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Así se visten las hijas de Meryl Streep: looks, secretos y fotos de sus apariciones más impactantes

Mamie, Grace y Louisa continúan el legado de la actriz de “El diablo viste a la moda 2″con apariciones que reflejan personalidad y originalidad

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Retrato de tres mujeres rubias sonrientes. La de la izquierda lleva un top beige, la del centro una chaqueta negra, y la de la derecha un labial rojo y chaqueta oscura
Las elecciones de vestuario, desde transparencias hasta cortes clásicos, muestran su habilidad para reinventar el estilo en cada aparición (Grosby)

Meryl Streep vive días intensos a poco del estreno de “El diablo viste a la moda 2″. La actriz revolucionó en las últimas horas con su look para la portada de Vogue. Pero quienes también dan que hablar son sus hijas Mamie Gummer, Grace Gummer y Louisa Jacobson, quienes trascendieron el legado familiar y se consolidaron como figuras de referencia en el panorama actual de la moda.

Cada una imprime un sello propio en los eventos internacionales, alternando entre el minimalismo sofisticado y propuestas de impacto contemporáneo. Además, lograron posicionarse en alfombras rojas, editoriales y reuniones exclusivas, donde sus elecciones de vestuario generan expectativa y marcan tendencia.

A continuación, un repaso de cada uno de los estilos de las hijas de Meryl Streep.

El estilo de Mamie Gummer

Mamie Gummer deslumbra con un vestido largo de malla translúcida y apliques brillantes, resaltando su apuesta por la sofisticación y el detalle en eventos internacionales (REUTERS/Danny Moloshok)
Mamie Gummer deslumbra con un vestido largo de malla translúcida y apliques brillantes, resaltando su apuesta por la sofisticación y el detalle en eventos internacionales (REUTERS/Danny Moloshok)

En distintas apariciones, Mamie Gummer, de 42 años, apostó por la sofisticación y la versatilidad, alternando entre prendas llamativas y composiciones clásicas. En una ocasión, eligió un vestido largo de manga larga confeccionado en malla translúcida, cubierto de pequeños apliques brillantes que creaban un efecto tornasolado. El diseño, ceñido al cuerpo, dejaba entrever un forro nude, aportando así profundidad y discreción.

Para complementar el atuendo, Mamie optó por varios anillos dorados en la mano izquierda y llevó el cabello recogido hacia atrás, lo que permitió resaltar los detalles del vestido.

El vestido blanco de manga larga y mangas asimétricas de Mamie Gummer destaca por su minimalismo elegante y movimiento sutil en la alfombra roja (REUTERS/Danny Moloshok)
El vestido blanco de manga larga y mangas asimétricas de Mamie Gummer destaca por su minimalismo elegante y movimiento sutil en la alfombra roja (REUTERS/Danny Moloshok)

En otra aparición, Mamie eligió un vestido largo blanco de manga larga, confeccionado en tejido opaco y con un corte recto, sin ornamentos adicionales. La singularidad de esta prenda residía en las mangas, de diseño amplio y asimétrico, con volantes que introducían movimiento y elevaban la propuesta estética. Para completar el look, llevó el cabello suelto y ligeramente ondulado, con la raya hacia un lado, logrando una imagen relajada y natural.

A través de estas elecciones, Mamie demostró su capacidad para transitar entre la sofisticación brillante y el minimalismo blanco, evidenciando una visión de la moda basada en la versatilidad y el cuidado de los detalles.

Los looks de Grace Gummer

Grace Gummer fusiona comodidad y estilo clásico con una blusa blanca drapeada y pantalón gris holgado, reflejando una moda funcional y refinada (REUTERS/Jeenah Moon)
Grace Gummer fusiona comodidad y estilo clásico con una blusa blanca drapeada y pantalón gris holgado, reflejando una moda funcional y refinada (REUTERS/Jeenah Moon)

Grace Gummer (39) se inclinó por la fusión de comodidad y elegancia con guiños clásicos, mostrando preferencia por prendas de corte amplio y tejidos ligeros. En una de sus participaciones en eventos de moda, eligió una blusa blanca con escote drapeado y mangas largas de caída amplia, que aportaban ligereza y sofisticación. Combinó esta pieza con un pantalón gris holgado de tiro bajo y pliegues, lo que sumaba una nota masculina y cómoda a su estilismo.

Añadió zapatos de tacón negro, bolso pequeño negro y un collar largo con colgante cruzado, accesorios que reforzaron la coherencia cromática y sumaron brillo al conjunto. El cabello, suelto y peinado con ondas suaves, reforzó la naturalidad de su propuesta.

El vestido negro semitransparente de Grace Gummer, con tirantes delgados y cinturón de cadenas doradas, aporta dinamismo y un toque sofisticado a su imagen (REUTERS/Jeenah Moon)
El vestido negro semitransparente de Grace Gummer, con tirantes delgados y cinturón de cadenas doradas, aporta dinamismo y un toque sofisticado a su imagen (REUTERS/Jeenah Moon)

En otra ocasión, Grace optó por un vestido largo negro de tela semitransparente, con tirantes delgados y escote en pico. La falda plisada, con una abertura vertical, aportaba dinamismo y sensualidad. El cinturón de cadenas doradas y perlas en la cintura introdujo un acento brillante y decorativo que rompió la monocromía del look.

Los complementos incluyeron una cartera negra con cadena dorada y zapatos con una perla grande en el talón, detalles que sumaron sofisticación. El cabello, con ondas marcadas peinadas hacia un lado, y la expresión seria de Grace, completaron su imagen distintiva.

A través de estas elecciones, Grace Gummer demostró que la moda puede ser funcional y refinada al mismo tiempo. La combinación de prendas holgadas, accesorios clásicos y detalles de brillo le permitió construir una presencia fresca y actual, consolidándose como referente de estilo entre las nuevas generaciones.

Los looks de Louisa Jacobson

Louisa Jacobson apuesta por el impacto visual al vestir un diseño largo de lentejuelas negras y espalda descubierta, marcando tendencia con brillo y elegancia (REUTERS/Danny Moloshok)
Louisa Jacobson apuesta por el impacto visual al vestir un diseño largo de lentejuelas negras y espalda descubierta, marcando tendencia con brillo y elegancia (REUTERS/Danny Moloshok)

Louisa Jacobson (3 apostó por una moda de impacto visual, con preferencia por materiales brillantes y siluetas definidas. En una de sus apariciones más recientes, llevó un vestido largo de lentejuelas negras, con tirantes finos, escote recto y espalda descubierta cruzada por una tira horizontal.

El diseño, entallado y con aplicaciones brillantes distribuidas de forma homogénea, captaba la luz y concentraba las miradas. Louisa acompañó el vestido con el cabello corto peinado hacia atrás y pendientes oscuros, lo que reforzó la elegancia sobria de su look.

El conjunto de cuero negro con detalles de cadenas doradas y guantes de Louisa Jacobson refuerza una estética moderna y audaz en la escena de la moda (REUTERS/Danny Moloshok)
El conjunto de cuero negro con detalles de cadenas doradas y guantes de Louisa Jacobson refuerza una estética moderna y audaz en la escena de la moda (REUTERS/Danny Moloshok)

En otro evento, eligió un conjunto de cuero negro formado por una chaqueta estructurada abrochada al centro y un pantalón recto a juego. La chaqueta incorporaba detalles de cadenas doradas en el lateral, aportando un aire contemporáneo y audaz.

Debajo de la chaqueta, utilizó una camisa clara que introducía un contraste de color. Completó el estilismo con guantes negros, botas de tacón fino, gafas de sol oscuras y el cabello corto peinado con raya al medio, acentuando una imagen de seguridad y modernidad.

Louisa Jacobson demostró una capacidad notable para experimentar con texturas y accesorios, logrando que cada aparición se transformara en una declaración de estilo. Su propuesta combinó la fuerza visual de materiales como el cuero y las lentejuelas con detalles minimalistas, consolidando una imagen contemporánea y personal.

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