Tendencias

El impactante físico de Rosalía: de la danza a las pesas

La cantante española sorprendió al público mostrando su transformación corporal. Su método integra ejercicio funcional y ensayos exigentes para potenciar fuerza y definición

Rosalía adoptó una rutina organizada
Rosalía adoptó una rutina organizada de ejercicios funcionales y sesiones de fuerza como parte de su preparación profesional

Desde el lanzamiento de “Lux”, Rosalía no para de cautivar a todos, pero ahora lo que genera furor es una nueva razón: el impactante cambio físico de la cantante. No solo su música domina las plataformas digitales, ahora su imagen musculosa y definida multiplica los elogios y la curiosidad sobre cómo alcanzó ese resultado.

La cantante acudió al programa “La Revuelta” en plena promoción de “Lux”, su álbum que rompió récords de escuchas con hits como “La perla” o “Reliquia”. Allí aceptó el desafío de exhibir su bíceps y venció al conductor David Broncano en una pulseada que captó la atención nacional. Instantáneamente, miles de fans comenzaron a llenar redes sociales con fotos y mensajes positivos, halagando el nivel de definición y fuerza que alcanza la catalana después de años de entrenamiento.

Las imágenes de sus brazos tonificados y su victoria en el set de televisión impulsaron la viralización del término “cambio físico Rosalía”. Frases como “Es la mujer suprema” y “Grosalía” dominaron las tendencias. Los usuarios elogiaron la disciplina y la determinación de la artista mostrando un ejemplo de constancia y trabajo silencioso.

El trabajo constante sobre el
El trabajo constante sobre el tren superior es parte de la exigencia física requerida para los espectáculos en vivo de la cantante

La rutina de entrenamiento que la tonificó

El secreto detrás del cambio físico de la exitosa cantante es una rutina basada en ejercicios funcionales y fuerza, detallada en su entrevista en el programa español. La artista lleva cerca de tres años comprometida con el entrenamiento de pesas, centrada en la combinación de fuerza, resistencia y definición. Su objetivo, según detalló, nunca fue buscar volumen extremo, sino un equilibrio funcional que aporte salud, energía y le permita enfrentar la exigencia de los escenarios.

La rutina incluye ejercicios como el press militar con mancuernas, remo con mancuerna, fondos asistidos o en paralelas, planchas para fortalecer el core y curls de bíceps.

Estos movimientos priorizan el trabajo de todo el tren superior, reforzando hombros, pecho, bíceps, tríceps y la estabilidad central. La clave reside en el control del movimiento, lo que evita repeticiones rápidas y enfoca cada serie en la técnica perfecta.

Ensayos escénicos y cuidados nutricionales
Ensayos escénicos y cuidados nutricionales forman parte del método integral de Rosalía para fortalecer y definir su cuerpo

Rosalía suele organizar dos sesiones semanales dedicadas al tren superior, alternando series de fuerza y de resistencia, con intervalos de 48 a 72 horas para favorecer la recuperación. A esto suma trabajo explosivo con HIIT y boxeo, lo que contribuye a la definición sin sacrificar agilidad ni movilidad.

El papel del baile y la alimentación en su transformación

El baile forma parte indispensable del entrenamiento físico de la artista. La misma artista explicó que cada show requiere máxima preparación, por lo que sus ensayos y presentaciones funcionan como rutinas exigentes de cardio, coordinación y resistencia muscular. Estas sesiones integran a la perfección el ejercicio artístico con el cuidado físico.

En cuanto a la alimentación, Rosalía prioriza el consumo de pescado y alimentos nutritivos. Mantiene un bajo perfil social fuera de los escenarios y evita excesos nocturnos, estrategia que le permite preservar tanto su salud como su voz. Declaró que prefiere entrenar en solitario, sin entrenador personal, optando solo en ocasiones por la ayuda de una guía femenina para conservar su autonomía y tomar decisiones sobre las rutinas a seguir.

El entrenamiento de la artista
El entrenamiento de la artista española incluye movimientos compuestos y control técnico para mejorar rendimiento y estabilidad

El fenómeno de Rosalía va más allá de la esfera musical. Tras viralizarse las imágenes de sus músculos en televisión, la artista generó un fenómeno de motivación colectiva y admiración. La frase que repitió en su entrevista —“los músculos me están empezando a salir después de tres años de ir al gym”— se convirtió en parte de la conversación social sobre transformación física y perseverancia.

La cantante que priorizo ampliamente el bienestar físico y mental para enfocar su entrenamiento, sumado a no buscar resultados inmediatos lo que hizo que sean visibles y que sea un nuevo modelo a seguir en el mundo del fitness.

