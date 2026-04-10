Atención selección argentina: dos gigantes de Europa pujan por fichar a Nico Paz

Nico Paz es seguido de cerca por Inter y Real Madrid para la próxima temporada (REUTERS/Agustin Marcarian)

El futuro de Nico Paz se convirtió en uno de los temas principales del mercado europeo. El jugador argentino, propiedad compartida entre el Como y el Real Madrid, afronta las últimas jornadas de la temporada con la incertidumbre de su próximo destino y con la atención de clubes como el Inter de Milán, que mantienen vivo el interés. Según informó Corriere dello Sport, el joven es el sueño del Nerazzurro, mientras que el Merengue no descarta ejecutar la cláusula de recompra.

La expectativa alrededor de Nico Paz creció en las últimas semanas, coincidiendo con los dos duelos clave que disputará ante el Inter: primero en Serie A y luego en la Copa Italia. El medio italiano destacó que la dirigencia del club de Milano, especialmente el vicepresidente Javier Zanetti, mantuvo conversaciones reiteradas con Pablo Paz, padre del jugador, en busca de acercar posiciones. El interés de la institución lombarda persiste desde hace al menos un año, aunque las condiciones contractuales y económicas dificultan una operación directa.

El Real Madrid posee una cláusula de recompra que le permite recuperar a Nico Paz por 9 millones de euros en 2026 o por 10 millones en 2027. Dicho medio recalcó que esta situación complica cualquier negociación con otros equipos, ya que los dirigentes madrileños evalúan seriamente la posibilidad de repatriar al mediocampista en el próximo mercado. El club español ve en el argentino una alternativa para reforzar su plantilla, pese a contar en la misma posición con futbolistas como Brahim Díaz, Arda Güler y Jude Bellingham. La decisión, indicó el rotativo, dependerá de las posibles salidas durante la ventana de transferencias.

La operación de recompra se interpreta en Italia como un obstáculo para las aspiraciones del Inter, que incluso se planteó la posibilidad de realizar un esfuerzo financiero excepcional si surgía la oportunidad de fichar al volante. El diario mencionó que el fondo Oaktree, principal respaldo económico del club, estaría dispuesto a liberar un presupuesto adicional para una incorporación de alto impacto, aunque la prioridad sigue en manos del Real Madrid.

Nico Paz es la gran figura del Como, una de las revelaciones de la Serie A de Italia (Antonio Saia/LaPresse via AP)

La participación de Como 1907 en la ecuación añade una capa de complejidad. El club lombardo detenta el 50% de los derechos federativos sobre Nico Paz, por lo que cualquier venta directa implicaría un reparto equitativo de los beneficios con la entidad merengue. En ese marco, la opción más probable para el Real Madrid sería ejecutar la recompra y asumir el control total de los derechos, antes de decidir si el jugador permanece en el primer equipo o si se exploran nuevas cesiones o ventas.

El contexto deportivo de Como también incide en el futuro del mediocampista. El equipo pelea por ingresar a la próxima edición de la Champions League, lo que podría modificar los planes tanto del club como del propio futbolista. En una entrevista reciente con el diario La Provincia di Como, el presidente de la institución, Mirwan Suwarso, fue consultado sobre la permanencia de Paz para la próxima temporada. Su respuesta dejó todo abierto. “No lo sé. Como sabes, ya habrá tiempo para hablar de ello”, expresó el directivo.

Las últimas jornadas del campeonato serán determinantes para el desenlace. El Inter buscará asegurar el título de la Serie A y un lugar en la final de la Copa Italia, mientras que el Como intentará concretar su histórica clasificación europea (con 58 unidades aparece en la cuarta colocación, quedándose con el último boleto a la próxima edición de la Champions League). En paralelo, el Real Madrid sigue cada movimiento del jugador y estudia la mejor estrategia para incorporar a una de las joyas argentinas que generó interés en el fútbol italiano.

Corriere dello Sport subrayó que el último encuentro entre Javier Zanetti y el padre del futbolista alimentó las versiones sobre un posible traspaso. Sin embargo, la postura de los directivos españoles parece inclinar la balanza hacia el regreso a Madrid, salvo que una oferta sustancial del Inter cambie el escenario.

Nico Paz, de 21 años, atraviesa una enorme temporada en la Serie A y pareciera ser una figura dentro de la lista de Lionel Scaloni para representar a la selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El joven ostenta 11 goles y seis asistencias en 34 presentaciones en el Como.