El papa León XIV hará su primera gran gira internacional en África

El papa León XIV saluda a la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano (EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI)

El papa León XIV se dispone a recorrer cuatro países africanos en un viaje de 11 días que marcará un hito tanto para la Iglesia católica como para la relación entre el cristianismo y el islam en la región. Este periplo, que inicia el próximo lunes y concluye el 23 de abril, representa la primera gran gira internacional del pontífice estadounidense desde su elección el año pasado.

El itinerario abarca Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, con más de 18.000 kilómetros de desplazamiento y un total de 11 discursos, siete misas y visitas a una docena de lugares de relevancia religiosa y social.

El viaje cobra un significado especial dentro de un contexto mundial marcado por la guerra en Medio Oriente y la crisis energética derivada.

Durante su estancia en cada país, el papa abordará temas como el diálogo interreligioso, la paz, la desigualdad y los derechos humanos, según adelantaron portavoces de la Iglesia. Se trata de la tercera ocasión en que León XIV sale de Italia, tras sus visitas a Turquía, Líbano y Mónaco.

En Argelia, León XIV será el primer pontífice en pisar este país donde el islam es religión de Estado. Su agenda incluye una visita a la Gran Mezquita de Argel y un encuentro con el presidente Abdelmadjid Tebboune. Además, el papa se reunirá con los miembros de la orden agustiniana en Annaba, antigua residencia de San Agustín.

El papa León XIV saluda a su llegada a la Plaza de San Pedro para su audiencia general semanal en el Vaticano (AP/Gregorio Borgia)

El arzobispo de Argel (capital de Argelia), Jean-Paul Vesco, definió la llegada del pontífice como la de “un hermano que viene a visitar a sus hermanos”. El papa también rezará en una capilla dedicada a 19 religiosos asesinados durante la guerra civil de la década de 1990.

En Camerún, donde el conflicto en las regiones anglófonas causó estragos durante casi diez años, la visita papal se centrará en un llamado a la reconciliación. El discurso principal y una misa en Bamenda, epicentro de la violencia, serán los actos centrales, bajo estrictas medidas de seguridad.

La Iglesia católica desempeñó un papel mediador en la crisis local. Durante la visita, León XIV recorrerá hospitales, escuelas y organizaciones de caridad gestionadas por la Iglesia, que acoge al 37% de la población camerunesa.

El pontífice también tiene prevista una reunión con el presidente Paul Biya, uno de los líderes con mayor tiempo en el poder a escala global, cuya gestión fue objeto de críticas por parte de sectores religiosos.

León XIV tiene prevista una reunión con el presidente Paul Biya (Europa Pres)

La agenda del pontífice en Angola se orienta hacia el debate sobre la distribución de la riqueza generada por el petróleo y los minerales. La nación, aunque rica en recursos, sigue afectada por elevados índices de pobreza y las secuelas de una guerra civil que perduró hasta 2002.

El papa tiene previsto destacar la necesidad de una gestión más equitativa de los recursos y la lucha contra la corrupción. Entre los católicos angoleños, que representan casi la mitad de la población, la expectativa es alta, aunque existen críticas.

La última etapa llevará a León XIV a Guinea Ecuatorial, donde gobernar se ha convertido en sinónimo de permanencia: el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ostenta el poder desde 1979.

La visita supone un compromiso delicado entre el apoyo a los fieles y el riesgo de que se interprete como una legitimación del régimen. El papa se convertirá en el segundo pontífice en visitar el país, tras el paso de Juan Pablo II hace casi cincuenta años.

En Malabo, recientemente despojada de su condición de capital por decreto presidencial, la llegada del estadounidense fue anunciada con carteles y transmisiones televisivas constantes.

(Con información de AFP)