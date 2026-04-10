Cinco claves sobre las conversaciones previstas entre Irán y Estados Unidos en Islamabad

Una unidad de artillería israelí dispara hacia el Líbano, en medio de la escalada de tensiones entre Hezbollah, respaldado por Irán, e Israel, y en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en el lado israelí de la frontera entre Israel y el Líbano, en el norte de Israel, el 17 de marzo de 2026. REUTERS/Ammar Awad

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados que acabaron con la vida del líder supremo Ali Khamenei y afectaron la infraestructura militar y nuclear de Irán. Más de 3.000 personas murieron en Irán en cinco semanas, según medios iraníes y la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos.

Teherán respondió cerrando de facto el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas mundiales, lo que disparó los precios de la energía e interrumpió el comercio mundial.

El 8 de abril, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán. Se prevé que el alto el fuego expire el 22 de abril.

El inesperado papel protagónico de Pakistán

El valor de Pakistán como mediador reside en una red diplomática excepcionalmente amplia. Irán fue el primer país en reconocer a Pakistán tras su independencia en 1947. Ambos países vecinos comparten una frontera de 900 kilómetros (560 millas) y profundos lazos históricos, culturales y religiosos. Pakistán también alberga a más de 20 millones de musulmanes chiítas: la segunda población más grande del mundo después de Irán.

Islamabad ha cultivado fuertes lazos con Washington, Riad y Beijing.

El ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, visitó Beijing a finales de marzo para conversar con Wang Yi, quien respaldó los esfuerzos de mediación de Islamabad por considerarlos “en consonancia con los intereses comunes de todas las partes”.

El propio Trump declaró a la AFP que China ayudó a que Irán se sentara a la mesa de negociaciones, una versión corroborada por funcionarios pakistaníes.

“La noche del alto el fuego, las esperanzas se desvanecían, pero China intervino y convenció a Irán de aceptar un alto el fuego preliminar”, declaró a la AFP un alto funcionario pakistaní familiarizado con las negociaciones, bajo condición de anonimato.

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, el senador Mohammad Ishaq Dar, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en la residencia estatal Diaoyutai en Pekín, China, el 31 de marzo de 2026. Departamento de Información de Prensa (PID)/Imagen cedida a través de REUTERS

¿Qué hay sobre la mesa?

La brecha entre ambas partes sigue siendo enorme.

La propuesta de Washington, de 15 puntos, se centra en el uranio enriquecido de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz. Teherán ha respondido con un plan de 10 puntos que exige el control del estrecho, un peaje para los buques que lo crucen, el cese de todas las operaciones militares regionales y el levantamiento de todas las sanciones.

Líbano también constituye un punto de fricción importante. Israel continuó sus ataques en el país contra Hezbollah —tras la entrada en vigor del alto el fuego—, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó la afirmación del primer ministro Shehbaz Sharif de que la tregua incluía a Líbano.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, adoptó un tono más conciliador, afirmando que podría haber habido un «malentendido legítimo» por parte de Irán respecto a la inclusión de Líbano en la tregua. Fuentes iraníes también han declarado a los medios iraníes que Teherán no asistirá a las conversaciones a menos que se establezca un alto el fuego en el Líbano.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió el X que los ataques israelíes contra el Líbano hacían que las negociaciones carecieran de sentido.

Irán también se ha negado durante mucho tiempo a ceder ante las exigencias de Washington sobre su programa nuclear.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el 19 de marzo de 2026. REUTERS/Ronen Zvulun/Pool

¿Quiénes son los negociadores?

Vance liderará el equipo estadounidense, acompañado por el enviado especial Benjamin Netanyahu y el yerno del presidente, Jared Kushner.

Este encuentro representa el contacto de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde que el secretario de Estado John Kerry negociara el acuerdo nuclear de 2015. Witkoff sostuvo varias rondas de conversaciones, mediadas por Omán, con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, antes de que la guerra interrumpiera el proceso.

Irán no ha anunciado oficialmente la composición de su delegación.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (Europa Press/Contacto)

Islamabad bajo confinamiento

Las conversaciones se celebran en la capital pakistaní, Islamabad.

El gobierno ha mantenido la información en secreto, sin confirmar el lugar de la reunión, pero el Hotel Serena, ubicado junto al Ministerio de Asuntos Exteriores en la Zona Roja de alta seguridad de la capital, pidió a sus huéspedes que desalojaran el hotel el miércoles.

Ese mismo día, las autoridades de la capital anunciaron un feriado público de dos días, jueves y viernes.

Se espera que las conversaciones sean indirectas: las dos delegaciones se reunirán en salas separadas, con funcionarios pakistaníes intercambiando propuestas entre ellas, replicando el formato utilizado en rondas anteriores mediadas por Omán.

En el exterior, las calles de Islamabad están repletas de personal de seguridad armado con uniformes militares, desvíos de tráfico y controles policiales. La capital, ya de por sí tranquila, lo estaba aún más el viernes.

(Con información de AFP)