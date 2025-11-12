Ingenioso, divertido y humano: así es el nuevo disco de Rosalía

Rosalía: "Berghain", con las presentaciones de Björk y Ives Tumor

Intentemos mantener la calma, porque, a pesar de toda su ambición y grandeza, este nuevo álbum de Rosalía, Lux, exige una mente aguda más que una mente aturdida. Es un disco conceptual de temática opaca y producción minuciosa en el que la autora pop española canta sobre un puñado de santos y mártires en más de una docena de idiomas, respaldada por el poder absoluto de la Orquesta Sinfónica de Londres, una acumulación de gestos fastuosos con la que ella espera ayudar a alargar nuestra menguada capacidad de atención online.

Sin embargo, aunque estas nuevas canciones expansivas se resisten a ser trituradas en fertilizante para TikTok, también podrían estar estableciendo un nuevo conjunto de principios de placer para la era de la inteligencia artificial. Si ya te has dado cuenta de que la promesa de la IA no es más que un ataque corporativo a la curiosidad humana, la contemplación, el pensamiento crítico y el libre albedrío, Lux sonará como un nuevo tipo de música para sentirse bien. Escucha y trata de no dejarte arrastrar. La concentración se siente mejor que el asombro.

Quizá Rosalía nos estaba preparando para esto ya en 2022 con Motomami, un álbum animado y detallado de flamenco, electro y reguetón hibridados, cuyas referencias avanzaban y retrocedían en el tiempo, ampliando nuestras ideas sobre los tiempos del collage pop. Con Lux, sus prioridades dan una pequeña voltereta artística. Si Motomami se tomaba en serio su desenfado, Lux toma en broma su seriedad, con ella cantando de forma constante en timbres amables que hacen que sus cambios de idioma (árabe, alemán, hebreo, mandarín, portugués, ucraniano y más) sean difíciles de detectar. Es como si hubiera tendido una tirolesa entre la Torre de Babel y la Torre de la Canción, lo que, para un álbum de prestigio sobre la agonía y el éxtasis de la fe y la devoción, resulta extrañamente ingenioso, divertido y humano.

Obviamente, se está divirtiendo enormemente cada vez que rompe la cuarta pared, especialmente durante sus florituras más opulentas. Para el gran final de “Mio Cristo Piange Diamanti”, su voz hablada llena la última pausa expectante de la balada. “Esa va a ser la energía”, dice, como si describiera el arreglo a una amiga antes de que todo fuera grabado. “Y luego…” DUMMMM, suena el gran final de la orquesta. Hace un truco similar durante el vals “La Perla”, llenando un silencio tras un dramático choque de platillos con una simpática risita de pffft... Cuando no está desinflando grandes momentos, los afronta con naturalidad, como en el clímax de “De Madrugá”, una canción punteada con percusión flamenca e hiperventilación ASMR, su canto caligráfico volviéndose más intenso a medida que se ensancha en forma de trazos de bravura.

Lux es lujoso, y a veces es demasiado. Podríamos compararla con Lady Gaga o Beyoncé toda la semana, pero su influencia principal aquí es el mundo del diseño sonoro de Hollywood, un negocio plagado de artistas entusiastas que se sienten envalentonados para dar a conocer el sonido de las estrellas de cine doblando su ropa.

Algunas de estas canciones pueden cansar el oído de manera similar, saturando nuestro cerebro con colisiones de detalles hiperrealistas y pompa orquestal, como cuando pone a la sección de cuerdas en modo de ataque durante “Berghain”, una colaboración melodramática con Björk y Yves Tumor que evoca tanto un anuncio televisivo de relojes de lujo como el tráiler de una película sobre el tipo de personas que los usan. Cada vez que el logo de A24 empieza a flotar en tu oído mental, probablemente estés experimentando el tipo malo de sinestesia. Dicho esto, si tal combinación de hollywoodismo, hiperrealismo y cursilería de lujo era, de hecho, la intención, que San Andrew Warhola Jr. de Pittsburgh bendiga ese caos.

En su mayor parte, Rosalía mantiene esta catedral ordenada. Considéralo un acto de hospitalidad. Quiere nuestra atención indivisa durante 50 minutos, y quiere ganarse cada segundo de ella. Lo que entrega al final se niega a ser degradado en bocados para redes sociales, o en ambiente vago de restaurante, o en material de fondo para listas de reproducción, y si intentas canalizarlo por tus auriculares en el gimnasio, quizá alcances un nuevo estado de forma física metafísica, pero no hay garantías. El mejor lugar para escuchar Lux es dentro de tu mente, donde la inteligencia real todavía reina.

Fuente: The Washington Post