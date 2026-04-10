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Qué es el slow living, la tendencia en diseño que busca crear armonía y paz en cada rincón del hogar

Una experta revela cómo pequeños cambios en la decoración, la luz y los hábitos diarios pueden convertir la casa en un santuario personal y mejorar el equilibrio mental en la vida cotidiana

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La elección de materiales naturales aporta serenidad y conexión con la naturaleza dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformar el hogar en un refugio de calma es posible si se aplican los principios del slow living, según la psicóloga y escritora madrileña Samar Cajal. En entrevista con Hello! Magazine, la experta asegura que pequeños ajustes en la decoración, la luz y los hábitos diarios pueden generar serenidad y equilibrio emocional en la vida diaria.

Convertir la casa en un espacio donde el bienestar mental sea protagonista implica alinear su ambiente con las necesidades personales. Optar por materiales naturales, potenciar la luz cálida, sumar elementos vivos y establecer rituales propios son medidas recomendadas por Cajal. Así, desacelerar el ritmo dentro del hogar deja de ser un ideal lejano y se transforma en una posibilidad tangible.

La filosofía del slow living propone crear entornos que inviten a la paz y promuevan la presencia plena. Según Samar Cajal, no se trata solo de elegir una decoración agradable, sino de diseñar espacios que incentiven una vida más intencionada y conectada con el ritmo interior de cada persona. La experta señala que, frente al cansancio cotidiano, el hogar debe funcionar como “un santuario donde recargamos energías y encontramos tranquilidad”.

Cómo crear armonía visual despejando el hogar

Un salón con sofá claro, mesa de centro de madera, plantas en macetas, jarrones de cerámica y una lámpara de pie, con luz natural de una ventana.
La luz cálida y los acabados suaves transforman los espacios en ambientes acogedores y equilibrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso para lograr calma en casa es la depuración consciente: conservar únicamente los objetos útiles o que produzcan alegría real. En conversación con el medio citado, Cajal advierte que la acumulación por costumbre puede afectar el bienestar, mientras que elegir lo esencial marca la diferencia. “Conservar solo lo que sirve o genera felicidad transforma de inmediato nuestro entorno”, afirma.

Este método facilita la percepción de orden y armonía visual en diferentes ambientes. No significa imponer un minimalismo rígido, sino favorecer la calma y el equilibrio a través de elecciones conscientes.

Materiales y elementos clave para un hogar sereno

Seleccionar materiales como la madera, el lino y la cerámica en tonos suaves conecta con la naturaleza y transmite serenidad, según la psicóloga. Es preferible evitar materiales fríos y elegir acabados mate o texturizados para aportar calidez al hogar.

Un sillón verde con una manta de lana beige, una mesa de madera con una vela encendida, una taza de té y unas gafas, junto a una ventana con jardín visible.
Los textiles suaves y la iluminación tenue favorecen el descanso y la desconexión tecnológica en el dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la iluminación, se recomienda cambiar las bombillas blancas por opciones cálidas y aprovechar la luz natural al máximo. “La luz cálida vuelve cualquier estancia mucho más acogedora”, destaca la especialista. Incorporar plantas, fibras naturales, piezas artesanales y objetos hechos a mano refuerza la relación con la naturaleza y ayuda a reducir el estrés, según detalla Hello! Magazine.

Autenticidad, imperfección y bienestar emocional

Para Cajal, el objetivo no es vaciar el hogar, sino dotarlo de autenticidad y sentido a través de la belleza de la imperfección, inspirándose en estilos como el wabi-sabi o lo orgánico.

“Simplificar no es vivir sin nada, sino vivir sin excesos”, sostiene. Rodearse de objetos con propósito o que aporten alegría, incluso si son coloridos o con historia, genera espacios cálidos y personales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La autenticidad y la belleza de la imperfección convierten cada espacio en un refugio personal y único. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una combinación de piezas artesanales, materiales naturales y detalles únicos convierte el hogar en un refugio auténtico, lejos de tendencias impersonales. La clave está en que cada elemento sume valor y contribuya al bienestar.

El poder de los rituales diarios en casa

Cajal subraya la importancia de incorporar rituales sencillos, como encender una vela al final del día, preparar una bebida caliente o escribir en un diario antes de dormir. Estos gestos marcan la transición entre el ritmo acelerado y el descanso. “Marcan el inicio de una velada tranquila”, explica.

Crear rincones dedicados al descanso o a una afición, mantener los dispositivos electrónicos fuera del dormitorio y elegir textiles suaves con iluminación tenue favorecen el sueño y la desconexión. Cajal recomienda personalizar estos espacios para fomentar la calma y el equilibrio.

Primer plano de manos encendiendo una vela blanca en un recipiente de vidrio esmerilado con un fósforo, sobre una mesa de madera. Se ve humo de la llama.
La filosofía slow living propone desacelerar el ritmo diario y priorizar el bienestar a través de ambientes intencionados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivir en sintonía con el ritmo natural desde casa

Adaptar la decoración a cada estación, renovar los textiles y añadir plantas son acciones sugeridas por Cajal para profundizar en la conexión con la naturaleza. Según describe el medio, reflejar los cambios del entorno externo contribuye a renovar la energía y mantener la armonía en el hogar.

Fortalecer la serenidad en casa exige crear ambientes que faciliten la desconexión de la rutina y permitan reconectar con lo personal. Encontrar un rincón que invite a pausar es suficiente para recuperar el equilibrio y la calma cada día.

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