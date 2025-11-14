Tendencias

Estrés de fin de año: por qué diciembre impulsa la ansiedad y cómo manejarla, según la ciencia

Balances, compromisos sociales y mandatos de felicidad generan presiones que inciden en un posible aumento del malestar emocional. Claves para ajustar expectativas y priorizar el autocuidado

El estrés de fin de año en diciembre se intensifica por balances personales, compromisos sociales y expectativas de perfección (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre del año genera niveles elevados de estrés en la mayoría de las personas, incluso en contextos de celebración y fiestas familiares. La llegada de diciembre refuerza una presión interna y social marcada por balances personales, cumplimiento de expectativas y una agenda intensa de compromisos. Esta combinación produce ansiedad y cansancio, y transforma un periodo asociado a la alegría en una fuente de tensión psicológica.

La revisión psicológica del fenómeno muestra que el fin de año se vive como un capítulo que concluye, lo que invita a la comparación entre los logros reales y los objetivos ideales o deseados.

La “teoría de la autodiscrepancia”, desarrollada por E. Tory Higgins, explica que la diferencia entre los deseos, los deberes percibidos y la realidad efectuada desencadena malestar. El balance inevitable suele destacar las metas no alcanzadas y puede inducir sentimientos de frustración o decepción.

La presión social y mediática durante diciembre genera ansiedad y dificulta el disfrute de las fiestas familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la evaluación individual se suma la presión social. Los mensajes mediáticos y publicitarios insisten en que la temporada requiere felicidad, unión y plenitud. La diferencia entre la vida real y el “guion” ideal proyectado por la cultura provoca disonancia emocional. Quienes viven pérdidas, soledad o dificultades económicas experimentan la tristeza con una carga adicional de culpa o inadecuación.

Según Harvard Medical School, las fiestas de fin de año no solo alteran la rutina y las costumbres cotidianas, sino que también producen cambios físicos en el cerebro. El incremento de estímulos sociales, expectativas familiares, recuerdos y presiones pueden sobrecargar los sistemas neuroquímicos, generar disonancia emocional y alterar la respuesta al estrés, haciendo más difícil regular las emociones y afectando el bienestar psicológico en diciembre.

La sobrecarga en reuniones, labores y la exigencia de perfección

De acuerdo con la profesional Regina Wohlmuth, citada en Psicología y Mente, el estrés de fin de año aumenta por la intensidad y multiplicidad de decisiones y actividades. Más allá de la nostalgia y el balance, las fiestas demandan energía mental para organizar, coordinar y cumplir con compromisos familiares o sociales.

La teoría de la autodiscrepancia explica cómo la diferencia entre metas y logros produce malestar psicológico en diciembre (Composición fotográfica)

Las dudas triviales —desde qué cocinar hasta qué regalo elegir—, sumadas a discusiones y expectativas sobre el comportamiento propio y ajeno, minan la capacidad de disfrute. El fenómeno de “fatiga decisional” explica el agotamiento extra al que conduce diciembre. Cada pequeña decisión agota los recursos mentales y deja menos espacio para el manejo emocional.

Una pregunta cotidiana puede ser la gota que colme el vaso tras una sucesión de pequeñas responsabilidades. La exigencia de perfección y la presión por mantener la armonía transforman el mes en una maratón que impacta el ánimo y la salud.

De acuerdo con la Fundación UNAM, durante diciembre hay un notable aumento en las consultas médicas por síntomas físicos y emocionales vinculados al estrés navideño: insomnio, ansiedad, irritabilidad, e incluso exacerbación de síntomas de duelo o tristeza por la pérdida de seres queridos. Los factores de consumo excesivo, sobrecarga laboral y expectativas sociales contribuyen a profundizar el impacto negativo de esta época en la salud mental.

La fatiga decisional y la sobrecarga de tareas convierten el cierre de año en una fuente de agotamiento mental (REUTERS/Mike Segar/Archivo)

El estrés no se distribuye de manera uniforme. La carga mental y logística de la época recae con mayor peso sobre las mujeres. Tradiciones y dinámicas familiares suelen delegar en ellas las tareas de planificación, compras, cocina y cuidado emocional, lo que puede producir el llamado “agotamiento por compasión navideño”.

Esta exigencia no remunerada y silenciosa agrava los niveles de cansancio y sobrecarga, multiplicando el riesgo de malestar psicológico.

Las reuniones sociales, si bien pueden ofrecer momentos reconfortantes, también exponen a viejos conflictos familiares, preguntas incómodas o la presión de aparentar estabilidad. Quienes presentan ansiedad social o tendencia a la introversión se sienten especialmente vulnerables, según la literatura especializada.

Estrategias para reducir el impacto emocional del final de año

Las mujeres soportan mayor carga mental y logística en las fiestas, lo que incrementa el agotamiento por compasión navideño (EFE/Miguel Gutiérrez)

La psicóloga Susan David advirtió a Psicología y Mente, sobre la “brecha de la aspiración” que emerge a partir de los grandes propósitos de Año Nuevo. Esta presión por reinventarse o alcanzar objetivos poco realistas suele desembocar en una ansiedad prospectiva, justo cuando las personas necesitan recuperación física y psicológica.

Las recomendaciones de especialistas en psicología coinciden en la necesidad de ajustar las expectativas y abordar el cierre del año con autocompasión. Reformular el balance personal centra la atención en los aprendizajes y desafíos superados, por encima de los objetivos no alcanzados.

Administrar el tiempo y las responsabilidades distribuyendo tareas o simplificando las metas ayuda a combatir el agotamiento decisional y permite disfrutar de un entorno más amable.

Las reuniones sociales de fin de año pueden reactivar conflictos familiares y aumentar la vulnerabilidad emocional en personas introvertidas (Crédito: Andina)

Eliminar la obligación de felicidad, permitirse sentir el propio estado emocional sin juicio y cuidar los tiempos de descanso figuran entre las estrategias más efectivas. La calidad del tiempo compartido, incluso en sesiones sencillas y sin grandes despliegues, resulta clave para la salud mental.

El estrés de fin de año responde a múltiples factores psicológicos y sociales. Comprender estos mecanismos representa el primer paso para abordarlos de manera consciente. Delegar, simplificar rutinas y reformular el sentido de la celebración ayudan a recuperar la serenidad y a conectar con un cierre de ciclo realista y humano.

Reconocer el cansancio propio y promover el autocuidado permite que el balance de diciembre sea una oportunidad de renovación, más que un punto de quiebre.

