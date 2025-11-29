Celulitis, flacidez y adiposidad localizada: 15 tratamientos que sí funcionan para combatir las preocupaciones estéticas más frecuentes

La combinación de varias tecnologías en tratamientos por capas permite resultados naturales y sostenidos en el tiempo (Freepik)

La preocupación por la apariencia corporal impulsa el crecimiento de consultas y tratamientos estéticos, sobre todo en esta época del año.

Es que con el verano cada vez más cerca, muchas mujeres desean modificar aquellos aspectos de su imagen corporal que la alimentación equilibrada y la actividad física no lograron mejorar a lo largo del año.

Y sabiendo que nada reemplaza a los buenos hábitos, especialistas consultados por Infobae describieron los procedimientos más efectivos y recientes frente a la celulitis, la flacidez y la adiposidad localizada, los motivos más frecuentes de consulta estética por estos tiempos.

Cambios de paradigma en el abordaje de las preocupaciones corporales

El diagnóstico personalizado es fundamental para elegir la técnica adecuada según cada caso y tipo de tejido (Freepik)

La percepción social sobre estas condiciones evolucionó de manera notable. Consultada al respecto por este medio, la médica especialista en cirugía plástica y estética Griselda Seleme (MN 80.033) comenzó a analizar que “la celulitis no es un defecto; es una condición del tejido que varía con las hormonas, el clima, el estrés y la arquitectura subcutánea”.

En su mirada, el objetivo central de los tratamientos actuales no reside en eliminar por completo la celulitis, sino en mejorar la uniformidad de la piel, reducir el edema y brindar mayor firmeza. Y según señaló, “la honestidad sobre las expectativas es hoy el nuevo estándar internacional”.

El enfoque personalizado resulta imprescindible. “Cada paciente presenta características únicas en el tipo de celulitis, la estructura del tejido y la localización de las alteraciones”, añadió la especialista. Estas variables determinan la combinación de técnicas más apropiada.

Tratamientos médicos y estéticos para celulitis, flacidez y adiposidad localizada

La tecnología aplicada a la estética corporal permite abordar zonas y problemas que antes solo se trataban con cirugía (Freepik)

El desarrollo de tecnologías y protocolos médicos amplió en el último tiempo el abanico de opciones no invasivas y mínimamente invasivas. Según los expertos, las opciones que mejor funcionan son:

Radiofrecuencia multipolar o fraccionada: mejora la firmeza adherida a la producción de colágeno y la organización del tejido conectivo. El médico cirujano y director del Congreso Internacional Masterhub, que se realizó por tercer año consecutivo en septiembre de este año, Fernando Felice (MN 108.614) precisó que su uso es efectivo para reducir las depresiones de la celulitis y tratar flacidez en brazos y otras áreas. Láser subdérmico: es ideal para tratar la celulitis ya que actúa sobre los septos fibrosos responsables de las irregularidades. Felice destacó que “libera los septos y genera retracción de la piel mediante la estimulación de colágeno”. Criolipólisis selectiva: elimina células grasas con frío controlado. El médico dermatólogo de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) Christian Sánchez Saizar (MN 97.895) aseguró a Infobae: “Es el estándar de oro en reducción de grasa no invasiva, con más de diez años de evidencia clínica”. Una sola sesión puede reducir hasta un 30% del tejido graso en la zona tratada, con resultados visibles desde la tercera semana. Ultrasonido focalizado de alta intensidad: específico para grasa densa o fibrosa en abdomen y muslos. Utiliza ondas ultrasónicas para destruir células adiposas. Lipólisis inyectable (ácido deoxicólico): consiste en la aplicación de una sustancia para disolver acúmulos localizados, como papada, flancos y acumulaciones pequeñas. Lipo láser para zonas pequeñas: se utiliza energía láser selectiva para definir contornos en áreas reducidas. MELA (mini extracción lipídica ambulatoria): se trata de un procedimiento rápido y de bajo riesgo para extraer grasa localizada, según Felice. Bioestimuladores corporales: algunos como el ácido poliláctico (PLLA), hidróxido de calcio (CaHA) y ácido hialurónico estimulan la formación de colágeno y mejoran la textura, tensión y firmeza de la piel en rodillas, abdomen y brazos. Seleme subrayó que hasta pacientes delgadas pueden presentar pliegues por envejecimiento: “Los bioestimuladores suavizan arrugas y mejoran la calidad de la piel en áreas difíciles”. Inyectables subcutáneos especializados: Sánchez Saizar destacó los avances de fórmulas como Alidya, que “neutralizan la acumulación de hierro en el tejido adiposo, restauran el pH, mejoran la microcirculación y disminuyen el edema”. Estos inyectables “estimulan la producción de colágeno y mejoran la elasticidad y firmeza de la piel”. Mesoterapia personalizada: inyección de principios activos según el tipo y localización de celulitis. Se seleccionan fármacos moduladores de tejido, con o sin plasma rico en plaquetas. Plasma rico en plaquetas (PRP) y fibrina rica en plaquetas (PRF) corporal: utilizados solos o combinados, estos concentrados celulares mejoran la textura cutánea y contribuyen a la firmeza, según coincidieron Felice y Seleme. Drenaje linfático y presoterapia: recomendados en casos de celulitis edematosa y retención de líquidos, mejoran el contorno corporal y favorecen la depuración de toxinas y el retorno venoso. Electroestimulación muscular de alta intensidad: en la actualidad existen varias tecnologías que generan contracciones musculares supra-máximas. Sánchez Saizar afirmó que pueden alcanzarse hasta 20.000 contracciones musculares por sesión, útiles para marcar el abdomen, elevar glúteos y tonificar brazos o piernas. Radiofrecuencia combinada con pulsos musculares: recomendada para tonificar y recuperar firmeza, particularmente en pacientes con piel fina o flacidez leve. Felice explicó que esta combinación “actúa a la vez sobre la piel y la estructura subyacente”. Nanofat y PRF corporal: la primera es una técnica de medicina regenerativa que utiliza grasa procesada del propio paciente para mejorar la calidad de la piel, mientras que el PRF es un biomaterial autólogo. Ambos mejoran la calidad y textura cutánea en casos de flacidez, según Felice.

La importancia de la dieta, la hidratación y la actividad física

Una alimentación equilibrada y la hidratación adecuada potencian los resultados de los procedimientos médicos y estéticos (Freepik)

Las recomendaciones de los especialistas coinciden en que la alimentación, la hidratación y la actividad física resultan fundamentales para potenciar y mantener los resultados.

Felice especificó que “una dieta equilibrada controla la insulina, previene la lipogénesis y evita la flacidez muscular”. A lo que Sánchez Saizar agregó: “Tomar al menos un litro y medio de agua por día y practicar actividad física tres veces por semana ayuda a mantener el tono muscular y facilita la eliminación de toxinas”.

Asimismo, los expertos consultados resaltaron la relevancia de una estrategia individualizada y adaptada a las necesidades de cada paciente. En ese sentido, Seleme recomendó que toda intervención esté precedida por una consulta médica acreditada, para evaluar los factores involucrados y determinar la mejor combinación técnica para cada paciente.

Y Sánchez Saizar concluyó: “El diagnóstico preciso y el abordaje en capas —piel, tejido graso y músculo— permiten combinar tecnologías e inyectables según la necesidad de cada zona”.