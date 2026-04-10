Paseo con Sombrero Buenos Aires 2026: así será el evento que concientiza sobre el cuidado de la piel

El Paseo con Sombrero cuenta con el apoyo del CEMIC y la presencia de la médica Alejandra Ciappa como madrina de la edición

El próximo sábado 11 de abril a las 17hs, el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires será el punto de partida del 11° Paseo con Sombrero Buenos Aires, un evento que fusiona moda, salud y creatividad en un recorrido abierto al público. Esta edición reunirá a cientos de personas con una consigna simple: asistir con cualquier tipo de sombrero, boina, galera, gorra, capelina, fascinator o turbante, en una invitación a la diversidad y la autoexpresión.

La convocatoria, liderada por Laura Noetinger y Marcos Shayo, busca poner en primer plano el cuidado de la piel y la prevención del cáncer, a la vez que celebra la creatividad colectiva. Además, contará con el apoyo del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC) y la presencia de la médica Alejandra Ciappa como madrina. Según los organizadores, el evento promete sorpresas y una atmósfera festiva, accesible y gratuita.

Un paseo entre sombreros, salud y creatividad

El Paseo con Sombrero Buenos Aires nació inspirado en el evento homónimo de Barcelona y alcanza en 2026 su undécima edición. “El Paseo Con Sombrero Buenos Aires es un evento festivo. Nuestro lema es: ‘vamos cuidando la piel’ y además es una ocasión para desarrollar la creatividad y la expresividad”, explicó Marcos Shayo a Infobae.

Cientos de personas participarán con sombreros, boinas, galeras, gorras y accesorios en una invitación a la diversidad y la autoexpresión

Desde su origen, la propuesta integra a personas de todas las edades y gustos a través de la única regla que consiste en asistir con un sombrero o cualquier accesorio para la cabeza elegido de manera libre, lo que permite que cada participante exprese su estilo y creatividad en el evento.

La convocatoria se distingue por su ambiente amigable y participativo. “Es un evento que conjuga moda, estilo y salud. Es libre y gratuito y cualquier persona puede sumarse con su sombrero preferido. La gente se prepara para venir, hay creatividad, se tunean los sombreros, algunas personas se visten de época. Hay libertad total. Se respira alegría, se pasa un momento muy agradable y se hacen nuevas amistades”, expresó Laura Noetinger.

Este año, la dimensión global del movimiento se consolida con la participación de más de 100 ciudades en el World Hat Walk, incluyendo seis ciudades argentinas, lo que transforma al evento porteño en un punto de encuentro con proyección internacional.

El sombrero como símbolo de prevención y bienestar

Uno de los ejes centrales del Paseo con Sombrero es la concientización sobre la protección solar y la prevención del cáncer de piel. Tanto Shayo como Noetinger coinciden en que el sombrero representa un accesorio clave para este fin. “El sombrero es el elemento más importante para el cuidado de la piel, recomendado por todas las asociaciones de dermatología”, sostuvo Shayo.

El lema del Paseo con Sombrero es vamos cuidando la piel y el evento busca desarrollar la creatividad y la expresividad

Al inicio del recorrido, la médica Alejandra Ciappa, madrina del evento y reconocida por su labor como rescatista en las Torres Gemelas, brindará una breve charla sobre prevención. Según resaltó Noetinger en diálogo con Infobae, “la doctora Alejandra Ciappa, madrina del Paseo, da una breve charla acerca de la prevención ya sea con el cuidado de la piel, o con la acción de caminar o con el simple hecho de socializar en un magnífico entorno que nos regala la ciudad de Buenos Aires”.

Durante el paseo, la consigna central apunta al bienestar y la creatividad. “Lo que buscamos de una manera creativa, glamurosa, divertida, es transmitir conciencia de salud, sobre todo del cuidado de la piel y también de hábitos saludables”, señaló Ciappa.

Y agregó: “El sombrero, en forma directa, bloquea los rayos ultravioleta. Es una forma también divertida y creativa de mostrarnos desde otro lugar. Los sombreros que tienen que ser de ala ancha y constante, que te tapen el rostro, las orejas y la nuca. Muchos de estos vienen con certificación del factor de protección ultravioleta, UPF, arriba de cincuenta, por lo que bloquean más del 98% de los rayos ultravioleta”.

La médica madrina del evento explicó que los sombreros confeccionados con materiales tupidos y cerrados ofrecen mayor protección frente al sol, mientras que los colores oscuros absorben más radiación ultravioleta y resultan más eficaces que los tonos claros. Además, advirtió que los modelos con perforaciones no son recomendables para la exposición solar, ya que su eficacia para bloquear los rayos es menor.

Laura Noetinger y Marcos Shayo organizan el evento que pone el foco en el cuidado de la piel y la prevención del cáncer

El respaldo de CEMIC refuerza la dimensión sanitaria de la actividad. “Este año contamos con el apoyo de CEMIC, líder y referente en el área de la salud, que suma una acción de prevención y bienestar a su medicina de excelencia”, destacaron los organizadores. Así, el paseo integra el disfrute y el encuentro social con el mensaje de autocuidado y hábitos saludables.

Un evento abierto, sorpresas y un mensaje global

El Paseo con Sombrero de Buenos Aires se presenta como una celebración inclusiva y sin restricciones. La consigna sencilla de portar un sombrero abre la puerta a la diversidad y la creatividad personal, reforzada por la consigna “vamos cuidando la piel”. Los organizadores insisten en que el evento mantiene su espíritu festivo y siempre reserva algún misterio para la jornada. “El Paseo Con Sombrero nunca revela sus secretos. Siempre hay una sorpresa en el camino”, anticipó Shayo.

El ambiente también motiva a la participación y el disfrute compartido. “Vas a ver que hay mucha gente sacándose fotos, riendo, conversando, compartiendo. Algunos van con sus mascotitas, si son pequeñas, y con sombreritos. Van niños, van abuelos, va la familia entera. Y creo que ese es un lugar también donde, bueno, se promueve salud”, relató la madrina del evento a Infobae.

La articulación entre moda, salud y encuentro social convierte a la actividad en una cita singular dentro de la agenda cultural de la ciudad. El carácter gratuito y abierto de la convocatoria invita a la comunidad a apropiarse del espacio público, promover la prevención y disfrutar de una tarde en compañía. La edición 2026, alineada con el movimiento internacional, reafirma el compromiso de los organizadores de transformar una simple caminata en una plataforma para la creatividad, la salud y el bienestar colectivo.