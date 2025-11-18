Tendencias

Owen Wilson cumple 57 años: los hábitos saludables que cambiaron su vida y fortalecieron su salud mental

El actor estadounidense transita una etapa de estabilidad emocional y optimismo, tras superar momentos difíciles y transformar su rutina cotidiana con ejercicio, apoyo familiar y nuevas formas de bienestar

Guardar
Los nuevos hábitos de ejercicio
Los nuevos hábitos de ejercicio y rutinas saludables marcaron un antes y un después en el día a día de Owen Wilson (Europa Press)

Owen Wilson celebra su cumpleaños número 57 en una etapa de plenitud personal y bienestar. El actor superó desafíos en su salud mental y encontró un equilibrio gracias al apoyo familiar y nuevos hábitos que transformaron su vida diaria.

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Wilson experimentó la presión asociada al éxito en Hollywood. Anteriormente, reconoció que, en sus primeros años, sentía que “todo dependía de cada proyecto” y que el temor al fracaso le generaba una carga considerable. Con el tiempo y tras atravesar momentos difíciles, su percepción ha cambiado, tal como reveló a Complex.

Ahora se permite tomar el tiempo para disfrutar de las cosas y, aunque antes le parecían poco creíbles los estudios que sugieren que la felicidad aumenta después de los 50 años, hoy le resultan acertados: “De niño, no creía que eso fuera cierto, pero ahora me encuentro bastante feliz y contento”.

El proceso de recuperación del actor tras su intento de suicidio en 2007 fue posible, en gran parte, gracias al apoyo incondicional de su familia, especialmente de su hermano mayor, Andrew Wilson. Según relató, Andrew se mudó a su casa y lo acompañó cada mañana, con rutinas diarias que, al principio, solo hacían que los días fueran manejables, pero que con el tiempo contribuyeron a que la vida volviera a brillar.

Wilson recordó que este acompañamiento fue esencial para superar una etapa en la que necesitaba a las personas más cercanas: “Me encontraba en un lugar afortunado, sintiéndome bastante agradecido por las cosas”.

La relación cercana con sus
La relación cercana con sus hermanos y la influencia de mentores guiaron la carrera de Owen Wilson en Hollywood (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic,)

Hábitos después de los 50: ejercicio, deporte y bienestar

En cuanto a sus hábitos cotidianos, encontró en el ejercicio físico una herramienta clave para mantener su equilibrio mental. En diálogo con Men’s Health, confesó que, cuando logra ser disciplinado, el deporte es su mejor recurso para desconectarse de las preocupaciones: “Si estoy haciendo las cosas bien, hago ejercicio. Es una excelente manera de despejar la mente”.

Además, el actor disfruta relajándose con actividades sencillas como ver partidos de la NBA o la NHL, lo que le permite desconectar tras jornadas intensas de trabajo.

El deporte no solo forma parte de su rutina personal, sino que también ha influido en su carrera profesional y en su manera de relacionarse con los demás. Wilson, originario de Dallas y formado en la Universidad de Texas en Austin, fue un apasionado seguidor de distintas disciplinas deportivas, tanto en su vida privada como en sus proyectos cinematográficos.

Owen Wilson junto al actor
Owen Wilson junto al actor Ben Stiller viendo un partido de tenis del US Open. Ambos comparten el gusto por este deporte /REUTERS/Eduardo Munoz

En la serie “Stick” interpreta a un exgolfista que busca redimirse, un papel que, según explicó a Men’s Health, le permitió conectar con su afición y aprender de entrenadores y atletas reales.

La importancia de los mentores y el entorno de apoyo ha sido otro factor determinante en la vida del actor. Además, destacó la influencia de figuras como James L. Brooks, quien lo llevó junto a sus hermanos y Wes Anderson a Los Ángeles para rodar “Bottle Rocket”, su primera película. “Su confianza cambió mi vida”, aseguró Wilson, subrayando que tanto él como sus hermanos y Anderson comparten ese sentimiento de gratitud hacia quienes les han brindado oportunidades y guía.

En la actualidad, valora especialmente la gratitud y la capacidad de apreciar los momentos positivos, incluso tras haber atravesado etapas difíciles. Como compartió con Complex, considera que las experiencias negativas pueden ser el punto de partida para alcanzar situaciones mejores, y que la clave está en saber aprovechar las “olas” de bienestar cuando llegan.

Como se ve, el actor afronta su nuevo año de vida con una actitud de aprecio por lo que tiene y por quienes lo han acompañado en su camino.

Temas Relacionados

Owen WilsonSalud mentalHollywoodEjercicio físicoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Desconexión emocional en la pareja: tres señales que advierten un alejamiento, según un experto

El análisis del psicólogo Mark Travers, publicado en Forbes, junto a diversos estudios científicos, advierten que este comportamiento suele manifestarse a través de pequeños cambios cotidianos. Cómo identificarlos

Desconexión emocional en la pareja:

¿Las mujeres viven más que los hombres? Un estudio logró identificar los hábitos detrás de esta diferencia

Un informe realizado por especialistas de Harvard Health en Estados Unidos advirtió la influencia de la prevención, el autocuidado y la atención médica en la longevidad. Qué otros factores tener en cuenta

¿Las mujeres viven más que

El ejercicio intenso puede ser seis veces más eficaz que caminar

Según datos difundidos por The Independent, la investigación de la Universidad de Sídney reveló que esfuerzos breves y vigorosos tendrían un impacto superior en la reducción de riesgos cardiovasculares y metabólicos

El ejercicio intenso puede ser

Cómo hablar con mayor claridad y confianza para ser más auténtico en la comunicación, según expertos

El especialista Matt Abrahams, de la Universidad de Stanford, recomendó ejercicios de improvisación, gestión de la ansiedad y adaptación al público. Durante la entrevista para “Huberman Lab” señaló que esto es clave para fortalecer la claridad y la autenticidad al hablar en diferentes contextos

Cómo hablar con mayor claridad

COP30 en la Amazonía: qué se definió en las primeras jornadas y cómo seguirá la cumbre climática

Más de 50.000 delegados de casi 200 países se encuentran en Belém para abordar metas de descarbonización, nuevas alianzas y estrategias frente al cambio climático

COP30 en la Amazonía: qué
DEPORTES
“Modo casino”, el especial diseño

“Modo casino”, el especial diseño que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas

Donald Trump presentó el FIFA Pass para ayudar a los viajeros a obtener sus visas más rápidamente para el Mundial

El ultimátum de Ancelotti a Neymar para jugar el Mundial con la selección de Brasil: “Tiene seis meses”

Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber

Mil pit stop al año y 240 días fuera de sus casas: la vida de los mecánicos argentinos de Racing Bulls y cómo llegaron a la F1

TELESHOW
El duro testimonio de Cami

El duro testimonio de Cami Mayan sobre sus últimos días en Inglaterra con Alexis Mac Allister: “Era horrible”

Pampita sorprendió al revelar cuántos óvulos congelados conserva: “Tenía miedo de no quedar embarazada”

El plato de La Reini que despertó risas y críticas entre todos los jurados de Masterchef: “El peor día de mi vida”

Ricardo Darín contó una desopilante anécdota sobre su ciudadanía española y terminó riéndose hasta llorar con Mario Pergolini

La pelea del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Estoy recaliente”

INFOBAE AMÉRICA

Medio millón de viajes cancelados:

Medio millón de viajes cancelados: la advertencia china golpea al turismo japonés en plena crisis diplomática por Taiwán

El papa León XIV urgió a los líderes mundiales a actuar contra el cambio climático

Susto en el Congo: el aterrizaje forzoso del avión del ministro de Minería

Brasil busca evitar el fracaso de la cumbre climática de la ONU e impulsa avances inmediatos

Piden 30 años de cárcel para el ex cura acusado de abuso sexual en Bolivia que vivió casi dos décadas oculto en Uruguay