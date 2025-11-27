Tendencias

Receta de pionono con frutillas y crema, rápida y fácil

Un plato simple y fresco que se puede preparar en solo 30 minutos, ideal para reuniones o visitas inesperadas, con ingredientes accesibles y un resultado que destaca por su sabor y presentación atractiva

Guardar
El pionono con frutillas y
El pionono con frutillas y crema es un postre clásico argentino que destaca por su frescura y simpleza en la cocina casera (Freepik)

El pionono con frutillas y crema es el postre ideal para quienes buscan sorprender con una preparación casera, fresca y colorida, sin complicarse en la cocina. Esta receta rápida y fácil te permite disfrutar de un clásico argentino: una masa suave y esponjosa, enrollada con una generosa capa de crema chantilly y frutillas frescas. Perfecto para la merienda, una reunión especial o simplemente para aprovechar la temporada de frutas, este arrollado conquista por su sabor, presentación y simpleza.

El pionono es una receta de origen español que se instaló con fuerza en la pastelería argentina, transformándose en protagonista de cumpleaños, reuniones y celebraciones. En nuestras mesas se volvió símbolo de creatividad: admite rellenos salados y dulces, pero el de frutillas y crema es uno de los favoritos cuando la temporada de frutas está en su esplendor. Además, requiere pocos ingredientes, todos fáciles de conseguir, y puede adaptarse a variantes con otras frutas o cremas aromatizadas.

Receta de pionono con frutillas y crema

La receta de pionono con
La receta de pionono con frutillas y crema requiere solo 30 minutos de preparación y utiliza ingredientes fáciles de conseguir (Freepik)

La base del pionono es una masa liviana, aireada y flexible, que se hornea en pocos minutos y se enrolla aún tibia para que no se rompa. Una vez fría, se cubre con una capa generosa de crema chantilly batida y frutillas frescas trozadas, aportando dulzura y frescura en cada bocado. Es un postre que se arma en cuestión de minutos y puede decorarse a gusto, agregando más fruta o azúcar impalpable.

Este pionono es ideal para resolver un postre rápido cuando llegan visitas de sorpresa o para lucirse en una mesa festiva sin complicaciones. Con apenas unos pasos, se obtendrá un arrollado suave, jugoso y con colores vibrantes, que seguro se convertirá en un clásico de la cocina.

Tiempo de preparación

Preparar este pionono con frutillas y crema lleva aproximadamente 30 minutos en total:

  • Preparación de la masa del pionono: 10 minutos
  • Cocción de la masa: 8 minutos
  • Enfriado de la masa: 5 minutos
  • Armado y decorado: 7 minutos

Ingredientes

  • 4 huevos grandes
  • 80 g de azúcar
  • 1 cucharadita de miel
  • 1 pizca de sal
  • 80 g de harina 0000
  • 300 ml de crema de leche (para montar)
  • 3 cucharadas de azúcar extra (para la crema)
  • 300 g de frutillas frescas
  • Azúcar impalpable (opcional, para decorar)

Cómo hacer pionono con frutillas y crema, paso a paso

  • Precalentar el horno a 180°C y cubrir una placa para horno (aproximadamente 30x40 centímetros) con papel manteca ligeramente enmantecado.
  • En un bol, batir los huevos con el azúcar, la miel y la sal a alta velocidad hasta que la mezcla triplique su volumen y se vea bien espesa y pálida (aproximadamente 5-6 minutos).
  • Tamizar la harina e incorporarla en dos partes con movimientos suaves y envolventes, cuidando de no bajar el batido.
  • Vertir la mezcla en la placa y distribuirla de manera uniforme. Llevar al horno por unos 8 minutos, o hasta que apenas tome color y al tocarlo rebote suavemente.
  • Retirar el pionono del horno. Desmoldar sobre un paño limpio espolvoreado con azúcar y retirar el papel. Enrollar (con el paño) mientras esté tibio y dejar enfriar.
  • Mientras tanto, batir la crema de leche con el azúcar extra hasta obtener punto chantilly firme.
  • Lavar y secar las frutillas. Reservar algunas para decorar y cortar el resto en trocitos.
  • Desenrollar el pionono con cuidado, untar con la crema batida y esparcir sobre la crema las frutillas cortadas.
  • Volver a enrollar con el paño, ajustando pero sin apretar demasiado.
  • Colocar el pionono en una fuente, decorar con más frutillas y espolvorear con azúcar impalpable si se desea. Llevar a la heladera 1 hora antes de servir, si se tiene tiempo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, se obtendrá un pionono que rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de pionono con frutillas y crema contiene aproximadamente:

  • Calorías: 230
  • Grasas: 13 g
  • Grasas saturadas: 8 g
  • Carbohidratos: 23 g
  • Azúcares: 15 g
  • Proteínas: 5 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pionono con frutillas y crema puede conservarse en la heladera hasta 2 días, siempre bien cubierto para que no se reseque y las frutillas mantengan su frescura.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas de NavidadPostresÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

El auge de los autos de gran tamaño desafía la seguridad y agrava la contaminación urbana, afirma un estudio

Nuevos datos muestran que la presencia creciente de modelos voluminosos en las ciudades altera la movilidad y el entorno ciudadano, lo que lleva al debate sobre transformaciones regulatorias y la adaptación de políticas públicas, según New Scientist

El auge de los autos

Una inmunoterapia mostró resultados prometedores contra la aterosclerosis que causa los infartos

Científicos de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos sugieren que la tecnología que ya se usa para tratar el cáncer podría también aplicarse en el campo de la cardiología. Qué resultados obtuvieron con experimentos en animales

Una inmunoterapia mostró resultados prometedores

Yoga y running: el binomio que reduce lesiones y transforma el bienestar, según la ciencia

Estudios recientes y referentes internacionales afirman que la combinación de disciplinas físicas y técnicas respiratorias es una opción eficaz para enfrentar molestias recurrentes. Cómo obtener todos los beneficios, según L’Equipe

Yoga y running: el binomio

Cómo elegir el look perfecto para las fiestas de fin de año: colores y estilos clave

Infobae conversó con dos diseñadores para conocer qué prendas y combinaciones ayudan a resaltar el estilo propio en las celebraciones

Cómo elegir el look perfecto

Reducir el arsénico en el agua baja el riesgo de muerte prematura por cáncer y enfermedad cardíaca

Un estudio de investigadores de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, analizó durante 20 años a casi 12.000 adultos de Bangladesh. Cómo demostraron que la disminución de la exposición a ese elemento químico natural se asoció con menos fallecimientos

Reducir el arsénico en el
DEPORTES
“Yogapinto”: furor por la clase

“Yogapinto”: furor por la clase de yoga que Djokovic le dio a Colapinto en la previa del GP de Qatar de Fórmula 1

De huir de la guerra a brillar en el tenis: la historia de la ucraniana que conquistó Tucumán, jugó el Argentina Open y ya es top 100

La AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes y sancionó a los futbolistas por el pasillo contra Rosario Central

Argentina cerró la fase de grupos del primer Mundial de Futsal femenino con puntaje ideal: goleó 5-1 a Filipinas

Marcelo Gallardo trabaja pensando en el River de 2026: los cinco futbolistas que tiene en la mira

TELESHOW
El hiriente comentario de la

El hiriente comentario de la China Suárez contra Juli Poggio: “Te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”

Sonia Zavaleta reveló que debe hacer reposo absoluto por su embarazo: “Voy a priorizar el bienestar”

La foto de Valentina Cervantes luego de su renuncia a MasterChef Celebrity: “Por más momentos juntos”

¿Tiene George Clooney miedo a envejecer?

Griselda Siciliani relató qué siente al ponerse en la piel de Moria Casán: “Nunca me pensé a mí misma en este proyecto”

INFOBAE AMÉRICA

¿Barcelona vendrá con Flores? Todo

¿Barcelona vendrá con Flores? Todo lo que tienes que saber de FIL Guadalajara

Francia, Alemania, Italia y Reino Unido condenaron la violencia de colonos israelíes contra palestinos

El oficio olvidado que alimentó a miles de gatos en Londres y sentó las bases de los mercados de mascotas

El presidente de Siria prometió atender las demandas de las protestas alauitas: “Son legítimas”

Vasijas llenas de monedas y secretos: el tesoro de una ciudad romana revela una transformación insospechada en la Francia antigua