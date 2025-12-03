Cómo se debería colocar la cortina del baño para reducir el riesgo de moho

La correcta posición de la cortina de la ducha previene la formación de moho y protege la salud familiar en el baño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de ducharse, la forma en que se coloca la cortina de la ducha puede marcar la diferencia en la prevención del moho en el baño. Expertos consultados por The Washington Post recomendaron estirar la cortina para que se seque completamente, dejando aproximadamente 15 centímetros de espacio en cada extremo.

Esta disposición permite que el aire circule entre la ducha y el resto del baño, lo que acelera el secado y reduce el riesgo de que se forme moho. Además, subrayaron la importancia de ventilar el ambiente y eliminar la humedad de las superficies lo antes posible.

Importancia de la posición de la cortina de la ducha

La humedad constante convierte el baño en un ambiente ideal para el moho, un problema que afecta tanto la salud como la estructura del hogar. Karen Dannemiller, profesora asociada de ingeniería civil, ambiental y geodésica en la Universidad de Ohio, explicó: “Donde se presentan problemas es cuando comienza a crecer moho que se puede ver o oler en el hogar”.

La acumulación de agua en la cortina, especialmente si se la deja amontonada o completamente cerrada, mantiene la humedad y favorece el crecimiento de hongos.

Expertos recomendaron estirar la cortina de la ducha y dejar espacio en los extremos para mejorar la ventilación y evitar hongos (Pixabay)

Por su parte, William Nazaroff, profesor emérito de ingeniería civil y ambiental en la Universidad de California en Berkeley, advirtió: “Si la cortina se arruga después de la ducha, permanecerá húmeda el tiempo suficiente para crear un riesgo de moho, incluso si todo lo demás se ha secado”. La clave, según ambos expertos, está en estirar la cortina y facilitar el paso de aire.

Consecuencias del moho en la salud y el hogar

El moho doméstico puede provocar síntomas alérgicos como congestión nasal, estornudos o picazón en los ojos, y agravar cuadros de asma. Aquellas personas con defensas bajas o enfermedades pulmonares preexistentes pueden desarrollar afecciones respiratorias más graves, como tos persistente, dificultades al respirar y fatiga.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la aparición de moho visible es señal de un problema de humedad que requiere atención inmediata.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomendó mantener la humedad relativa entre 30% y 50% para evitar el desarrollo de moho. Si la humedad supera ese rango, el riesgo de hongos aumenta, sobre todo en el baño, donde el vapor y el agua pueden persistir durante varias horas.

El moho en el baño puede causar síntomas alérgicos y agravar enfermedades respiratorias, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Freepik)

Recomendaciones para prevenir el moho

Entre las estrategias para reducir la humedad, Nazaroff sugirió en The Washington Post secar paredes y piso después de ducharse, usando una espátula de goma o un paño. Esto previene que el agua se evapore gradualmente y mantenga el ambiente húmedo.

La ventilación adecuada es esencial. Abrir una ventana o utilizar el extractor de aire durante y después del baño contribuye a eliminar el exceso de vapor.

El profesor Nazaroff aconsejó dejar el extractor encendido hasta que el espejo ya no presente vaho, señal de que la humedad descendió de forma significativa. Además, dejar la puerta del baño abierta tras la ducha favorece la circulación del aire y acelera la eliminación de humedad.

Asimismo, el uso de un higrómetro permite monitorear la humedad ambiental, asegurando que permanezca por debajo del 50%. Si la humedad es muy alta, los expertos recomiendan utilizar un deshumidificador, que ayuda a mantener el ambiente seco.

El uso de extractores de aire y la apertura de ventanas o puertas tras la ducha favorecen la eliminación del vapor y la humedad en el baño (Freepik)

Cómo limpiar el moho y cuándo llamar a un profesional

Ante la presencia de moho visible, los expertos consultados por The Washington Post indicaron que es posible limpiar el área personalmente si la superficie afectada es menor a 1 metro cuadrado (aproximadamente 90 x 90 centímetros).

Para ello, recomiendan seguir las pautas de la Agencia de Protección Ambiental: usar mascarilla, guantes y gafas protectoras, frotar las superficies duras y desechar materiales porosos contaminados.

Si el área con moho es mayor o se presentan problemas de salud, se debe recurrir a un profesional especializado en remoción de hongos. Mikhail Sogonov, inspector de moho, advirtió que, en raros casos, la humedad del baño puede extenderse a otras zonas de la casa si el extractor está mal instalado y ventila hacia el ático en vez de al exterior, lo que puede causar problemas de moho en esa área.

Secar paredes y pisos tras la ducha con espátula o paño ayuda a eliminar la humedad y previene el crecimiento de hongos (Freepik)

Consejos adicionales para reducir la humedad en el baño

Junto a las acciones ya mencionadas, los especialistas recomendaron dejar la puerta del baño abierta después de ducharse para incrementar el flujo de aire. Sogonov explicó que, en la mayoría de los hogares, el aire húmedo del baño no representa un problema para el resto de la casa, ya que se mezcla con aire más seco.

No obstante, si el baño se encuentra en un espacio cerrado, como un sótano, o la vivienda tiene humedad alta en general, conviene aumentar las precauciones en la ventilación.

En definitiva, mantener el baño bien ventilado, dejar la cortina estirada con espacio en los extremos y secar rápidamente las superficies son acciones fundamentales para evitar el moho y preservar la calidad del aire en la vivienda.