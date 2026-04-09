No la hiervas: así hay que cocinar la espinaca para que no pierda sus nutrientes

La elección entre espinaca cruda o cocida afecta la cantidad de nutrientes que el cuerpo puede absorber de este vegetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección entre espinaca cruda o cocida plantea un dilema recurrente para quienes priorizan una alimentación saludable. Más allá de una preferencia de sabor o textura, la forma en que se prepara esta hoja verde determina cuánto y cómo el cuerpo aprovecha sus nutrientes.

Investigaciones del Foro de Agricultura de Estados Unidos y opiniones de expertos recogidos por el portal Real Simple destacan que el método de cocción puede transformar el valor nutricional de la espinaca, influyendo en la absorción de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes esenciales para el organismo.

El error común al cocinar la espinaca

Preparar espinaca suele implicar prácticas que afectan su valor nutricional. De acuerdo con Real Simple, uno de los errores más frecuentes consiste en hervir las hojas durante periodos prolongados. El calor excesivo y la cocción en agua favorecen la pérdida de vitamina C y folato, dos micronutrientes sensibles a la temperatura y solubles en agua.

Lauren Manaker, dietista de la Universidad de Florida, explicó al medio estadounidense que “las espinacas crudas retienen más vitamina C y folato, que pueden descomponerse durante la cocción”.

Otra práctica habitual, señalada por la dietista Cindy Chou de la Universidad de Nueva York, es desechar el agua tras hervir la espinaca. En ese líquido suelen quedar antioxidantes y vitaminas hidrosolubles, lo que reduce el valor final del plato servido. Además, cocinar espinaca sin añadir ninguna fuente de grasas limita la absorción de vitaminas liposolubles como la A y la K.

Consumir espinaca cruda mantiene altos los niveles de vitamina C y folato, clave para la inmunidad y el metabolismo (Freepik)

Cómo cocinar la espinaca para conservar sus nutrientes

Expertos consultados por Real Simple y el Foro de Agricultura de Estados Unidos recomiendan métodos de cocción que minimicen la pérdida nutricional. Cocinar la espinaca al vapor o añadirla al final de la cocción en sopas y guisos ayuda a preservar vitaminas y antioxidantes. Chou sugiere incorporar un aceite neutro al saltearla, potenciando la asimilación de vitaminas liposolubles.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indica que una taza de espinaca cocida aporta 41,4 calorías, 5,35 gramos de proteínas, 245 miligramos de calcio y 6,43 miligramos de hierro. El volumen de la espinaca se reduce notablemente al cocerse, lo que permite ingerir mayor cantidad en una sola porción y facilita la digestión, especialmente en personas con sensibilidad estomacal.

¿Es bueno comer espinaca cruda?

La espinaca cruda preserva mejor la vitamina C y el folato, ambos sensibles al calor. También aporta antioxidantes como luteína y zeaxantina, además de potasio y vitamina K.

Sin embargo, los oxalatos presentes en las hojas frescas dificultan la absorción de minerales como hierro y calcio. Para mejorar la asimilación de hierro, se recomienda acompañar la espinaca cruda con alimentos ricos en vitamina C, como cítricos o frutas.

Expertos nutricionistas recomiendan alternar espinaca cruda y cocida para maximizar su aporte de nutrientes y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor nutricional de la espinaca

La espinaca es rica en nutrientes tanto cruda como cocida. Una taza cruda contiene 6,75 calorías, 0,7 gramos de proteínas, 145 miligramos de potasio y 6,6 miligramos de vitamina C.

La cocción reduce los oxalatos, facilitando la absorción de hierro y calcio, mientras que la versión cruda aporta más vitamina C y folato si se combina con otros alimentos que mejoran su absorción.

Los beneficios de la espinaca para la salud

La espinaca favorece la salud cardiovascular por su aporte de potasio y nitratos, mientras que sus antioxidantes protegen la visión y refuerzan el sistema inmunológico. Su fibra contribuye a la digestión y al control del azúcar en sangre.

La espinaca aporta potasio y nitratos, esenciales para mantener la salud cardiovascular en adultos y niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

También destaca por su vitamina K, importante para la salud ósea y la coagulación, y por el hierro vegetal, que ayuda a prevenir la anemia. Consumir espinaca en diferentes formas aporta nutrientes clave para prevenir enfermedades crónicas.

Un estudio publicado en Food & Function comprobó que hervir la espinaca reduce hasta un 70% su vitamina C, mientras que cocinarla al vapor o en microondas conserva mejor ese nutriente. Además, la cocción mejora la absorción de hierro y calcio al disminuir los oxalatos. Los autores concluyeron que alternar espinaca cruda y cocida es la mejor estrategia para aprovechar sus nutrientes

Espinaca cruda o cocida: qué opción es más saludable

Alternar espinaca cruda y cocida en la dieta permite aprovechar mejor sus nutrientes. Las hojas crudas son prácticas en ensaladas y batidos, mientras que la cocida se adapta a platos calientes y facilita el consumo de mayores cantidades. Los expertos recomiendan variar la preparación para obtener todos los beneficios que ofrece este vegetal.

Expertos revelan cómo preparar este alimento para aprovechar al máximo sus nutrientes

Dietistas y organizaciones como la USDA y el Foro de Agricultura de Estados Unidos coinciden: el método de cocción y la combinación con otros alimentos modifican la biodisponibilidad de los nutrientes presentes en la espinaca.

El método de cocción y la combinación con aceites neutros favorecen la absorción de vitaminas liposolubles como A y K en la espinaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chou recomienda aprovechar la espinaca cruda en preparaciones frías y añadirla al final de las cocciones calientes. Para la versión cocida, el uso de aceites neutros y tiempos breves de cocción contribuyen a potenciar su aporte nutricional.

Integrar la espinaca en sus dos versiones en una alimentación variada permite acceder a todos sus beneficios y adaptar su consumo a las preferencias y rutinas de cada persona.