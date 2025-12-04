La Fórmula fue elegido como Top Podcast 2025 en el ranking Spotify en Argentina

El ranking de Spotify Wrapped destaca las tendencias y preferencias del público nacional por los podcasts de bienestar

La Fórmula Podcast fue reconocido como uno de los diez programas más escuchados del año en Argentina dentro del ranking de Spotify Wrapped 2025. El programa, producido por Infobae, registra 2 millones de descargas mensuales, lo que lo convierte en un referente entre los espacios digitales on demand dedicados al bienestar.

La distinción obtenida resalta el peso del proyecto en el ecosistema de plataformas de audio y video, además de consolidar a Infobae como un generador de contenidos exitosos a nivel regional. La Fórmula Podcast, creado y conducido por Milagros Hadad, se especializa en el abordaje del bienestar físico, mental y emocional y ha logrado captar el interés de una audiencia hispanohablante masiva.

El anuncio de Spotify Wrapped, emitido ayer a nivel global, incluyó el segmento de podcasts de Argentina. Este ranking, realizado por la propia plataforma de streaming, refleja las preferencias de los usuarios y marca tendencias en el consumo de audio digital bajo demanda en el país.

La presencia de La Fórmula Podcast en el listado confirma su impacto y popularidad, ubicándose junto a otros títulos destacados del género como “La Cruda” y “Psicología Al Desnudo”. La participación de varios conductores reconocidos como Top Podcast 2025 se concretó ayer en un evento organizado en Casa Spotify, Buenos Aires, donde los creadores recibieron una distinción por el rendimiento de sus programas durante el año.

La intervención de Camilo en La Fórmula Podcast aportó una mirada artística y personal al enfoque de bienestar y desarrollo emocional que caracteriza al programa

Qué es Spotify Wrapped

Es la campaña anual lanzada cada diciembre, en la que la plataforma ofrece a sus usuarios un resumen personalizado de su actividad de escucha en los últimos doce meses. El informe muestra estadísticas como los minutos totales de reproducción y los artistas o podcasts favoritos, pero además revela tendencias globales y locales, incluyendo los programas más populares en cada país. Para el segmento de podcasts, el informe destaca los géneros dominantes y los títulos líderes de cada mercado, lo que lo convierte en una referencia clave de la industria del audio digital.

La Fórmula Podcast: bienestar integral y desarrollo personal

Desde su nacimiento hace dos años, La Fórmula Podcast se distingue por su enfoque en el bienestar integral. El programa —creado y conducido por Milagros Hadad— explora el bienestar físico, mental y emocional, y está dirigido a quienes desean mejorar su calidad de vida y comprender el funcionamiento de la mente humana.

El programa conducido por Milagros Hadad se consolida como referente en bienestar y desarrollo personal

Hadad contó a Infobae: “El podcast busca hablarles a quienes quieren vivir una mejor calidad de vida, buscan un propósito y entender mejor cómo funciona la mente de los seres humanos y por qué actuamos como actuamos”.

Como se mencionó, actualmente, el programa supera los dos millones de descargas mensuales, lo que lo posiciona entre los espacios de mayor audiencia en el país y lo consagra como un referente dentro del género de bienestar y desarrollo personal.

Figuras reconocidas como Gabriel Rolón, Estanislao Bachrach, Marian Rojas Estapé, Mario Alonso Puig, Daniel López Rosetti, Francis Holway y el cantante Camilo participaron como invitados, aportando conocimiento en superación personal, gestión emocional y reflexión cotidiana.

Gabriel Rolón se sumó como invitado especial en uno de los episodios más escuchados de La Fórmula Podcast, profundizando en temas de emociones y salud mental

Tendencias del consumo de podcasts en 2025

El informe Spotify Wrapped 2025 mostró un crecimiento sostenido en la demanda de contenidos enfocados en bienestar y salud mental. En Argentina, los programas de larga trayectoria y los géneros de actualidad y bienestar encabezaron el ranking, con títulos como “La Cruda”, “Psicología Al Desnudo” y “La Fórmula Podcast” entre los preferidos. Esta tendencia evidencia el interés de la audiencia por formatos que promueven la reflexión y el desarrollo personal, reafirmando el lugar central de estos contenidos en la cultura digital actual.