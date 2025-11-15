Teleshow

Todo listo para el primer show de Oasis en Buenos Aires: cambio de horario y el impactante show de drones

El grupo de los Gallagher se presentará sábado y domingo en el estadio de River. El comunicado de la producción y la sorpresa de fans y curiosos por el despliegue de luces

Guardar
Así fue el show de Drones de Oasis registrada por una vecina del Monumental (X @MelinaIchu)

La espera terminó y la ansiedad a partir de este momento se cuenta en horas, minutos y segundos. Esta noche se producirá el esperado regreso de Oasis a Buenos Aires después de 16 años, mil peleas entre los hermanos Liam y Noel Gallagher y las versiones que aseguraban que eso sería imposible. Pero los sueños están para cumplirlos, o al menos, para no abandonarlos.

La noche del viernes en Belgrano, Núñez y alrededores se vio alterada por el juego de drones que pintaron en el cielo el logo de la banda. Ese “oasis” escrito así, en minúsculas y con doble recuadro, que de tan simple se convirtió en uno de los símbolos más característicos de la escena rock de los últimos treinta años.

La postal proyectada en la noche cerrada de Buenos Aires recorrió las redes sociales y captó la atención de los fans que ya merodeaban el Monumental y de los curiosos y vecinos que se sorprendieron ante el juego lumínico. Entre ellos, Wanda Nara y su familia, quienes captaron el fenómeno desde las ventanas del Chateau Libertador.

El show de drones de Oasis antes de su primer show en River (X: DF Entertainment)

Mientras tanto, en un guiño para calmar ansiedades, el show de la banda británica se adelantó media hora. Según publicó la productora DF Entertainment, debido a las condiciones climáticas previstas por el Servicio Meteorológico para la medianoche del sábado 15 de noviembre, el concierto originalmente programado para las 21:00 comenzará a las 20:30. Las puertas se abrirán a las 16 horas, mientras que el telonero Richard Aschroft subirá a las 19:15 antes del plato principal.

Los organizadores argumentaron que esta medida busca priorizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, asegurando que puedan regresar a sus hogares de manera segura. La recomendación alcanza a chequear los canales oficiales de la producción para posibles actualizaciones.

El comunicado de DF sobre
El comunicado de DF sobre el cambio de horarios (Instagram)

Cinco Oasis sueltos en Buenos Aires

En los días previos a los conciertos del 15 y 16 de noviembre, los músicos británicos realizaron diversas actividades que captaron la atención de sus seguidores y de la prensa local. Noel Gallagher se destacó por su recorrido por lugares emblemáticos de la capital argentina, a diferencia de su hermano Liam, que optó por resguardarse, mientras la ciudad se prepara para recibir a la banda con una devoción que atraviesa generaciones.

El guitarrista comenzó su itinerario porteño con una visita al Cementerio de la Recoleta, acompañado por su equipo y su hijo menor. Allí, se detuvo frente a la tumba de Eva Perón, tomó fotografías y mostró interés por otras figuras históricas como Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre. La presencia del guitarrista no pasó inadvertida: numerosos fans se acercaron para saludarlo, pedirle autógrafos y tomarse fotografías, gestos que Noel correspondió con amabilidad. Más tarde, el músico hizo gala de su fanatismo futbolero y se dirigió a La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, donde fue recibido por el bullicio de los hinchas y la admiración de los seguidores que lo reconocieron a su paso.

Mientras los hermanos Gallagher concentran la atención mediática, el resto de la banda optó por integrarse a la vida urbana porteña. Andy Bell, Gem Archer y Paul “Bonehead” Arthurs recorrieron barrios como Recoleta, Balvanera y San Telmo, firmando autógrafos y posando para fotografías con los fans. La dinámica interna del grupo, marcada por la conocida Guerra Fría entre los hermanos Gallagher, se trasladó a la capital argentina. Evitaron aparecer juntos en público y se hospedan en hoteles distintos, una decisión que busca mantener la paz en la previa de los conciertos. Aunque ambos hoteles se encuentran cerca, la distancia personal parece mantenerse, alimentando el mito sobre la relación entre los líderes de la banda. Liam, quien llegó primero a Buenos Aires, se ha mantenido alejado de la vida pública y solo se espera su aparición en el escenario del Monumental.

Temas Relacionados

OasisNoel GallagherBuenos AiresRiver PlateLiam Gallagher

Últimas Noticias

Las fotos íntimas de Barby Silenzi que se filtraron de una plataforma para adultos

En las imágenes de alto impacto, la bailarina posó con tres diferentes looks, mostrando toda su sensualidad

Las fotos íntimas de Barby

Cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez y cuándo fue el pico de rating

Luego de una semana de polémicas, la actriz visitó el programa de El Trece junto a Mauro Icardi. La estrategia de Telefe para enfrentarlos y los números de la jornada

Cuánto midió la entrevista de

Paz Martínez relató cómo vivió de cerca el incendio de la fábrica en Ezeiza: “Fue de terror”

El cantante contó qué estaba haciendo cuando múltiples explosiones causaron temor entre los vecinos del barrio

Paz Martínez relató cómo vivió

Christian Sancho en Mis Virales: “A los siete años hacía abdominales para que no me digan Sancho Panza”

El actor repasa los momentos que más vistas generaron en las redes sociales, desde el parecido con Cavani hasta su icónico papel de “El Zorro” en Casados con Hijos. Con humor e ironía, reacciona a los comentarios de la gente

Christian Sancho en Mis Virales:

Gastón Pauls: “El único que confiaba en Nueve Reinas era su director, Fabián Bielinsky”

Nueve Auras celebra el legado del director argentino. Teleshow conversó con el actor que hizo dupla con Ricardo Darín y el creador del documental, Mariano Frigerio

Gastón Pauls: “El único que
DEPORTES
La pelea por no descender:

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

El minucioso plan que analiza el Barcelona para romper el mercado y lograr el fichaje de Julián Álvarez

Independiente buscará una victoria ante Rosario Central en el cierre del Torneo Clausura que le permita soñar con la Sudamericana: hora, TV y formaciones

San Lorenzo recibirá a Sarmiento con el objetivo de terminar lo más alto posible en la Zona B del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

“Quiero andar en un avión de guerra”: Maxi López relató la extrema historia que protagonizó en Rusia

TELESHOW
Qué hizo Wanda Nara durante

Qué hizo Wanda Nara durante la nota de la China Suárez con Mario Pergolini

Las fotos íntimas de Barby Silenzi que se filtraron de una plataforma para adultos

Cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez y cuándo fue el pico de rating

Paz Martínez relató cómo vivió de cerca el incendio de la fábrica en Ezeiza: “Fue de terror”

Christian Sancho en Mis Virales: “A los siete años hacía abdominales para que no me digan Sancho Panza”

INFOBAE AMÉRICA

Científicos españoles crean una molécula

Científicos españoles crean una molécula que reduce el consumo de alcohol y abre una vía inédita contra la adicción

La Corte Suprema de Brasil aceptó por unanimidad la denuncia de “coacción a la justicia” contra Eduardo Bolsonaro

Trump suspendió la negociación para llegar a un acuerdo comercial con Tailandia por la tensión con Camboya

Casi 3.000 vacas provenientes de Uruguay llevan tres semanas varadas en un buque en Turquía: preocupación por el estado de los animales

La Policía de Río de Janeiro dijo que el operativo contra el narcotráfico que dejó 121 muertos se desarrolló en un “escenario bélico”