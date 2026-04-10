Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

Horarios del partido:
20.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
19.00 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
18.00 Colombia, Ecuador y Perú
17.00 México
01.00 (sábado) España
*Televisará DSports para Argentina
La lista de futbolistas argentinos que integran la nómina:
Así fue el debut de la selección argentina ante Perú:
Probables formaciones:
Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Julio Coria, Simón Escobar; Giovanni Baroni, Matheo Machuca, Marcos Ortiz; Tobías Goytía, Alan Alcaraz y Juan Cruz Policella. DT: Diego Placente
Brasil: Vitor; Samuel Rodrigues, David Brendo, Breno, Arthur; Pape, Vinícius Scardua, Eduardo Conceiçao; Kaue Junior, Joao Pedro y Riquelme Henrique. DT: Dudu Patetuci
La Albiceleste, en el clásico sudamericano Sub 17:
El equipo de Diego Placente, que llega a esta cita con puntaje perfecto después de golear a Perú y derrotar a Venezuela, se disputará la cima de la Zona B del campeonato de la categoría ante la Verdeamarelha, que también vapuleó a Bolivia y los peruanos. Los dos mejores del grupo de cinco se clasificarán a las semifinales y asegurarán su boleto para el Mundialito. El duelo arrancará a las 20 en el estadio Ameliano (Villeta), con arbitraje del paraguayo David Ojeda. Televisará DSports.
¡Bienvenidos a la previa de Argentina-Brasil por el Sudamericano Sub 17!