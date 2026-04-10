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Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

El equipo de Diego Placente afrontará su examen más difícil en la competición. Arrancará a las 20 por DSports

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Horarios del partido:

20.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

19.00 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

18.00 Colombia, Ecuador y Perú

17.00 México

01.00 (sábado) España

*Televisará DSports para Argentina

13:10 hsHoy

La lista de futbolistas argentinos que integran la nómina:

Diego Placente, director técnico de la Sub 17 de Argentina, de perfil con gorra y camiseta. A su derecha, la lista de convocados sobre fondo celeste
El director técnico Diego Placente presenta la lista oficial de jugadores convocados para la selección argentina Sub 17 que participará en el Sudamericano. (@afaseleccion)
12:32 hsHoy

Así fue el debut de la selección argentina ante Perú:

El elenco argentino y el incaico iniciaron su camino en el certamen
11:42 hsHoy

Probables formaciones:

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Julio Coria, Simón Escobar; Giovanni Baroni, Matheo Machuca, Marcos Ortiz; Tobías Goytía, Alan Alcaraz y Juan Cruz Policella. DT: Diego Placente

Brasil: Vitor; Samuel Rodrigues, David Brendo, Breno, Arthur; Pape, Vinícius Scardua, Eduardo Conceiçao; Kaue Junior, Joao Pedro y Riquelme Henrique. DT: Dudu Patetuci

11:41 hsHoy

La Albiceleste, en el clásico sudamericano Sub 17:

El equipo de Diego Placente, que llega a esta cita con puntaje perfecto después de golear a Perú y derrotar a Venezuela, se disputará la cima de la Zona B del campeonato de la categoría ante la Verdeamarelha, que también vapuleó a Bolivia y los peruanos. Los dos mejores del grupo de cinco se clasificarán a las semifinales y asegurarán su boleto para el Mundialito. El duelo arrancará a las 20 en el estadio Ameliano (Villeta), con arbitraje del paraguayo David Ojeda. Televisará DSports.

11:38 hsHoy

¡Bienvenidos a la previa de Argentina-Brasil por el Sudamericano Sub 17!

Dos imágenes de futbolistas juveniles: a la izquierda, jugadores argentinos celebrando un abrazo; a la derecha, jugadores brasileños festejando
Jugadores de Argentina y Brasil Sub 17 celebran con euforia en imágenes que anticipan la intensidad del clásico juvenil sudamericano.

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