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Receta de sopa de calabaza con cúrcuma, rápida y fácil

El plato rinde cuatro porciones, aporta 135 calorías y se guarda hasta tres días en heladera, una opción práctica para cenas livianas o un almuerzo familiar

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Un tazón de sopa de calabaza con cúrcuma, semillas, cilantro y crema, servido en una mesa de madera con pan, una calabaza entera y cúrcuma en polvo.
No hay invierno argentino que no incluya, al menos una vez, una buena sopa casera de calabaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el clima empieza a refrescar, pocos aromas son tan reconfortantes como el de una olla humeante de sopa de calabaza. Su color vibrante y su textura sedosa nos transportan directo a la mesa de la infancia, donde un plato simple podía reconfortar cuerpo y alma.

No hay invierno argentino que no incluya, al menos una vez, una buena sopa casera de calabaza. Este plato, humilde y generoso, se prepara en casas de todas las provincias, con variantes mínimas según la región o la costumbre familiar. Es ese tipo de comida que invita a sentarse en ronda, compartir pan casero y dejar que el calor se reparta entre los comensales. El dulzor natural de la calabaza se combina perfectamente con la suavidad de la papa y el perfume sutil de la cebolla, dando como resultado una base cálida y reconfortante.

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En los últimos años, la cúrcuma empezó a ganar terreno en las cocinas argentinas. Este condimento, conocido por su color dorado y sus propiedades saludables, realza la sopa tanto en sabor como en presencia. Basta con una cucharadita para transformar la receta clásica en una versión más moderna y atractiva, ideal para quienes buscan sumar un toque distinto sin complicarse en la preparación.

La sopa de calabaza con cúrcuma es un clásico que no pasa de moda y que se adapta a cualquier mesa: para una cena liviana, como entrada en un almuerzo familiar, e incluso para esas noches donde sólo buscamos un plato sencillo, casero y lleno de sabor.

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Receta de sopa de calabaza con cúrcuma

La sopa de calabaza con cúrcuma es una crema liviana donde la calabaza, cocida y procesada, se mezcla con un sofrito de cebolla y una pizca de cúrcuma, que realza el color y aporta matices cálidos. Se prepara en una sola olla y se puede licuar para lograr una textura aterciopelada.

Tiempo de preparación

  • Total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

Cómo hacer sopa de calabaza con cúrcuma, paso a paso

  1. En una olla grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla a fuego medio hasta que esté transparente (no dorar).
  2. Sumar la calabaza y la papa en cubos. Mezclar y cocinar 3 minutos.
  3. Agregar la cúrcuma y revolver bien para que suelte su aroma.
  4. Incorporar el caldo de verduras y llevar a hervor. Bajar el fuego y cocinar con la olla semitapada durante 20 minutos, o hasta que la calabaza y la papa estén tiernas.
  5. Apagar el fuego y dejar entibiar unos minutos.
  6. Procesar o licuar la sopa hasta obtener una textura cremosa y uniforme. Si queda muy espesa, agregar un poco más de caldo o agua caliente.
  7. Llevar nuevamente al fuego suave. Añadir la crema de leche si se desea una sopa más suave y mezclar.
  8. Salpimentar a gusto. Servir caliente, decorando con semillas de zapallo tostadas o croutones.

Consejos técnicos: para un color más intenso, sumar la cúrcuma al sofrito antes de añadir el caldo. Si se usa batidora de mano, esperar que la sopa esté templada para evitar salpicaduras. El punto justo es cuando la calabaza se deshace con facilidad al pincharla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 135 kcal
  • Grasas: 5 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 2 meses. Recalentar suavemente antes de consumir, evitando hervir si lleva crema.

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