El legado rebelde de Liam Gallagher: quiénes son sus hijos y cómo influyen en la nueva élite centennial de Gran Bretaña

La nueva generación Gallagher destaca en la cultura británica al reinventar desde la moda y el arte el significado de pertenecer a una familia marcada por el rock

El regreso de Oasis al escenario argentino con dos conciertos programados para el 15 y 16 de noviembre en el estadio River Plate puso bajo la lupa no solo el peso histórico de la banda, sino también el impacto que sus integrantes y descendientes proyectan en distintos ámbitos.

Entre esos focos de atención, los hijos de Liam Gallagher extienden el linaje familiar hacia nuevos territorios, en particular la moda y la cultura joven británica, donde su capacidad de construir identidades propias encontró eco y seguidores.

Molly, Lennon y Gene Gallagher construyen trayectorias propias en la escena británica, combinando música, moda y una mirada novedosa sobre el legado de su apellido (Instagram/Molly Moorish Gallagher)

Molly Moorish-Gallagher, Lennon Gallagher y Gene Gallagher integran la generación que toma distancia del mito de la icónica banda conformada por su padre y su tío para abrir espacios personales en la escena contemporánea.

Cada uno lo hace a partir de su relación con la ropa, la estética y el consumo cultural. Si bien sus caminos varían, comparten una suerte de código familiar alrededor del vestir y la experimentación con la imagen pública.

Molly Moorish-Gallagher: la moda como narrativa visual y manifiesto generacional

A los 27 años, Molly Moorish-Gallagher se posiciona como modelo e influencer en Reino Unido.

Su cuenta de Instagram supera los 100.000 seguidores y acumula reacciones y comentarios que confirman su lugar como referente digital. Lo que la distingue en la industria de la moda es la construcción de un mensaje propio a través de los outfits: cada prenda, combinación y fotografía revela un juego consciente entre el linaje Gallagher y la pulsión experimental de su generación.

Molly Moorish-Gallagher fusiona prendas minimalistas y propuestas audaces, consolidando su estilo como una referencia de la moda joven en Reino Unido

Existen ejemplos contrastantes en el repertorio estilístico de la joven: desde la elección de atuendos minimalistas que priorizan suéteres y tonos suaves, hasta la apuesta por vestidos mini de colores vibrantes, volados y plataformas de charol.

En ambas opciones, la curaduría de detalles resulta fundamental, tanto en el uso sutil de accesorios como en la precisión del maquillaje y el carácter del peinado.

Molly alterna prendas oversized con otras sumamente ceñidas, y utiliza la monocromía eléctrica (vista en camisas azules, minifaldas a juego, aros y anillos dorados) como una declaración estética que no teme traspasar fronteras. Este acercamiento híbrido, entre lo clásico y lo rupturista, acompaña su búsqueda de una narrativa visual auténtica, atenta al linaje familiar pero sin reproducirlo de manera literal.

En redes sociales, Molly comparte combinaciones que revelan su visión experimental y su forma de reinterpretar el linaje Gallagher

En la dimensión pública, su papel va más allá de la moda: cada publicación en sus redes suma miles de reacciones y da espacio a nuevas interpretaciones de lo que significa pertenecer a la familia Gallagher. La llegada reciente de su primer hijo marca una etapa distinta, donde los relatos sobre maternidad y vida personal se integran con la experimentación estilística, lo que traza mapas singulares para sus seguidores.

Lennon Gallagher: herencia britpop y vanguardia

El hijo mayor de Liam Gallagher y la actriz Patsy Kensit, Lennon Gallagher, evidencia en su recorrido como modelo y músico una fusión entre la tradición que arrastra el apellido y los códigos disruptivos del Londres actual.

Fue descubierto en Brick Lane por un agente de casting y rápidamente dio el salto a campañas de firmas como Burberry, Saint Laurent, Lanvin y Kenzo gracias a los contactos que, según contó en una entrevista a L’Officiel, le brindó su madre.

Lennon Gallagher recorre pasarelas de marcas como Burberry, mientras cultiva una estética propia marcada por influencias familiares y subculturas urbanas (@lennongallagher)

A los 26 años, Lennon se mueve con soltura entre los desfiles de moda y los clubes de rock experimental londinense, liderando el grupo Automotion y llevando al límite el cruce entre música y estética. Su armario combina el clasicismo británico representado por chaquetas militares, pantalones rectos, prendas pesadas, con guiños a la subcultura grunge y el punk. Reconoce la influencia de sus padres: “Mis padres son apasionados de la moda y ciertamente estoy influido por su estilo”.

El discurso con el que atraviesa la industria está teñido de una distancia crítica que se traslada tanto a la manera que conceptualiza la moda como a la que se mueve por los distintos ámbitos sociales.

Ha sido imagen de campañas destacadas, pero prioriza su trabajo musical y evita la agenda de los influencers. Su testimonio lo muestra desafectado de la etiqueta de “celebridad”: “Me gusta leer, pasear por los parques y observar el cielo, las mariposas y los pájaros. Duermo mucho y trabajo duro con mi banda; ensayamos varias veces por semana”.

El hijo mayor de Liam y Patsy Kensit elige tanto la música como la moda para expresar una identidad que trasciende los límites del britpop clásico (Grosby group)

Entre las piezas que más utiliza figuran camisas abiertas, pantalones holgados, chaquetas estructuradas y prendas heredadas de sus padres, en un ejercicio de apropiación afectiva de los archivos familiares.

El componente singular del estilo de Lennon reside en esa naturalidad para atravesar distintos códigos, sin apegarse a modas pasajeras ni a narrativas nostálgicas.

Gene Gallagher: actitud punk y disrupción en las campañas de moda

El menor de los hijos de Liam, Gene Gallagher, apareció en la escena pública inicialmente como baterista de la banda de su padre, aunque después adquirió notoriedad por su propio proyecto musical, Villanelle.

De acuerdo con sus dichos durante una entrevista al medio GQ, Gene se define por un approach frontal: no siente el peso del apellido y busca diferenciarse desde la música y la moda, evitado la exposición innecesaria en redes sociales.

Gene Gallagher alterna su faceta como líder de Villanelle con campañas de moda y un estilo que explora referencias punk y prendas clásicas (Instagram/Gene Gallagher)

La moda ocupa un espacio relevante en su formación y en su identidad: “Siempre me ha gustado la moda. No en todas sus facetas, pero lo que me gusta lo disfruto mucho. Si no me dedicara a la música, posiblemente me dedicaría a la moda”. Su participación reciente en campañas como la de Guess Jeans lo posicionó como “disruptor cultural”, aunque la etiqueta le causa extrañeza y prefiere mantener cierta distancia del fenómeno.

Entre sus preferencias destaca la importancia de prendas como chaquetas y jeans de corte clásico, y descarta tendencias como los skinny jeans pese a su regreso. “Crecía tan rápido que se me quedaban pequeños enseguida y eran incomodísimos. Desde entonces, no soporto los pantalones chupines”, señaló.

Con distancia de las redes, Gene prioriza la autenticidad y apuesta por prendas atemporales como parte de su búsqueda personal (REUTERS/Katie Collins)

Gene dijo en más de una ocasión que su objetivo principal no es convertirse en una figura central de la moda ni de la música comercial, sino disfrutar lo que hace y elegir sus propias influencias.

Cada aparición pública suma un nuevo eslabón a la cadena Gallagher, donde la herencia rockera se entreteje con una mirada renovada sobre el vestir y la autoexpresión.