Receta de pionono con frutillas y crema, rápida y fácil

El pionono con frutillas y crema es el postre ideal para quienes buscan sorprender con una preparación casera, fresca y colorida, sin complicarse en la cocina. Esta receta rápida y fácil te permite disfrutar de un clásico argentino: una masa suave y esponjosa, enrollada con una generosa capa de crema chantilly y frutillas frescas. Perfecto para la merienda, una reunión especial o simplemente para aprovechar la temporada de frutas, este arrollado conquista por su sabor, presentación y simpleza.
El pionono es una receta de origen español que se instaló con fuerza en la pastelería argentina, transformándose en protagonista de cumpleaños, reuniones y celebraciones. En nuestras mesas se volvió símbolo de creatividad: admite rellenos salados y dulces, pero el de frutillas y crema es uno de los favoritos cuando la temporada de frutas está en su esplendor. Además, requiere pocos ingredientes, todos fáciles de conseguir, y puede adaptarse a variantes con otras frutas o cremas aromatizadas.
Receta de pionono con frutillas y crema
La base del pionono es una masa liviana, aireada y flexible, que se hornea en pocos minutos y se enrolla aún tibia para que no se rompa. Una vez fría, se cubre con una capa generosa de crema chantilly batida y frutillas frescas trozadas, aportando dulzura y frescura en cada bocado. Es un postre que se arma en cuestión de minutos y puede decorarse a gusto, agregando más fruta o azúcar impalpable.
Este pionono es ideal para resolver un postre rápido cuando llegan visitas de sorpresa o para lucirse en una mesa festiva sin complicaciones. Con apenas unos pasos, se obtendrá un arrollado suave, jugoso y con colores vibrantes, que seguro se convertirá en un clásico de la cocina.
Tiempo de preparación
Preparar este pionono con frutillas y crema lleva aproximadamente 30 minutos en total:
- Preparación de la masa del pionono: 10 minutos
- Cocción de la masa: 8 minutos
- Enfriado de la masa: 5 minutos
- Armado y decorado: 7 minutos
Ingredientes
- 4 huevos grandes
- 80 g de azúcar
- 1 cucharadita de miel
- 1 pizca de sal
- 80 g de harina 0000
- 300 ml de crema de leche (para montar)
- 3 cucharadas de azúcar extra (para la crema)
- 300 g de frutillas frescas
- Azúcar impalpable (opcional, para decorar)
Cómo hacer pionono con frutillas y crema, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y cubrir una placa para horno (aproximadamente 30x40 centímetros) con papel manteca ligeramente enmantecado.
- En un bol, batir los huevos con el azúcar, la miel y la sal a alta velocidad hasta que la mezcla triplique su volumen y se vea bien espesa y pálida (aproximadamente 5-6 minutos).
- Tamizar la harina e incorporarla en dos partes con movimientos suaves y envolventes, cuidando de no bajar el batido.
- Vertir la mezcla en la placa y distribuirla de manera uniforme. Llevar al horno por unos 8 minutos, o hasta que apenas tome color y al tocarlo rebote suavemente.
- Retirar el pionono del horno. Desmoldar sobre un paño limpio espolvoreado con azúcar y retirar el papel. Enrollar (con el paño) mientras esté tibio y dejar enfriar.
- Mientras tanto, batir la crema de leche con el azúcar extra hasta obtener punto chantilly firme.
- Lavar y secar las frutillas. Reservar algunas para decorar y cortar el resto en trocitos.
- Desenrollar el pionono con cuidado, untar con la crema batida y esparcir sobre la crema las frutillas cortadas.
- Volver a enrollar con el paño, ajustando pero sin apretar demasiado.
- Colocar el pionono en una fuente, decorar con más frutillas y espolvorear con azúcar impalpable si se desea. Llevar a la heladera 1 hora antes de servir, si se tiene tiempo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes, se obtendrá un pionono que rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de pionono con frutillas y crema contiene aproximadamente:
- Calorías: 230
- Grasas: 13 g
- Grasas saturadas: 8 g
- Carbohidratos: 23 g
- Azúcares: 15 g
- Proteínas: 5 g
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pionono con frutillas y crema puede conservarse en la heladera hasta 2 días, siempre bien cubierto para que no se reseque y las frutillas mantengan su frescura.