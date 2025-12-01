Tendencias

Receta de peras al malbec, rápida y fácil

Una combinación de fruta fresca y vino tinto emblemático, con especias y cítricos, transforma este clásico en una opción sofisticada y fácil de preparar

La receta de peras al Malbec combina la suavidad de la fruta con la intensidad del vino tinto argentino para un postre clásico y elegante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las peras al Malbec constituyen un postre que destaca por la combinación de la suavidad de la fruta y la intensidad del vino tinto argentino. Al cocinarse, el aroma del vino especiado impregna el ambiente, generando una experiencia sensorial única y sofisticada. Este plato, que fusiona ingredientes autóctonos y técnicas heredadas de la tradición europea, llegó a convertirse en un clásico nacional ideal para cerrar cualquier comida de manera elegante y sencilla.

Si bien la costumbre de cocinar frutas en vino es de origen europeo, en Argentina la receta adquiere identidad propia al utilizar el Malbec, el varietal emblemático del país. Las peras al Malbec se disfrutan especialmente en la región de Cuyo, aunque actualmente forman parte del repertorio de postres en todo el país. Pueden sumarse especias como clavo de olor, canela o cáscara de naranja para personalizar la preparación. Resulta una alternativa ligera, aromática y simple de realizar que satisface los paladares más exigentes.

Receta de peras al Malbec

La elaboración comienza por la cocción de peras peladas y enteras en una mezcla de vino Malbec, azúcar y especias seleccionadas, hasta que la fruta se tiñe de un tono rojizo y absorbe los sabores del almíbar. La reducción del vino genera un jarabe aromático y espeso que realza la presentación y el sabor del plato. Es una receta de pocos ingredientes y preparación sencilla, ideal para resolver en menos de una hora.

El vino Malbec aporta el color característico y cuerpo al postre, mientras que las especias y cítricos opcionales suman fragancia y complejidad. Puede servirse tibio o frío y es habitual acompañarlo con helado, crema batida o solo, permitiendo apreciar el brillo y la textura de las peras en almíbar.

El Malbec, varietal emblemático de Argentina, otorga color y cuerpo a este postre tradicional que se disfruta en todo el país - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 40-45 minutos.

  • Preparación de las peras: 10 minutos.
  • Cocción y reducción: 25-30 minutos.
  • Enfriado antes de servir: 5 minutos.

Ingredientes

  • 4 peras firmes (preferentemente Williams o Anjou)
  • 750 ml de vino Malbec (1 botella)
  • 150 g de azúcar
  • 1 rama de canela
  • 2 clavos de olor
  • 1 trozo de cáscara de naranja (opcional)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer peras al Malbec, paso a paso

  1. Pelar las peras conservando el cabito, si es posible, y cortar una pequeña base para que se mantengan de pie.
  2. Colocar el vino Malbec, el azúcar, la rama de canela, los clavos de olor y la cáscara de naranja en una cacerola amplia.
  3. Llevar a fuego medio y mezclar hasta disolver el azúcar.
  4. Incorporar las peras y cocinar a fuego bajo o medio durante 25-30 minutos, girándolas ocasionalmente para una coloración pareja.
  5. Retirar las peras cuando estén tiernas pero firmes y continuar la cocción del líquido hasta obtener un almíbar espeso.
  6. Volver a colocar las peras en la cacerola o servirlas bañándolas con el almíbar resultante.
  7. Opcionalmente, espolvorear con cáscara de naranja rallada antes de servir. Puede servirse tibio o frío.
Cada porción de peras al Malbec aporta aproximadamente 220 calorías y es una opción ligera y aromática para el final de la comida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta permite obtener 4 porciones, calculando una pera mediana por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción aporta aproximadamente:

  • Calorías: 220
  • Grasas: 0,2 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 46 g
  • Azúcares: 41 g
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La preparación puede conservarse en la heladera hasta 4 días, en un recipiente hermético y cubierta con su almíbar.

