Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

El equipo de Diego Placente, que llega a esta cita con puntaje perfecto después de golear a Perú y derrotar a Venezuela, se disputará la cima de la Zona B del campeonato de la categoría ante la Verdeamarelha, que también vapuleó a Bolivia y los peruanos. Los dos mejores del grupo de cinco se clasificarán a las semifinales y asegurarán su boleto para el Mundialito. El duelo arrancará a las 20 en el estadio Ameliano (Villeta), con arbitraje del paraguayo David Ojeda. Televisará DSports .

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