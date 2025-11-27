Receta de pionono con frutillas y crema, rápida y fácil

El pionono con frutillas y crema es un postre clásico argentino que destaca por su frescura y simpleza en la cocina casera (Freepik)

El pionono con frutillas y crema es el postre ideal para quienes buscan sorprender con una preparación casera, fresca y colorida, sin complicarse en la cocina. Esta receta rápida y fácil te permite disfrutar de un clásico argentino: una masa suave y esponjosa, enrollada con una generosa capa de crema chantilly y frutillas frescas. Perfecto para la merienda, una reunión especial o simplemente para aprovechar la temporada de frutas, este arrollado conquista por su sabor, presentación y simpleza.

El pionono es una receta de origen español que se instaló con fuerza en la pastelería argentina, transformándose en protagonista de cumpleaños, reuniones y celebraciones. En nuestras mesas se volvió símbolo de creatividad: admite rellenos salados y dulces, pero el de frutillas y crema es uno de los favoritos cuando la temporada de frutas está en su esplendor. Además, requiere pocos ingredientes, todos fáciles de conseguir, y puede adaptarse a variantes con otras frutas o cremas aromatizadas.

Receta de pionono con frutillas y crema

La receta de pionono con frutillas y crema requiere solo 30 minutos de preparación y utiliza ingredientes fáciles de conseguir (Freepik)

La base del pionono es una masa liviana, aireada y flexible, que se hornea en pocos minutos y se enrolla aún tibia para que no se rompa. Una vez fría, se cubre con una capa generosa de crema chantilly batida y frutillas frescas trozadas, aportando dulzura y frescura en cada bocado. Es un postre que se arma en cuestión de minutos y puede decorarse a gusto, agregando más fruta o azúcar impalpable.

Este pionono es ideal para resolver un postre rápido cuando llegan visitas de sorpresa o para lucirse en una mesa festiva sin complicaciones. Con apenas unos pasos, se obtendrá un arrollado suave, jugoso y con colores vibrantes, que seguro se convertirá en un clásico de la cocina.

Tiempo de preparación

Preparar este pionono con frutillas y crema lleva aproximadamente 30 minutos en total:

Preparación de la masa del pionono: 10 minutos

Cocción de la masa: 8 minutos

Enfriado de la masa: 5 minutos

Armado y decorado: 7 minutos

Ingredientes

4 huevos grandes

80 g de azúcar

1 cucharadita de miel

1 pizca de sal

80 g de harina 0000

300 ml de crema de leche (para montar)

3 cucharadas de azúcar extra (para la crema)

300 g de frutillas frescas

Azúcar impalpable (opcional, para decorar)

Cómo hacer pionono con frutillas y crema, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y cubrir una placa para horno (aproximadamente 30x40 centímetros) con papel manteca ligeramente enmantecado.

En un bol, batir los huevos con el azúcar, la miel y la sal a alta velocidad hasta que la mezcla triplique su volumen y se vea bien espesa y pálida (aproximadamente 5-6 minutos).

Tamizar la harina e incorporarla en dos partes con movimientos suaves y envolventes, cuidando de no bajar el batido.

Vertir la mezcla en la placa y distribuirla de manera uniforme. Llevar al horno por unos 8 minutos, o hasta que apenas tome color y al tocarlo rebote suavemente.

Retirar el pionono del horno. Desmoldar sobre un paño limpio espolvoreado con azúcar y retirar el papel. Enrollar (con el paño) mientras esté tibio y dejar enfriar.

Mientras tanto, batir la crema de leche con el azúcar extra hasta obtener punto chantilly firme.

Lavar y secar las frutillas. Reservar algunas para decorar y cortar el resto en trocitos.

Desenrollar el pionono con cuidado, untar con la crema batida y esparcir sobre la crema las frutillas cortadas.

Volver a enrollar con el paño, ajustando pero sin apretar demasiado.

Colocar el pionono en una fuente, decorar con más frutillas y espolvorear con azúcar impalpable si se desea. Llevar a la heladera 1 hora antes de servir, si se tiene tiempo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, se obtendrá un pionono que rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de pionono con frutillas y crema contiene aproximadamente:

Calorías: 230

Grasas: 13 g

Grasas saturadas: 8 g

Carbohidratos: 23 g

Azúcares: 15 g

Proteínas: 5 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pionono con frutillas y crema puede conservarse en la heladera hasta 2 días, siempre bien cubierto para que no se reseque y las frutillas mantengan su frescura.