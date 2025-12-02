Receta de lechón a la mostaza, rápida y fácil

La receta de lechón a la mostaza combina mostaza, miel y hierbas frescas para lograr una carne jugosa y una costra dorada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lechón a la mostaza constituye una de las recetas más representativas de las grandes celebraciones familiares argentinas. Es habitual encontrarlo como plato principal durante las fiestas de fin de año, ofreciendo una opción sabrosa y diferente a los métodos tradicionales de asado. La mostaza, combinada con hierbas frescas y un toque de miel, otorga a la carne de lechón un sabor distintivo, equilibrando lo jugoso de la carne con una costra aromática y dorada. Esta versión permite una preparación rápida en horno, ideal para disfrutar de un plato gourmet sin la necesidad de equipos especiales.

Esta receta emplea piezas medianas de lechón, bañadas con una mezcla de mostaza y condimentos que aportan complejidad y profundidad a la preparación. El resultado es una carne tierna y bien aromatizada, lista para acompañar con guarniciones clásicas como vegetales asados o puré de papas. Se presentan diversas variantes de la salsa de mostaza, pudiendo sumarse ingredientes como la miel, el ajo o diferentes especies, para adaptarse al gusto personal o al evento en cuestión.

Receta de lechón a la mostaza

La receta de lechón a la mostaza se destaca por su sencillez y practicidad. Consiste en hornear piezas medianas de lechón previamente embadurnadas en una mezcla de mostaza, miel, jugo de limón, ajo y hierbas aromáticas. Este procedimiento permite que la carne absorba los sabores y logre una costra crocante.

Al utilizar piezas trozadas, los tiempos de cocción se acortan y se consigue una textura jugosa en el interior, con el exterior dorado y aromático. La salsa utilizada puede variarse según preferencia, añadiendo especias o ajustando el punto dulce de la miel.

El lechón a la mostaza admite variantes en la salsa, incorporando ingredientes como ajo, miel o diferentes especias según el gusto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado es de 1 hora y 45 minutos:

Preparación y marinado: 20 minutos

Cocción en horno: 1 hora y 15 minutos

Ingredientes

2 kg de lechón trozado en piezas medianas

5 cucharadas de mostaza (Dijon o mostaza amarilla)

2 dientes de ajo picados

3 cucharadas de miel

1 ramita de tomillo fresco o 1 cucharadita de tomillo seco

1 cucharadita de romero fresco o seco

Sal y pimienta negra a gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

Jugo de 1 limón

Cómo hacer lechón a la mostaza, paso a paso

Precalentar el horno a 200 °C. Acomodar las piezas de lechón limpias en una bandeja para horno. Mezclar en un bol la mostaza, miel, ajo picado, tomillo, romero, jugo de limón, sal, pimienta y aceite de oliva hasta lograr una pasta uniforme. Cubrir las piezas de lechón con la mezcla, asegurando que queden completamente embebidas. Dejar reposar entre 10 y 15 minutos para permitir que la carne se impregne de los sabores. Hornear durante 1 hora y 15 minutos, girando las piezas a mitad de cocción y pincelando con la salsa de la bandeja si es necesario. Para una superficie más crocante, aumentar la temperatura del horno al final durante 10 minutos. Retirar, dejar reposar cinco minutos y cortar para servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (aproximadamente 330 g) aporta lo siguiente:

Calorías: 420

Grasas: 24 g

Grasas saturadas: 8 g

Carbohidratos: 16 g

Azúcares: 12 g

Proteínas: 37 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El lechón a la mostaza se conserva en la heladera hasta por 3 días, en un recipiente bien cerrado. Si se prefiere, puede freezarse una vez cocido y recalentarse suavemente para su consumo dentro de un mes.