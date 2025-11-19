Tecno

Cómo refrescar el hogar con ventiladores: cuatro métodos que realmente funcionan

El movimiento del aire no reduce la temperatura del ambiente, pero puede generar una sensación térmica más fresca si se usa correctamente

Los ventiladores no enfrían como
Los ventiladores no enfrían como un sistema de aire acondicionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de jornadas marcadas por temperaturas cada vez más intensas, los ventiladores vuelven a convertirse en uno de los artefactos más utilizados dentro del hogar. Aunque no enfrían el aire como lo hace un equipo de aire acondicionado, su uso correcto puede generar una sensación de alivio térmico significativa y ayudar a enfrentar el calor sin incrementar de manera excesiva el consumo eléctrico.

La clave está en entender que los ventiladores no modifican la temperatura real de una habitación, sino que actúan sobre la percepción térmica del cuerpo. El movimiento del aire favorece la evaporación del sudor y acelera la disipación del calor corporal, lo que produce una sensación de frescura inmediata.

Por esta razón, organismos de energía recomiendan utilizarlos como complemento de otros sistemas de climatización o en espacios donde resulte necesario reducir la carga térmica de manera rápida.

Los ventiladores tienen un mejor
Los ventiladores tienen un mejor efecto si se aplica sobre uno mismo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, estos aparatos pueden tener un efecto contrario si se dejan encendidos en ambientes vacíos. El motor interno genera un leve incremento de temperatura que, aunque mínimo, no justifica su uso sin personas presentes para recibir el beneficio de la brisa. Por ello, los expertos resaltan que deben considerarse herramientas para refrescar a las personas, no para enfriar habitaciones.

Además del uso puntual, los ventiladores pueden integrarse a rutinas diarias que permitan mantener una temperatura agradable durante gran parte del día. En áreas de clima seco o con noches frías, estos dispositivos pueden ayudar a renovar el aire interior y potenciar la ventilación cruzada, lo que reduce la concentración de calor acumulado en paredes y techos.

Los ventiladores pueden ayudar a
Los ventiladores pueden ayudar a reducir la temperatura del cuerpo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar ventiladores para refrescar tu hogar

A continuación, conoce cuatro métodos prácticos para aprovechar al máximo los ventiladores dentro del hogar y obtener un ambiente más confortable:

1. Configurar la dirección adecuada

Los ventiladores de techo pueden mejorar la sensación térmica si se ajusta el sentido de giro. Durante épocas de calor, deben funcionar en dirección contraria a las agujas del reloj para generar un flujo de aire descendente. Este movimiento crea una brisa constante que ayuda al cuerpo a disipar calor más rápido. En invierno, el sentido se invierte para distribuir el aire caliente que se acumula cerca del techo.

2. Utilizarlos únicamente en espacios ocupados

El ventilador no reduce la temperatura del ambiente; por lo tanto, apagarlo al salir de una habitación evita un consumo de energía innecesario. La recomendación general es encenderlo solo cuando haya personas en el ambiente y combinarlo con otras medidas de ventilación para obtener mejores resultados.

Se recomienda usar el ventilador
Se recomienda usar el ventilador cuando hayan personas en una habitación, más no cuando el lugar se encuentre vacío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Complementar su uso con aire acondicionado

Al utilizar un ventilador junto con el aire acondicionado, es posible elevar algunos grados el termostato sin perder comodidad. La brisa creada por el ventilador compensa el ajuste y permite reducir el esfuerzo del equipo de refrigeración, lo que se traduce en un ahorro considerable en la factura eléctrica.

4. Aplicar la ventilación por ventanas

En noches frescas, colocar un ventilador orientado hacia el interior favorece el ingreso de aire más frío. Durante el día, puede utilizarse para expulsar el aire caliente acumulado. Si se combina con la apertura de ventanas opuestas, se genera una corriente cruzada que renueva el ambiente y mejora la circulación natural del aire.

Los ventiladores no enfrían las
Los ventiladores no enfrían las habitaciones, incluso podrían calentarlas por el pequeño motor que tienen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque estos métodos permiten un alivio significativo, en condiciones de calor extremo o alta humedad puede que los ventiladores no sean suficientes por sí solos. Sin embargo, continúan siendo una alternativa accesible, económica y eficaz para el uso cotidiano, especialmente cuando se emplean de manera estratégica. Con pequeñas modificaciones y un uso consciente, estos dispositivos pueden ayudar a enfrentar las altas temperaturas sin depender exclusivamente de sistemas de refrigeración más exigentes.

