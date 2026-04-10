Salud

Diseñan una lente inteligente que administra su propio tratamiento y controla el glaucoma de manera autónoma

Investigadores del Instituto Terasaki para la Innovación Biomédica desarrollaron una lente de contacto capaz de monitorizar la presión ocular y liberar fármacos de manera automática. El hallazgo ofrece una alternativa innovadora para el control de la enfermedad ocular y mejorar la adherencia al tratamiento

Guardar
Primer plano extremo de un ojo humano de color marrón, mostrando el iris con patrones detallados, una pupila oscura y pestañas negras.
El sistema utiliza sensores y algoritmos de inteligencia artificial para detectar picos de presión ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de científicos del Instituto Terasaki para la Innovación Biomédica en Los Ángeles desarrolló una lente de contacto inteligente capaz de monitorizar y medicar el ojo de manera autónoma, lo que podría revolucionar el tratamiento del glaucoma, una de las principales causas de ceguera irreversible a nivel mundial. El dispositivo propone una alternativa a la baja adherencia de los pacientes a los tratamientos tradicionales, un factor clave en la progresión de la enfermedad.

El nuevo sistema integra sensores que detectan en tiempo real los aumentos de la presión intraocular y, mediante algoritmos de inteligencia artificial, libera la dosis precisa de medicamento cuando es necesario. Según datos publicados en la revista Science Translational Medicine, este avance demostró en modelos preclínicos estabilizar la presión ocular de manera significativamente más eficaz que los métodos convencionales, como los colirios aplicados manualmente.

¿Cómo funciona la nueva lente de contacto inteligente?

Control vista oftalmólogo
El glaucoma es una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo (Freepik)

A diferencia de las lentillas inteligentes previas, que dependían de componentes electrónicos rígidos y baterías, el dispositivo desarrollado por el equipo del doctor Yangzhi Zhu utiliza exclusivamente polímeros biocompatibles. La lente incorpora un sistema microfluídico y una esponja de seda que actúan como sensores, eliminando la necesidad de cables o elementos rígidos que puedan generar incomodidad o riesgos para el usuario.

El funcionamiento se basa en un sistema de “bucle cerrado”: los sensores integrados monitorizan la presión intraocular y, si se detecta un pico por encima de los umbrales predefinidos, la lente se deforma ligeramente. Esta deformación activa la liberación escalonada de uno o más fármacos, como timolol o brimonidina, directamente sobre la superficie ocular. El doctor Zhu explicó que esta arquitectura permite que el tratamiento sea inmediato y personalizado, al intervenir antes de que el aumento de presión cause daños irreversibles en el nervio óptico.

Resultados preclínicos y potencial frente a los tratamientos actuales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La adherencia deficiente al tratamiento es un obstáculo clave en el control del glaucoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios realizados incluyeron pruebas in vitro, en modelos de ojo artificial; ex vivo, en ojos bovinos enucleados; e in vivo, en conejos con hipertensión ocular. Los resultados mostraron que la lente polimérica medía la presión intraocular con una precisión comparable a la tonometría estándar, y que la liberación controlada de fármacos producía una reducción de la presión intraocular similar o superior a la terapia tópica convencional.

En palabras de Stewart Han, presidente del Instituto Terasaki, “este logro establece un nuevo estándar de lo que es posible cuando el impacto en el mundo real impulsa la investigación interdisciplinar”. Los datos preclínicos indican que el dispositivo puede evitar los picos de presión responsables de la ceguera progresiva en pacientes con glaucoma, logrando un control más estable y sostenido.

Desafíos para la aplicación clínica y próximos pasos

Control vista oftalmólogo
La lente polimérica se diseñó para uso cómodo y prolongado en el ojo humano (Freepik)

A pesar de los resultados prometedores en los modelos experimentales, la transición a la práctica clínica dependerá de la validación de la seguridad y eficacia en ensayos con humanos a largo plazo. El equipo reconoce que la escalabilidad y la producción industrial de las lentes serán desafíos significativos antes de que puedan convertirse en una solución de uso extendido.

El Instituto Terasaki ya trabaja en la adaptación de esta tecnología para otras patologías oculares, como el ojo seco y el diagnóstico de tumores, pero el glaucoma representa hoy la prioridad principal. De consolidarse en la práctica clínica, esta “farmacia invisible” podría transformar el estándar de cuidado para millones de personas.

Contexto del glaucoma y relevancia global de la innovación

Control vista oftalmólogo
Los investigadores planean iniciar ensayos clínicos una vez validada la seguridad del prototipo (Freepik)

El glaucoma afecta a más de 70 millones de personas en todo el mundo y es responsable de al menos 8,43 millones de casos de ceguera irreversible, según datos de la Organización Mundial de la Salud. La baja adherencia a los tratamientos tópicos tradicionales y la incapacidad de las mediciones estáticas para captar las fluctuaciones reales de la presión intraocular han sido obstáculos persistentes en su manejo.

En este escenario, el desarrollo de tecnologías inteligentes para la monitorización y el tratamiento personalizado del ojo ofrece una perspectiva innovadora para reducir la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La lente inteligente desarrollada por el equipo del Instituto Terasaki se perfila como una de las apuestas más avanzadas para abordar los principales desafíos del glaucoma y otras patologías crónicas oculares.

Temas Relacionados

GlaucomaPresión ocularLentes de contactoOjosOjo

Últimas Noticias

Una terapia celular pionera logró “reiniciar” el sistema inmunológico de una mujer con tres enfermedades graves

La paciente alemana de 47 años logró superar tres patologías autoinmunes. El tratamiento experimental, basado en la modificación de células inmunitarias, permitió que la paciente dejara de requerir transfusiones diarias

Una terapia celular pionera logró “reiniciar” el sistema inmunológico de una mujer con tres enfermedades graves

Alimentos clave tras el running: opciones que ayudan a reparar músculos y potenciar el bienestar

La combinación equilibrada de fuentes animales y vegetales proporciona los nutrientes esenciales para reparar los tejidos, mantener la constancia en el entrenamiento e impulsar la salud física. Qué tener en cuenta

Alimentos clave tras el running: opciones que ayudan a reparar músculos y potenciar el bienestar

El invierno puede aumentar el riesgo de deshidratación: síntomas y cómo evitar complicaciones

La sequedad del ambiente, la disminución de la sed y el uso de calefacción dificultan la reposición de líquidos y elevan los riesgos en personas mayores y quienes realizan actividad física. Consejos para incorporar agua y alimentos ricos en líquidos a la rutina diaria

El invierno puede aumentar el riesgo de deshidratación: síntomas y cómo evitar complicaciones

Moras: el superalimento rico en antioxidantes y fibra que recomiendan expertos para cuidar la salud

Especialistas destacan su aporte nutricional y su impacto positivo en el organismo, y sugieren incorporarlas dentro de una alimentación variada y equilibrada

Moras: el superalimento rico en antioxidantes y fibra que recomiendan expertos para cuidar la salud

Olores en la orina: cuándo puede ser una señal de alerta según los especialistas

Diversos factores pueden modificar el aroma, pero ciertos cambios persistentes podrían indicar desde infecciones hasta alteraciones metabólicas. Cuándo es necesario consultar y qué síntomas no deben pasarse por alto, según recomendaciones médicas

Olores en la orina: cuándo puede ser una señal de alerta según los especialistas
DEPORTES
Atención selección argentina: dos gigantes de Europa pujan por fichar a Nico Paz

Atención selección argentina: dos gigantes de Europa pujan por fichar a Nico Paz

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

El plan del Atlético de Madrid para retener a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

Belgrano y Aldosivi abrirán la fecha 14 del Torneo Apertura en Córdoba: hora, TV y probables formaciones

Camp Nou cerrará sus puertas en 2027 por reformas: dónde jugará el Barcelona

TELESHOW
Darío Lopilato mostró cómo se recupera del accidente: “Rodeado de mucho amor y oraciones”

Darío Lopilato mostró cómo se recupera del accidente: “Rodeado de mucho amor y oraciones”

Nazarena Vélez y el eterno homenaje a su hermana Jazmín: su conmovedor recuerdo a 16 años de la tragedia

Charlie y la fábrica de chocolate convirtió la calle Corrientes en un musical: el adelanto de magia, dulces y canto

Gerardo Romano recordó el día que un cura lo echó: “Participé de orgías y tomé drogas”

El impactante ingreso de Anna, la hija de Andrea del Boca, a Gran Hermano: “Sigan ladrando los perritos falderos”

INFOBAE AMÉRICA

La guerra de Irán cambiará nuestras vidas

La guerra de Irán cambiará nuestras vidas

Cinco cosas sobre las conversaciones previstas entre Irán y Estados Unidos en Islamabad

Quién fue Joseph Pulitzer y por qué se entregan premios de periodismo con su nombre

El papa León XIV hará su primera gran gira internacional en África

Jacques Lacan, psicoanalista francés: “Amar es dar lo que no se tiene a quien no es”