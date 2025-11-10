Tendencias

Cuáles son los 4 miedos que revelan la fragilidad oculta de los narcisistas, según un psicólogo

El análisis del experto Mark Travers para Forbes muestra cómo ciertas actitudes y respuestas del entorno pueden desestabilizar a quienes padecen de este trastorno, exponiendo vulnerabilidades detrás de la manipulación y la necesidad de admiración constante

El narcisismo se caracteriza por
El narcisismo se caracteriza por manipulación emocional, crítica constante y dificultad para reconocer errores, según el psicólogo Mark Travers (Imagen ilustrativa Infobae)

La figura del narcisista suele asociarse a la manipulación emocional, la crítica constante y la incapacidad para reconocer errores. Pero detrás de esa fachada de seguridad aparece un conjunto de vulnerabilidades profundas que explican por qué estos perfiles ejercen conductas dañinas y qué elementos ponen en riesgo su sensación de control.

Según el psicólogo Mark Travers, comprender estos puntos permite dimensionar cómo funcionan las dinámicas de abuso y por qué determinadas actitudes del entorno logran limitar su impacto psicológico.

Travers destacó en su análisis para el medio estadounidense que algunos narcisistas operan de forma evidente, mientras que otros, como los narcisistas encubiertos o vulnerables, actúan con mayor sutileza y confusión emocional.

Estos últimos suelen dejar secuelas más profundas debido a la dificultad para identificar sus tácticas, relacionadas con la humillación, la explotación o la reescritura de hechos. Desde esa perspectiva, el psicólogo describió cuatro aspectos que un narcisista evita que los demás conozcan porque debilitan su estructura defensiva.

1. Calma ante la provocación

Uno de los rasgos centrales del comportamiento narcisista es la búsqueda insistente de reacciones emocionales. Los insultos, las acusaciones y las provocaciones buscan confirmar que su interlocutor permanece bajo su influencia.

La técnica de la 'piedra
La técnica de la 'piedra gris' permite neutralizar la influencia emocional del narcisista en entornos laborales y familiares (Freepik)

El análisis de Travers para Forbes subraya que una respuesta tranquila o neutral reduce de forma significativa esa capacidad de control, ya que les impide obtener el combustible emocional que necesitan para sostener su superioridad.

La técnica conocida como “piedra gris”, una respuesta concisa, indiferente y carente de justificaciones, es uno de los recursos más eficaces cuando la interacción resulta inevitable.

Incluso en entornos obligatorios como el trabajo o reuniones familiares, esta estrategia ayuda a mantener presencia sin ceder terreno emocional, recordándoles que su autoridad no determina el estado anímico ajeno.

En consecuencia, la ausencia de reacción puede llevar al narcisista a intensificar sus tácticas, aunque sin resultados si no logra una respuesta emocional.

2. Cuestionamientos e interrupciones a su autoimagen

Travers señaló que los narcisistas cuidan de forma obsesiva una autoimagen idealizada, construida durante años y sostenida a través de distorsiones y mecanismos defensivos. Cualquier señal de cuestionamiento activa una amenaza directa a su sentido de superioridad, incluso cuando proviene de observaciones neutrales.

Cualquier cuestionamiento a la autoimagen
Cualquier cuestionamiento a la autoimagen del narcisista activa hostilidad defensiva y negación de responsabilidades (Freepik)

Un estudio publicado en Personality Neuroscience citado por Forbes identificó en estos perfiles una hipervigilancia ante estímulos que afectan su ego, acompañada de una fuerte inclinación a la evitación cognitiva.

Estos procesos permiten reprimir la conciencia de faltas, proyectar errores en otros y reescribir la historia para preservar una identidad positiva. En ese contexto, la responsabilidad se reemplaza por hostilidad defensiva y negación, dado que perciben la curiosidad como una traición y la verdad como un ataque directo.

3. Pérdida de admiración y ausencia de atención

La necesidad de validación constante constituye otro punto débil. La admiración fortalece su autoestima, mientras que la indiferencia la deteriora. Cuando las personas dejan de ofrecer halagos o de buscar su aprobación, la estructura psicológica del narcisista se fractura y obliga a enfrentar aspectos que intenta evitar.

Una investigación publicada en Memory & Cognition demuestra que incluso individuos con altos conocimientos aceptan argumentos débiles si coinciden con sus creencias.

La pérdida de admiración y
La pérdida de admiración y la ausencia de atención fracturan la autoestima del narcisista y exponen su inseguridad interna (Freepik)

Aunque la investigación no se enfoca exclusivamente en narcisistas, el paralelismo expuesto por Travers sugiere que estos perfiles llevan esa tendencia al extremo debido a su necesidad compulsiva de reafirmación. La caída de la admiración elimina el refuerzo emocional que los sostiene y expone la inestabilidad de su autoestima, acentuando la inseguridad subyacente.

4. Responsabilidad y amor genuino

El psicólogo indicó que la intimidad emocional, que requiere vulnerabilidad y reciprocidad, es un terreno incómodo para los narcisistas. Su dificultad para asumir errores y para ejercer una autocrítica honesta se convierte en un obstáculo para relaciones profundas.

El amor auténtico exige empatía, responsabilidad y coherencia afectiva, aspectos que pueden despertar vergüenza en quienes poseen una autoestima frágil.

La incapacidad para asumir errores
La incapacidad para asumir errores y ejercer empatía dificulta que el narcisista establezca relaciones profundas y amor genuino (Crédito: Freepik)

Un informe publicado en Personality and Mental Health citado por Forbes remarcó que las parejas narcisistas tienden a alternar entre idealización y devaluación como mecanismo para enfrentar su miedo a la intimidad.

Cuando esta intimidad desafía su sensación de poder, adoptan estrategias como culpar a otros o retraerse emocionalmente. En los casos más pronunciados, admitir errores equivale para ellos a sacrificar su ego por completo, lo que convierte al afecto genuino en una fuente de tensión y evasión.

