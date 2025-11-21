La campaña que propone una nueva manera de conectar con el agua en el hogar

La campaña celebra la conexión sensorial que surge en cada ambiente del hogar (FV)

La búsqueda de momentos que generen alivio, equilibrio y energía en medio de las exigencias diarias se volvió una prioridad para muchas personas. En los hogares, ese refugio suele aparecer en gestos simples que devuelven calma, como un baño que renueva o una ducha que relaja. En ese escenario, el agua se convierte en un elemento decisivo.

En sintonía con esa tendencia, FV impulsa “Frescura en tu vida”, un concepto que resalta la vitalidad del agua. La propuesta pone el foco en la emoción, la cercanía y la conexión sensorial que surgen en la rutina cotidiana. El objetivo es destacar cómo un recurso esencial puede aportar energía, serenidad y bienestar.

Un concepto que profundiza la relación con las personas

A diferencia de campañas previas, este enfoque coloca en primer plano la experiencia que cada persona construye en su hogar. La marca busca resaltar sensaciones, percepciones y momentos que mejoran la vida diaria. El mensaje se apoya en la idea de que la frescura surge de escenas simples que se viven a lo largo del día.

Por ese motivo, la compañía apuesta por una narrativa orientada al bienestar. La comunicación apunta a fortalecer la identidad de la marca desde un vínculo emocional que conecte con los usuarios. Cada detalle del concepto está pensado para transmitir calma, vitalidad y equilibrio.

Además, este proyecto nació de un proceso colaborativo que involucró a diseñadores, arquitectos, decoradores y consumidores. Los aportes permitieron identificar hábitos, expectativas y oportunidades sobre la experiencia del agua. La investigación sirvió como base para construir una propuesta sólida y representativa de los usos actuales.

De la mano de FV, la experiencia del agua se convierte en un momento de calma y renovación dentro del hogar (FV)

La evolución de una identidad histórica

Durante décadas, la compañía se destacó por promover la tecnología aplicada a sus productos. Sin embargo, esta nueva etapa propone una reinterpretación que se aleja del enfoque exclusivamente técnico. La comunicación ahora celebra los instantes de renovación que surgen en cada ambiente del hogar.

En consecuencia, la empresa resignifica sus iniciales. Las letras “F” y “V” pasan a representar fluidez, frescura y vida. Estos atributos funcionan como eje de una narrativa que apunta a despertar sensaciones y transformar rutinas cotidianas en momentos más placenteros.

A través de esta evolución, FV refuerza su liderazgo combinando diseño, calidad, sustentabilidad y emociones. La propuesta abre un capítulo centrado en la cercanía, la sensibilidad y la experiencia personal. Esa mirada acompaña la búsqueda de bienestar que atraviesa a nuevos públicos.

Una propuesta construida de manera colaborativa

En paralelo, la firma trabajó junto a Vera, Cheche e Interactivity para convertir la visión estratégica en un mensaje claro. El equipo desarrolló una identidad integral basada en coherencia, estética y propósito. La campaña busca un tono que acompañe a las familias en su relación diaria con el agua.

En sus declaraciones, el gerente de Marketing, Diego Páramos, destacó que el agua es un elemento transformador. Según explicó, las griferías funcionan como un puente para disfrutar momentos de calma y energía. La iniciativa refleja esa perspectiva y propone una conexión más humana.

Con estos lineamientos, la comunicación integra innovación y emoción. La empresa entiende que la experiencia positiva del hogar se potencia cuando los objetos están diseñados para generar sensaciones. La estrategia apunta a elevar cada rutina mediante elementos que aportan armonía y bienestar.

Una campaña que propone redescubrir la manera en que las personas utilizan este recurso en su vida cotidiana.

Más de un siglo acompañando la vida en los hogares

A lo largo de su trayectoria, FV mantuvo la premisa de que el confort diario mejora la calidad de vida. Por eso, desarrolló soluciones que combinan funcionalidad, estética y eficiencia. Esa visión la posicionó como referente indiscutido en Argentina y América Latina.

En su planta ubicada en Pilar, Buenos Aires, fabrica miles de artículos adaptados a distintos estilos. Cada pieza es creada por un Departamento de Diseño Industrial que trabaja con tendencias actuales. Esa estructura permite ofrecer propuestas diversas y acordes a las necesidades de cada consumidor.

Además, la empresa cuenta con presencia comercial en Estados Unidos y sucursales distribuidas en las principales ciudades del país. Ese despliegue garantiza un servicio alineado con los estándares que distinguen a la marca. La cobertura sostiene su crecimiento y consolida su liderazgo regional.

Así, “Frescura en tu vida” se convierte en una invitación a redescubrir el agua. La propuesta combina trayectoria, innovación y sensibilidad para resaltar la importancia de pequeños rituales cotidianos. FV acompaña esos momentos y busca transformarlos.