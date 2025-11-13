Receta de vitel toné sin anchoas, rápida y fácil

El vitel toné es un plato tradicional argentino que destaca en las celebraciones familiares y fiestas de fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vitel toné es un clásico imprescindible en las reuniones familiares argentinas, especialmente durante las fiestas. Originario del Piamonte italiano y adaptado por los inmigrantes, conquistó la mesa local gracias a su sabor suave y textura cremosa.

La versión rápida y fácil que se presenta a continuación prescinde de las anchoas, resultando ideal para quienes prefieren sabores más sutiles, sin perder la esencia original del plato. Además, es perfecta para prepararse con anticipación y servir como entrada fría en cualquier ocasión especial.

Receta de vitel toné sin anchoas

La receta rápida y fácil de vitel toné sin anchoas comienza con un peceto (redondo de ternera) cocido en un caldo simple hasta que queda bien tierno. Mientras tanto, se prepara una salsa cremosa a base de atún enlatado, mayonesa, crema de leche, alcaparras y un toque de mostaza, licuando todo hasta que la mezcla quede bien lisa. El secreto consiste en bañar generosamente las finas rodajas de carne con esta salsa y dejar reposar antes de servir.

La receta de vitel toné tiene origen en el Piamonte italiano y fue adaptada por inmigrantes en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al omitir las anchoas, la receta ofrece mayor practicidad y suavidad de sabor, pero la mezcla de atún con crema y mayonesa mantiene la esencia del plato. Este vitel toné es ideal para quienes buscan una versión express, deliciosa y apta para todos los gustos.

Tiempo de preparación

Preparación de los ingredientes: 10 minutos

Cocción del peceto: 35 minutos (olla a presión) o 1 hora (olla común)

Preparación de la salsa: 10 minutos

Reposo en la heladera (opcional pero recomendado): 2 horas

Tiempo total (sin reposo): 55 minutos a 1 hora y 20 minutos

Ingredientes

1 peceto de 1 kg

2 latas de atún al natural (en agua), escurridas (aprox. 320 g en total)

1 taza de mayonesa (aprox. 250 g)

½ taza de crema de leche (aprox. 120 ml)

1 cucharada de mostaza

2 cucharadas de alcaparras (y un poco más para decorar)

1 zanahoria

1 rama de apio (opcional)

1 cebolla

Sal y pimienta a gusto

Agua, cantidad necesaria

Limón (opcional, para aportar un toque de acidez)

Esta receta de vitel toné es perfecta para quienes buscan una entrada fría y sencilla para ocasiones especiales (captura de video)

Cómo hacer vitel toné sin anchoas, paso a paso

Limpiar el peceto de excedente de grasa y colocar en una olla junto con la zanahoria, la cebolla (puede ser en cuartos) y el apio. Cubrir con agua, agregar sal y cocinar hasta que la carne esté bien tierna (aproximadamente 35 minutos en olla a presión, 1 hora en olla convencional). Retirar el peceto del caldo y dejar enfriar completamente antes de cortar. Cortar el peceto en rodajas finas (de entre 2 y 4 mm de espesor). Para la salsa: en el vaso de la licuadora o procesadora, colocar el atún escurrido, la mayonesa, la crema de leche, la mostaza y 2 cucharadas de alcaparras. Si se quiere más sabor, agregar un chorrito de jugo de limón y/o una cucharada del caldo de cocción. Procesar hasta obtener una salsa sedosa. Probar y rectificar sal y pimienta. En una fuente, acomodar una base de rodajas de carne y cubrir con parte de la salsa. Repetir si se realizan varias capas. Decorar con alcaparras y, si se desea, un poco de perejil picado o rodajas finas de huevo duro. Llevar a la heladera al menos 2 horas antes de servir para que la preparación se asiente y los sabores se potencien.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con 1 kg de peceto y la cantidad de salsa indicada, la receta rinde aproximadamente 8 porciones como entrada o copetín.

El vitel toné sin anchoas mantiene la esencia original del plato, adaptándose a diferentes preferencias de sabor (captura de video)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de vitel toné sin anchoas contiene aproximadamente:

Calorías: 270

Grasas: 18 g

Grasas saturadas: 4 g

Carbohidratos: 2 g

Azúcares: 1 g

Proteínas: 25 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El vitel toné sin anchoas se puede conservar en la heladera por hasta 4 días, siempre bien cubierto y refrigerado. De hecho, el reposo mejora el sabor, por lo que esta preparación resulta ideal para anticipar comidas festivas.