbes o incendios.

“Ahora estoy trabajando con robots simulados. Son simuladores, espacios virtuales que trabajan más que nada la parte de la algoritmia, del software”, detalló la joven. De acuerdo con sus palabras, estos entornos permiten probar soluciones de rescate una y otra vez, sin las limitaciones del mundo físico.

Tecnología aplicada al rescate: cómo funciona el robot

El corazón del desarrollo de Talamona reside en algoritmos de navegación basados en conceptos matemáticos y trigonometría. Los robots pueden recorrer zonas desconocidas, identificar personas y analizar su estado de salud, incluso en presencia de elementos corrosivos o veneno. Además, generan una representación gráfica del espacio y de las víctimas, información que se transfiere a los equipos de emergencia antes de su ingreso a la zona de desastre.

La estudiante integra el equipo Sub-19 de la Universidad Abierta Interamericana, destacado por sus logros internacionales

“El robot crea una representación gráfica del espacio, de las víctimas y su estado”, puntualizó la estudiante. Esta herramienta permite a los equipos humanos planificar con mayor precisión su intervención, priorizando la seguridad y la eficiencia. “Sin haber entrado, pueden saber dónde hay víctimas y qué zonas recorrer”, subrayó Talamona.

Reconocimientos y trayectoria internacional

El presente de Martina Talamona se apoya en una serie de logros que validan su lugar en la élite juvenil de la robótica argentina. De acuerdo con el comunicado oficial de la UAI, en 2024 fue campeona en la RoboCup Internacional de Eindhoven, Países Bajos. El año pasado, repitió el primer puesto en la RoboCup Américas de Pensilvania, Estados Unidos, y también subió al podio en la RoboCup Internacional realizada en Brasil.

Talamona fue campeona en Eindhoven 2024 y obtuvo primeros puestos en competencias en Estados Unidos y Brasil

Su participación en la edición 2026 en Corea del Sur la consolida como referente en la categoría de rescate simulado, donde el principal reto es diseñar soluciones para entornos impredecibles.

La estudiante competirá junto a Ramiro Francavilla, con el acompañamiento de Emanuel Hamui y del director del CAETI, Gonzalo Zabala, quien además integra el comité organizador internacional de RoboCup.

El caso de Martina Talamona refleja el avance de la robótica educativa en Argentina y la consolidación de espacios de formación técnica que priorizan el bien común. Sus desarrollos, que integran programación y ciencia aplicada, se enfocan en optimizar la tarea de los equipos de rescate y reducir riesgos humanos en catástrofes.

Estos simuladores permiten crear y probar robots en entornos de alto riesgo sin poner en peligro a rescatistas ni víctimas, replicando derrumbes, incendios u otros escenarios complejos. El conocimiento generado refuerza la capacidad de respuesta ante emergencias y constituye un banco de pruebas para futuros avances tecnológicos.

La participación en RoboCup 2026 posiciona a la ciencia argentina en la vanguardia de la innovación para emergencias

La participación de la joven en la RoboCup 2026 no solo significa una oportunidad personal. El objetivo final es claro: optimizar las tareas de rescate y reducir riesgos humanos. Su trabajo visibiliza el potencial de los jóvenes argentinos en ciencia y tecnología, y contribuye a posicionar al país en la vanguardia de la innovación aplicada a la gestión de emergencias.

Su historia se suma a la de otros estudiantes que, desde laboratorios, talleres y aulas, apuestan a la tecnología como herramienta de transformación social y comunitaria. El desafío en Corea del Sur marcará un nuevo capítulo en una carrera que ya despierta admiración dentro y fuera de Argentina.